В ожидании бриллиантовой бабочки. Как Никита Михалков поссорился с «Оскаром»

12 марта следующего года в Лос-Анжелесе пройдет очередная, 95-я по счету, церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Особых надежд в части российского участия, разумеется, не было, но теперь окончательно ясно: церемония «Оскара» пройдет без российского участия.

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Киноакадемия России, возглавляемая Никитой Михалковым, объявила об отказе выдвигать российскую картину на премию американской киноакадемии. Несмотря на разразившийся скандал, Михалков пока никак не прокомментировал такое решение академии, но несколько месяцев назад он высказывался на эту тему, так что его позиция ясна. В мае Никита Сергеевич предложил создать новую международную кинопремию — евразийскую. Как будет называться новая премия, он пока не думал, но уже решил, что в качестве награды будет бриллиантовая бабочка. Вслед за этим он демонстративно вышел из российского оскаровского комитета, и уже тогда стало понятно, что дорога на «Оскара» российскому кино заказана.

Призывая к учреждению новой премии, Михалков уже тогда призвал отказаться от оскаровской гонки — дескать, зачем нам посылать свои фильмы в Америку, которая только и мечтает что уничтожить Россию. А новая премия, как ему мечтается, будет соответствовать правильным идеалам. «Участие в ней будут принимать картины, которые соответствуют идеалам, которые мы сформулируем, а не картины, разрушающие человеческую сущность. Премия должна быть дорогой, за нее должны биться», — заявил тогда Михалков.

Тогда его поддержали патриоты из киноиндустрии — депутат госдумы актер Дмитрий Певцов и актриса Мария Шукшина. Певцов, например, назвал западный кинематограф «глобализмом, сатанизмом и ЛГБТ-извращением». Он считает, что «награда совершенно девальвирована и обесценена, а законы западного кинематографа не имеют отношения к настоящему искусству». Шукшина энергично его поддержала, отметив, что вообще-то «Оскар» русскому человеку не нужен — это чуждые ему ценности.

Впрочем, вряд ли американская академия в такой ситуации, как нынешняя, отнеслась бы к российскому фильму с почтением, но это, как говорится, уже совсем другая история.

При этом еще неделю назад вовсю шли дебаты о том, какие фильмы могут представлять Россию на «Оскаре». Что удивительно, еще неделю назад был опубликован список претендентов на попадание в номинацию. Это «Первый «Оскар» Сергея Мокрицкого, «Мой папа — вождь» Егора Кончаловского, «Декабрь» Клима Шипенко, «Межсезонье» Александра Ханта, «Лавстори» Петра Тодоровского и другие из 122 кинопроизведений, созданных в России в этом году.

Сейчас, когда надо было выдвигать фильмы и уже составлялись списки, дирекция комитета максимально затягивала процесс. А потом и вовсе было заявлено об отказе посылать картину на рассмотрение членов американской киноакадемии. Примечательно в этой ситуации то, что решение об отказе было принято через голову всего оскаровского комитета и его председателя кинорежиссера Павла Чухрая.

Одновременно в ответ на просьбу предоставить один из залов помещения Союза кинематографистов РФ для проведения заседания оскаровского комитета Павел Григорьевич получил письмо от первого зама председателя СК РФ Ларисы Солоницыной, в котором ему было оказано в предоставлении зала — «Союз кинематографистов РФ не поддерживает данную инициативу». Ожидаемо оскорбленный таким положением дел, Чухрай написал открытое письмо членам оскаровского комитета:

Уважаемые члены оскаровской комиссии, Сегодня вечером от корреспондента ТАСС я узнал, что руководство Российской киноакадемии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии „Оскар“. Это, на мой взгляд, неправовое решение было принято через голову оскаровской комиссии. С членами нашей независимой организации не только не советовались, нас даже не сочли нужным уведомить о таком решении. Это оскорбительно и незаконно. Хочу уведомить вас, что в знак протеста снимаю с себя обязанности председателя и выхожу из состава этой организации. С уважением ко всем вам, пожалуй, кроме пары человек, желаю самого лучшего в наше непростое время. Павел Чухрай.

Вместе с Чухраем оскаровский комитет покинул и режиссер Николай Досталь. При этом далеко не все кинодеятели и члены оскаровского комитета поддерживают Михалкова. В частности, Андрей Кончаловский и Алексей Учитель считают, что выдвижение на «Оскара» должно состояться при любой политической ситуации.

По сути решение об отказе выдвигать российский фильм на «Оскара» было принято Михалковым единолично. Ни в самом решении поссориться с «Оскаром», ни в авторитарном характере принятия Михалковым этого решения нет ничего ни нового, ни удивительного. Немного удивляет лишь факт покорного принятия членами оскаровского комитета такого положения дел. Хотя если вдуматься — то и это уже дело привычное.

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