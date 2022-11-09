Олег Куваев: «Были такие размышления — оставлять ли Масяню в Петербурге»

Интервью

Более шести миллионов просмотров и почти 100 000 комментариев — военные эпизоды «Масяни» заставили задуматься о войне огромную аудиторию. Как удается придумать к печальным сюжетам хорошую концовку? Где место юмору во время катастрофы? Останется ли Масяня в Петербурге или уедет в эмиграцию? Создатель мультфильма Олег Куваев ответил на вопросы Русской службы RFI.

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Гелия Певзнер: Вы называете себя оптимистом и говорите, что ваше дело — поднимать дух. Но действие последних, военных эпизодов «Масяни» происходит в атмосфере катастрофы, и тон повествования стал суровый, серьезный. Как вам удается придумать хорошие концовки?

Олег Куваев: Это факт. Тон грустный, а в мультфильме, действительно, обязан быть хороший конец. Правда, я раньше делал и депрессивные, и грустные мультфильмы, но редко. А сейчас масса отрицательной энергии завалила далеко за критическую.

Когда я был обычным художником, то есть, рисовал на масле, мои картины не были особенно веселыми. То есть, были веселыми по форме, но грустными по содержанию. Например, веселый клоун убивает другого веселого клоуна. Я вымещал собственную депрессивную суть. Мне всегда нравилась эта игра, совмещение грустного и смешного. А когда я начал делать мультфильмы, грустное и смешное четко разделилось пополам. Я стал использовать мультфильмы как терапию. То есть, брал какие-то случаи из жизни, обращал их в шутку и делал мультфильм — так будет правильнее сформулировать. Это прекрасно работает и до сих пор, и я даже стал делиться с другими этой терапией.

У всех вещей есть юмористическая сторона, даже у трагических. Даже про Холокост есть шедевры, снятые с юмором. Люди понимают, что надо жить дальше с какими-то положительными намерениями. Это в человеческой природе, механизм выживания. Вот этому сейчас и учимся – отрицательной энергии много, и надо понять, как с этим справляться.

А хорошая концовка должна быть. Вот у меня был эпизод «Вакидзаси», который закончился харакири Путина. Это интересный пример. Мы долго обсуждали с моими «патронами» (серия финансируется краудфандингом, то есть зрителями, и это модель отлично работает уже два года, она гениальная, потому что я, наконец, перестал делать рекламу всяких ужасных продуктов от тампонов до варенья из крыжовника). Это был первый мультфильм после начала войны. Каким образом можно вообще его хорошо закончить?

Обсуждение было бурное. И я придумал некий положительный, удачный и единственно возможный на тот момент вариант — диктатор и злодей кончает жизнь самоубийством. Большая жалость, что это не произошло в реальности.

Значит, юмору приходится во время войны искать себе новое место?

Да нет, все это придумано давно. Был Чапек, был итальянский фильм «Жизнь прекрасна», где с юмором показан гитлеровский концлагерь. Это хороший образец, такие произведения есть и в кино, и в мировой литературе. Конечно, юмористы, комики, сценаристы сначала отчаялись и потеряли работу. Какой тут юмор? Но он никуда не делся. Солдат Швейк свидетельствует, что механизм выживания без юмора невозможен.

В Израиле, например (где Олег Куваев живет с 2006 года — RFI) люди при помощи юмора люди выкручиваются из трагических ситуаций, а они здесь возникают, скажем прямо, часто. Когда была волна терактов, и убийцы с ножами бегали по набережным Тель-Авива и резали людей, был случай, что одного из них просто снесли урной. И сразу пошла война юмора — чем еще можно сшибить террориста, туфлей, трусами, разными предметами. То есть реакция была исключительно комедийная.

Как писать сценарии, когда реальность меняется буквально на глазах?

О да, это очень трудно. В начале февраля, когда вышла первая с начала войны серия, это был уже третий сценарий. Первые два пришлось выбросить, потому что события происходили слишком быстро. Наполовину сделанные сценарии, то есть куча работы, ушли в воздух. Мультфильм не должен отставать от реальности и выглядеть глупо. Я раньше актуальными событиями не слишком занимался, я любил сюжеты бытовые, всякие семейные приколы или музыкальные. Но когда сверху падает бомба, это уже не актуальное, это бежать надо, а не рассуждать.

Поэтому я несколько опустился на землю от чисто литературных сценариев. Не то, чтобы мне это нравилось, но это сейчас помогает людям, это востребовано, и это то, что я могу сделать. Кто-то может пойти добровольцем, а моя роль такая. Я в этом, типа, хорош. Поэтому я это и буду делать.

