Топливо жизни под названием «ненависть». В российский прокат вышел фильм Арно Деплешена «Брат и сестра»

Драматическая лента «Брат и сестра» французского режиссера Арно Деплешена вышла в прокат во Франции в мае этого года после премьеры на Каннском кинофестивале, где фильм был отобран в основную конкурсную программу.

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Когда-то очень давно, лет 20 назад, Алис (Марион Котийяр) и Луи (Мельвиль Пупо), брат и сестра, рассорились. В один прекрасный момент Алис сказала Луи с кривоватой усмешкой: «Я тебя ненавижу». «Я знаю», — ответил брат. И казалось, что через пять минут они обнимутся на прощание и мирно разойдутся до следующих семейных посиделок. Но не тут-то было — разрыв оказался долгим и брутальным, при том что ни тот, ни другой толком уже и не помнил, с чего все началось. Ну вылитые гоголевские Иван Иванович и Иван Никифорович. Через несколько лет Луи буквально вышвырнет сестру из своего дома, куда Алис придет выразить соболезнования в связи с гибелью шестилетнего сына Луи.

Вроде Луи описал в своей книге какие-то случаи из жизни сестры-актрисы, та завелась, обиделась — и пошло-поехало. Там есть еще один брат, Фидель, но кроме того что он гей, нам о нем особо ничего и не расскажут. Когда родители героев попадают в автокатастрофу, и дело принимает трагический оборот, кажется, что по всем законам мелодрамы брат и сестра должны примириться — так обычно и бывает по законам мелодрамы, когда перед лицом общего горя отступают прежние обиды. Авторы сценария (Джули Пейр и Арно Деплешен) оставят зрителя один на один с собственными догадками, завершив фильм открытым финалом. Может, помирятся, а может — и нет.

Думается все же, что нет. Дело даже не в том, что обиды слишком застарелые, а характеры у героев непростые (оба — люди творческие, причем брат оказался не слишком удачливым писателем), — оказывается, что самые отвратительные чувства могут становиться двигателем жизни. Ненависть, которую испытывает Алис к брату, такого высокого градуса, что непонятно, где взять столько холода, чтобы ее остудить. Более того — эта ненависть становится содержанием жизни героини, ее топливом, на котором Алис живет, работает и переносит все тяготы жизни. Она замужем за бывшим лучшим другом Луи, и это словно не дает ей забыть, что есть в мире человек, которого она ненавидит всей душой. Отними у нее ненависть — и еще неизвестно, как повернулась бы ее жизнь. Вполне вероятно, что не в лучшую сторону.

Котийяр сейчас одна из самых востребованных актрис французского кино, и заслуженно — в ней наряду с актерским талантом есть еще то непередаваемое, неуловимое обаяние, которое всегда выделяло французских актрис из сонма других. Котийяр умеет улыбаться кончиками губ так совершенно по-королевски, когда малейшее движение мускула на лице может означать целый букет эмоций. Деплешен вовсю использует этот ее дар, давая ей возможность максимально «перетянуть одеяло на себя», по сути отменить дуэт с экранным братом — Мельвиль Пупо несомненно хорош, но и роль его не слишком аккуратно выписана, ни возможности актерски развернуться рядом с Котийяр ему не дали.

Арно Деплешен на 75-м кинофестивале в Каннах 21 мая 2022. Vianney Le Caer/Invision/AP - Vianney Le Caer

Деплешен — режиссер очень изысканный, этакий типичный представитель современной французской школы, исследователь потемок человеческой души ультрасовременного розлива. «Мысль семейная» ему особенно интересна («Король и королева», «Как я обсуждал свою… (сексуальную жизнь)», «Рождественская сказка» и др.). Теперь вот — «Брат и сестра», где Деплешен пытается уже смотреть глубже — не исследовать причинно-следственные связи протухших семейных отношений, но разглядывать нити, связывающие семью и общество, семью и профессию. Не зря он выбрал творческие профессии для своих героев — неуравновешенные творческие натуры оказываются снедаемы уродливыми страстями «до основанья». Пунктиром проходит здесь тема ответственности художника перед зрителем/читателем, а заодно — и тема неразрывной связи между внутренним состоянием художника и внешним результатом, который видит зритель. Алис — большая актриса, но отними у нее ненависть — не скукожилось бы ее актерское нутро, не пострадал бы талант в отсутствие «топлива»?

К сожалению, таких пунктирных тем многовато в «Брате и сестре». Например, в фильме есть второстепенный персонаж — румынская иммигрантка, истово влюбленная в Алис (в Алис как актрису, разумеется). У них завязывается подобие дружбы, которая выражается в основном в том, что Алис без продыху рассказывает девушке обо всех своих проблемах. Зачем в картину введен этот персонаж — одному богу ведомо, и то не факт. Зачем в фильме третий брат и почему ему непременно надо быть геем? Зачем авторы устроили такую витиеватую судьбу напоследок родителям героев — бросив их под мчащийся грузовик, пока они пытались помочь девушке в машине, в свою очередь врезавшейся в дерево и переживавшей, что это машина нее, а родителей? Куча лишних подробностей, в которых рискует утонуть стержень фильма — и сюжетный, и смысловой.

Марион Котийяр на 75-м кинофестивале в Каннах 21 мая 2022. Vianney Le Caer/Invision/AP - Vianney Le Caer

Надо сказать, что Деплешену вообще свойственна некоторая драматургическая неаккуратность — почти в каждом его фильме немало необъяснимых персонажей, неясных связей, немотивированных поступков. Но это никак не мешает каждый фильм Деплешена брать в конкурс Каннского фестиваля. Оно и понятно — он свой.

Удивительно, что фильм «Брат и сестра» вышел в российский прокат. То, что еще недавно было в порядке вещей, становится чудом.

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