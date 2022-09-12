Львы улетели к звездам. Итоги 79-го Венецианского фестиваля на этот раз никого не рассердили

КИНО

79-й Венецианский фестиваль завершился сколь неожиданно в части главного приза, столь и элегантно, при этом прекрасно вписавшись в современную повестку. «Золотого льва» второй раз за всю историю фестиваля получила документальная картина (первой была «Священная Римская кольцевая» Джанфранко Рози в 2013 году) и в пятый раз — женщина-режиссер. Лора Пойтрас удостоилась главной награды за фильм «Вся красота и кровопролитие». Вряд ли жюри преследовало цель ублажить последователей феминистской повестки — просто данное решение показалось судьям примирительным на фоне несколько сумбурного конкурса без очевидных фаворитов.

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«Вся красота и кровопролитие» — рассказ о борьбе известной активистки Нан Голдин против компании Purdue Pharma, виновников так называемой опиодной эпидемии. Компания специализировалась на производстве опиоидов, разрекламированных как якобы безобидные обезболивающие, а на самом деле вызывающих сильнейшую зависимость и тяжелые последствия для здоровья вплоть до летального исхода. Сама Голдин тоже попала в жернова опиоидной зависимости, с которой сражалась несколько лет. Борьба с горе-фармацевтами продолжалась долго, стоила активистке немалой крови, но увенчалась успехом — компания была дискредитирована.

Сказать, что фильм отличается выдающимися художественными особенностями, было бы преувеличением — Пойтрас работает скорее как высокопрофессиональный журналист-исследователь, дотошный искатель правды, следующий за своими героями неотступно и словно бы даже готовый в любой момент протянуть им руку помощи. Эта вера в справедливость, добытую тяжелым путем, становится для режиссерки путеводной звездой в работе, и даже строгое венецианское жюри попало под обаяние ее убежденности.

Второй по значимости приз — Гран-при — также достался женщине. Французская режиссерка сенегальского происхождения Алис Диоп в фильме «Сент-Омер» тоже делает героиней своей картины реального человека. Некоторое время назад во Франции состоялся судебный процесс над сенегалкой, убившей свою годовалую дочь. Фильм представляет собою хронику процесса, который мы видим глазами альтер-эго режиссерки — сценаристки, задумавшей фильм про историю детоубийцы. Снятый скупыми на первый взгляд крупными планами — подсудимая, судья, адвокат, прокурор, сценаристка, лица сидящих в зале суда людей, — фильм становится въедливым исследованием психологии героини и всех причастных к жуткой истории. Интересно, что зрителя ждет открытый финал — мы не узнаем, каков был приговор. Авторам он куда менее интересен, чем все, что ему предшествовало.

Две награды — Гран-при жюри и «Лев будущего» за лучший дебют — получила в Венеции француженка Элис Диоп за свой первый полнометражный художественный фильм «Сент-Омер». REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

Два приза получил Мартин Макдона (Martin McDonagh) за фильм «Банши Инишерина», безусловного фаворита аккредитованных на фестивале критиков (но кто и когда слушает критиков?) — за лучший сценарий плюс Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль Колину Фарреллу. По своей кинематографической поэтичности этот фильм стоит особняком во всем конкурсе — чистое наслаждение киномана, и вряд ли жюри этого не разглядело, но логика в их решении, безусловно, есть. Ведь если всякий раз награждать главным призом только за высокое искусство — в победители будут выходить только бывалые и немолодые. Два приза за один фильм для Венецианского фестиваля, обычно «разбрасывающего» награды по одному на каждый фильм, — очевидное признание в любви к работе Макдона.

Мартин Макдона (Martin McDonagh). Фильм. за фильм «Банши Инишерина». Две награды в Венеции — за лучший сценарий и лучшему актеру Колину Фарреллу REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

Второй — «женский» Кубок Вольпи — присужден Кейт Бланшетт за роль талантливой дирижерки-лесбиянки с дурным характером в фильме «Тар», жестко разруливающей проблемы своего оркестра, но не умеющей справиться с путаницей в личной жизни. Присуждение актерских призов двум мегазвездам все же не назовешь лучшим ходом — достаточно было бы одной звезды с Кубком Вольпи в руках. Нынешний фестиваль выделялся прекрасными работами не слишком известных актеров, и возможность подтолкнуть их к более масштабной известности прошла мимо жюри, что очень жаль. Кейт Бланшетт вполне может за роль дирижерки «Оскара», а вот, например, для французской актрисы из фильма Ребекки Злотовски «Чужие дети» Виржини Эфира, известной во Франции, но малоизвестной за ее пределами, 79-й Венецианский фестиваль мог бы стать звездным часом. Тем более что увенчанной всеми возможными наградами Бланшетт Кубок Вольпи уже ничего не прибавит.

Актрисы Тейлор Расселл (премия имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют) и Кейт Бланшетт ("Кубок Вольпи" за лучшую женскую роль). Венеция, 10/09/2022. REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

Овацией встретила публика присуждение спецприза жюри Джафару Панахи, опальному иранцу, за фильм «Без медведей» — многосюжетной картине о вечном противостоянии свободного духа и общественных требований, сделанном с фирменным грустным юмором Панахи. Два месяца назад Панахи был арестован за участие в антиправительственной акции — его подпись стоит под письмом, в котором подписанты требуют от иранских силовиков сложить оружие. Сейчас режиссер вместе с двумя коллегами-режиссерами, Мостафой Аль-Ахмадом и Мохамаддом Расулоффом, отбывает очередной тюремный срок. Тогда же, в июле, Венецианский фестиваль вместе с Каннским и Берлинским фестивалями выступил с требованием освободить режиссеров. Что ж — похоже, Иран и Россия теперь братья навек.

«Серебряного Льва» за режиссуру вручили любимчику критики Луке Гуаданьино за черную каннибальскую комедию «Целиком и полностью» REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

«Серебряного Льва» за режиссуру вручили другому любимчику критики — Луке Гуаданьино за черную каннибальскую комедию «Целиком и полностью» («Bones and all», что буквально означает «Вместе с костями»). Немножко абсурдистская, немножко философская, немножко протестная, эта картина неожиданно и изящно показывает, как природный порок, сделавший его обладателей изгоями и маргиналами, может быть и предельно романтичен. Появление Тимоти Шаламе на красной дорожке в ярко-красном одеянии с абсолютно голой спиной, вызвал чуть ли не обмороки восторга у дежуривших с ночи в ожидании кумира поклонниц. А исполнительница главной женской роли молодая канадская актриса Тейлор Рассел получила от жюри приз имени Марчелло Мастроянни, который вручается лучшему/лучшей молодому/молодой актеру/актрисе.

Хотя некоторые призы и оказались не слишком очевидными, все-таки жюри умудрилось раздать «львов» разумно, без эпатажа, не вызвав, как это часто бывает, шумных споров и резкого неприятия.

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