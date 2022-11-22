Париж

В ожидании Рождества: на Елисейских полях зажгли праздничную иллюминацию

Праздничные гирлянды на Елисейских полях. 20 ноября 2022. REUTERS - BENOIT TESSIER

RFI

Несмотря на энергетический кризис, в Париже решили не отказываться от традиционной рождественской иллюминации – праздничные (энергосберегающие!) гирлянды зажгли в это воскресенье, 20 ноября, на главном проспекте французской столицы, Елисейских полях. «Мы должны сохранить Рождество даже в эти трудные времена, даже учитывая международную обстановку и то, что происходит сегодня с климатом», – считает Марк-Антуан Жаме, президент «Комитета Елисейских полей».