Вы готовите новый «военный» эпизод?

Есть один сюрприз. Один мультфильм, не знаю, как сказать, чтобы не заспойлить. Он уже наполовину готов, тоже антивоенный, тоже из этой струи последних трех мультфильмов. А одновременно вдруг выкристаллизовалась другая идея, и я параллельно делаю еще другой мультфильм, с одним музыкантом. Не имею права сказать, но практически разрываюсь между серией и этим музыкальным фильмом.

Масяня Куваева — кем она вам приходится? Дочерью, подругой, альтер эго, женской половиной вашей сущности?

Это менялось со временем. Отчасти, когда человек со своим персонажем живет так долго, —это психологический эксперимент. «Масяня» — не коллективное творчество, в отличие от «Симсонов», где художники и режиссеры меняются. Поэтому их проект живет, но он лишен такой суровой индивидуальности, как Масяня. Я никогда ничего не делал по чужим сценариям. Может, есть пара мультфильмов по чужим идеям, как с памперсом, но это просто реальный случай, который произошел с человеком.

Я сто процентов сценариев пишу сам, и это уникальный опыт. Естественно, там присутствует альтер эго. Но как к дочке или жене или к родственнику — отношение к Масяне у меня было разное. Вначале это была скорее дурная подружка, — у всех есть такая дурная подружка, у которой в голове творится черт знает что, но она милая.

А уж когда она обзавелась семьей, тут возникают прямые ассоциации, и совсем другие люди участвуют в качестве прототипов. В этом персонаже уже много всего аккумулировалось, столько в него всего понапихано разными делами, ассоциациями, событиями, атмосферами, который она со мной проживала. И в итоге нельзя сказать, что это один персонаж.

Олег Куваев © Олег Куваев

Ваших зрителей сейчас разметало по свету. Они в России, в Украине, в Казахстане, в Грузии, здесь, в Израиле. Где будет жить Масяня?

Были такие размышления – оставлять ли Масяню в Петербурге, когда практически вся прототипная база уехала. Уехали друзья, с которыми это делалось, люди, с которыми я пересекался— все они разбросаны. В Питере осталась малая часть.

Я даже совещался уже с моими «патронами», не перевезти ли Масяню в какой-нибудь условный Казахстан или Армению, и там все будет другое. И тут из какого-то ящика, из какого-то подполья вылезли какие-то люди, которые сказали: «Вообще-то мы в Питере еще живем. Просто мы молчим и не можем с тобой так свободно разговаривать, как все остальные». Те, кто в странах Балтии, Европе и Казахстане, я их вижу, они меня видят, а в Питере они во тьме, в темной комнате, и боятся даже в мессенджере откровенно писать.

По их просьбам я оставил Масяню в Питере. С одной стороны, и мне так легче, не менять ничего. С другой, труднее будет со сценариями, потому что там оптимизм вовсе трудно сыскать. Как писать сюжеты про темную коробку, где у людей нет права голоса, где и выходить на улицу уже не очень хорошо, особенно мужчинам? Наверное, как в том же фильме «Жизнь прекрасна». Автор должен был окунуться в атмосферу концлагерей, чтобы ее передать. Вот так мне приходится беседовать с друзьями, которые там остались. И надо что-то вытянуть из людей, которые опасаются говорить.

И даже те, кто никогда никуда не хотел ехать, задумываются, куда бы им двинуться. Я не представляю, как там можно выживать. Но жалеть их не стоит, потому что на них не падают бомбы, в отличие от людей в Украине.

Будем переваривать, будем стараться эту ситуации художественно осмыслять. И поднимать людей из пепла, жизнь же не потеряна, она и дальне будет какая-то. Так что надо придумывать, как это будет возможно.

Очень трудно писать такие сценарии, но я привлекаю фантастические сюжеты и мою любимую антиутопию. Да и опыт за 20 лет накопился, «Масяне» уже 21 год. Я сценарии часто пишу даже без концовки, — когда доделаю, там будет видно. В голове возникает сразу пятьдесят вариантов, как это можно закончить. Кроме, опять же, случая с «Вакидзаси». Там, кроме харакири, других вариантов не было.

Вы интернетный человек, к вам в комментарии набегают боты?

Боты да, конечно, это давняя история. Институт ботов появился примерно в году 2005. Это тоже уникальное явление, я не знаю, есть ли в других странах такие ботофермы. В Беларуси есть, я уверен, в Китае. Это интересное явление, его могут социологи изучать — как информация вращается с помощью коммерчески контролируемых потоков. Ботов много, я с ними давно живу.

