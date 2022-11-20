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Где в Париже начинается Рождество?

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Рождественская ель в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022.
Рождественская ель в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER
RFI
3 мин

Предновогоднюю атмосферу для парижан начинают создавать еще в ноябре месяце, когда знаменитые универмаги столицы Франции начинают свое ежегодное соревнование, специально украшая витрины и интерьер к Рождеству. Каждый раз в центре внимания — «Галери Лафайет» (Galeries Lafayette), расположенный на бульваре Осман напротив Гранд-Опера. Ежегодно в центре универмага устанавливают огромную рождественскую ель, а витрины превращаются в сценки из зимних сказок. Каждый год декорации посвящены определенной теме. В 2022 году в «Галери Лафайет» назвали праздничное убранство универмага «Елочной планетой» (Planète Sapin), представив его 16 ноября.

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Рождественская ель в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022.
Рождественская ель в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022.
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022.
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022.
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022.
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022.
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022.
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022.
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022.
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022.
Украшенные к Рождеству витрины в парижском универмаге «Галери Лафайет» 16 ноября 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER
Рождественская ель под куполом парижского универмага «Галери Лафайет» 16 ноября 2022.
Рождественская ель под куполом парижского универмага «Галери Лафайет» 16 ноября 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

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