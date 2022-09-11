Вручены награды 79-го Венецианского кинофестиваля

Главную награду международного кинофестиваля в Венеции — «Золотого льва» — получила документальная картина «Вся красота и кровопролитие» американки Лоры Пойтрас. Лучшим актером назван ирландец Колин Фаррелл, а главный приз за лучшую женскую роль достался австралийке Кейт Бланшетт. Две награды — Гран-при жюри и «Лев будущего» за лучший дебют — получила француженка Элис Диоп за свой первый полнометражный художественный фильм «Сент-Омер».

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В ходе торжественной церемонии вручения наград 10 сентября лауреатом «Золотого льва» стала картина «Вся красота и кровопролитие» американки Лоры Пойтрас. Фильм рассказывает об известном фотографе и социальной активистке Нэн Голдин, чьи работы в 1980-х годах стали прорывом в искусстве фотографии. Впервые «Золотого льва» получил документальный, а не художественный фильм.

Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» жюри признало ирландца Колина Фаррелла за роль в фильме «Банши Инишерина» режиссера Мартина Макдонаха.

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался австралийке Кейт Бланшетт — за работу в картине «Тар» Тодда Филда.

Обладателем «Серебряного льва» стал итальянец Лука Гуаданьино за картину «Целиком и полностью».

Приз за лучший сценарий получил Мартин Макдонах, автор оскароносных «Трех билбордов на границе Миссури». Его фильм «Банши Инишерина» был одним из фаворитов нынешнего фестиваля в Венеции.

Премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получила актриса Тейлор Расселл за роль в фильме «Целиком и полностью» Гуаданьино.

Специальный приз жюри присужден иранскому режиссеру Джафару Панахи за фильм «Нет медведей» о цензуре в Иране. Сам Панахи находится в иранской тюрьме за свои антиправительственные взгляды.

Две награды — Гран-при жюри и «Лев будущего» за лучший дебют — получила француженка Элис Диоп за свой первый полнометражный художественный фильм «Сент-Омер».

«У меня нет слов», — призналась режиссер при вручении наград, рассказав о своей феминистской борьбе, в том числе борьбе за права женщин с иным цветом кожи. «Молчание не защитит нас. Мы больше не будем молчать», — цитирует агентство France-Presse слова Элис Диоп.

В своем фильме «Сент-Омер», основанном на реальной истории судебного процесса по делу о детоубийстве, режиссер стремилась исследовать «универсальный вопрос» об «отношении к материнству».

Режиссер, которая до сих пор занималась документальным кино и в 2017 году получила главную кинопремию Франции «Сезар» за короткометражный фильм «Vers la tendresse», сказала AFP во время фестиваля, что на основе мрачной и трагической истории, которая в СМИ обычно проходит в рубрике «происшествий», она попыталась осмыслить «более масштабный вопрос— об отношении женщин и мужчин к материнству».

Лоранс Коли, главная героиня фильма, которую играет Гюслажи Маланда, — сенегальская иммигрантка, обвиненная в убийстве своего 15-месячного ребенка, которого она оставила на пляже на севере Франции во время прилива. Фильм повествует о судебном процессе, на котором присутствовала Алис Диоп. Картина выйдет в прокат во Франции 23 ноября.

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