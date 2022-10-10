Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали американские ученые

Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук присудил премию ар экономике Гамериканским ученым Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Х. Дыбвигу.

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Они «значительно улучшили наше понимание роли банков в экономике, в частности во время финансовых кризисов, важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков», — говорится в сообщении.

Премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем , а в память о нем. Это инициатива Шведского национального банка.

Церемония награждений лауреатов 2022 года состоится 10 декабря, в день смерти Альфреда Нобеля. Она также коснется лауреатов двух прошедгих лет, которые не смогли приехать в Швецию из-за санитарных мер.

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