Как-то я написал в одном посте, что боты — это как дурной сосед в трениках. Он совсем идиот, но сосед никуда не денется, и идти некуда, так что приходится как-то с ним фильтровать.

Так и боты, ходят регулярно, я тоже регулярно все вычищаю. Я теперь определяю ботовое сообщение за полсекунды, знаю все их формулировки, все эти их инструкции.

Главное — никогда не вступать с ними ни в какие беседы. Это коммерчески оплаченная попытка управлять информацией в сети. Совсем прикрыть интернет не рискнули, поэтому приходится оплачивать толпы ботов, чтобы контролировать информацию. В какой-то степени это работает. То есть, мы, кто жил в России, знаем, что этой информации верить нельзя, а на западных журналистов, например, это частенько оказывает влияние. Они думают, что в России стопроцентная поддержка властей, а это абсолютно не так. Эту информацию им дал Путин, и они приняли ее за чистую монету. На самом деле, это то, что вещает проплаченный поток информации. А его цели — загадить поток нормальных людей, писать ахинею и лишать интернет авторитета в качестве источника.

Олег Куваев: "Военные серии "Масяни" — это сейчас помогает людям, это востребовано, и это то, что я могу сделать". © Олег Куваев

Проплаченные боты пишут и на других языках, не обязательно на русском. В последнее время появились на украинском. Изначально их не было, потому что нормальный украинец не пойдет на них работать, а им нужно целый отдел набрать. А потом, видимо, воспитали кадры, накопали зомбированных носителей языка где-нибудь в глубинке. Может, специальную фольклорную экспедицию отрядили.

Есть специалисты, которые это изучают, с социальной точки зрения это интересный процесс. Но это не моя область, я занимаюсь комедией. Я хотел бы сделать мультфильм на эту тему, но у меня уже был один, сделанный еще в давние времена. Хотя маразм этого явления настолько велик, что там очень долго можно строить комедию.

Кроме ботов, бывают и угрозы?

Угрозы пишут, конечно. Закрыли мой сайт, статьи какие-то дурацкие выходили, пара блогеров была куплена. В общем, делают, что им положено. Но не сильно, я не очень важный, не Навальный, на меня отводится очень маленькая часть бюджета.

Будет ли Масяня когда-нибудь говорить на других языках?

Голосом перевод делать невозможно, за двадцать один год было уже бесчисленное количество попыток переводов. Но для этого нужно искать актера, похожего на меня, то есть заниматься этим серьезно, а наскоком не получается.

Поэтому — только с титрами. Больше всего титров у меня есть на депрессивную серию Санкт-Мариубург, порядка 20 языков, включая китайский. Мне говорили «там же у тебя про китайцев. Они обидятся, что их выставили агрессорами». Нет, не обиделись, люди понимают юмор.

Ваши сценарии возникают из общения, из разговоров, повседневной жизни и размышлений. Сейчас в Израиле есть бывшие россияне и украинцы, репатрианты и беженцы. Какой материал дает Израиль для военных серий?

Здесь все мирно, есть человек двадцать рашистов на всю страну, но 95 процентов населения все понимают про Путина. Так что конфликтов на национальной почве здесь нет. Многие не довольны политикой самого Израиля, потому что помогает он очень мало, вяло и лениво. Но это тоже отчасти понятно, мир относится к Израилю двусмысленно, поэтому ему, наверное, лучше не лезть никуда. Хотя мы с военной точки зрения — продвинутая держава, и могли бы сделать больше.

В народе поддержка больше, чем со стороны правительства. Украине много помогают, посылают помощь, едут волонтеры, особенно те, кто сам из Украины или Беларуси. Вообще, все те, кто не принадлежит к титульной нации Российской империи, все прекрасно понимают. Да и титульные, если у них есть вся информация, тоже понимают. Никто их тут не воспитывает, ни ботофермы, ни телефермы, ни интернет- и прочие фермы.

Хорошее, кстати, слово для обозначения окучивания населения. Наверняка существуют даже сотрудники, которые устно разносят информацию, слушают беседы в магазинах. Жуткие бюджеты отводятся на это. У меня была, кстати, серия «Доппельгангер», где к каждому человеку приставили силовика. Сейчас к этому и приходят — чтобы четко поделить население. Половина будет контролируемой, а вторая половина — фсбшниками. Только встает вопрос, кто будет контролировать самих контролирующих. Вот в мультфильме я это и обыгрываю.

Олег Куваев, создатель "Масяни". © Олег Куваев

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