Саша с приветом. Начало сезона в Театре Наций получилось не слишком внятным

Спектаклем Марата Гацалова «Привет, Саша!» в Москве открыл своей сезон Театр Наций.

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Саша — это пулемет, который стреляет в спину. Стреляет автоматически, нечасто, но совершенно непредсказуемо. И таким образом осуществляет «доброжелательную» смертную казнь над преступниками недалекого будущего. А Сергей Петрович (Игорь Гордин) — это главный герой, которого приговорили к казни за связь с 20-летней девушкой Илоной. В самом недалеком будущем за такое предусмотрена смертная казнь. Но казнь, как считается, более чем гуманная — приговоренного помещают в так называемый «комбинат», больше похожий на приличную гостиницу, и узник обязан каждое утро в одно и то же время выходить на прогулку по коридору, в конце которого висит Саша. Когда Саша выстрелит — никто не знает. Может, прямо сегодня, а может, через годы. «Вы можете прожить долгую жизнь и умереть от старости», — уверяет сотрудник «комбината» Антон (Артем Тульчинский), приставленный присматривать за Сергеем Петровичем. «Почему же убийц и коррупционеров вы не расстреливаете, а таких, как я — казните?» — недоумевает Сергей Петрович, на что получает исчерпывающий ответ: дескать, убийцы и коррупционеры совершили такое тяжкое преступление, что уже наказаны осознанием своей греховности.

В основу нового спектакля лауреата «Золотой маски» Марата Гацалова лег одноименный роман-антиутопия Дмитрия Данилова. «Саша, привет!» — это драма об опрокинутом мире, в котором все «псевдо» — псевдомилосердие, псевдогуманизм, псевдоправосудие. Это мир, в котором всякий думающий и чувствующий человек потерян и брошен. Это мир, в котором самые поганые поступки объясняются самыми высокими устремлениями.

Одновременно авторы старательно исследуют «мысль семейную» — в сюжет о странном правосудии в странном мире вплетен сюжет об отношениях Сергея Петровича с женой Светой (Наталья Вдовина). Света уже давно простила ветреного мужа и теперь мечется между попыткой привыкнуть к вечной разлуке с ним и желанием разделить его участь. Мы так и не узнаем, чем кончится дело, — авторы одарят зрителя открытым финалом.

Пространство Малой сцены Театра наций довольно удачно освоено художником-сценографом Николаем Симоновым — оно уставлено мишенями, и зритель чувствует себя на стрельбище. Причем непонятно кем — то ли стрелком, то ли очередной мишенью. Эти мишени все время перегруппировываются, иногда ложатся на пол, иногда сбиваются в кучки — словом, живут какой-то своей автономной жизнью, олицетворяя зыбкий непредсказуемый мир, в котором живут герои.

Музыка Владимира Раннева, одного из самых известных «академических» композиторов России, очень органично сплетена с действием и временами даже спасает его в трудные минуты. А вокалисты ансамбля N’Caged поют, а капелла, и время от времени тоже «вплетаются» в действие, заходя на сцену и перемещаясь между героями.

Беда только в том, что в этом визуально и аудио- удачно проработанном пространстве актерам особо нечего играть — драматург не удосужился наделить их характерами и мало—мальски интересным внутренним миром, не говоря уж о хоть минимальном развитии этого мира перед зрительским взором.

Главные герои — Сергей и Света — безумно серьезны и стараются вкладывать в свои реплики максимум смысла и глубины. Но если ни смысл, ни глубина не вложены изначально — никакому актеру не под силу их там обнаружить, сколько ни хмурь брови. Игорь Гордин играет рефлексирующего интеллигента, оступившегося на секунду и поплатившегося за это жизнью. Кроме задумчивости, на его лице не так уж много эмоций, и не его в том вина — просто актерский талант здесь не слишком нужен. То же относится и к прекрасной актрисе Наталье Вдовиной, чьи масштабные способности оказались похоронены под ворохом ненужных реплик и необязательных слов.

Забавным образом постановка получилась шире драматургической основы. В романе Данилова и в пьесе — тот же главный недостаток, что был и в предыдущих работах писателя — «Человек из Подольска», «Сережа очень тупой», «Свидетельские показания», — невнятное целеполагание и как следствие этого — не слишком убедительный текст.

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