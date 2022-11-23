Перекресток цивилизаций. В Париже покажут искусство Узбекистана

23 ноября в Париже открылись сразу две масштабные выставки узбекского искусства: «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» в Лувре и «Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана» в Институте арабского мира.

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Открытие сразу двух беспрецедентных по масштабу выставок узбекского искусства в Париже при поддержке «Фонда развития культуры и искусства» Узбекистана – плод многолетнего франко-узбекистанского сотрудничества в области культурного наследия. Еще в 2009 году на территории Узбекистана начались совместные раскопки в Бухарском оазисе, являющимся одним из древнейших и крупнейших зон земледелия в Средней Азии. Раскопки велись Отделом исламского искусства Лувра в партнерстве с министерством иностранных дел Франции и Институтом археологии Самарканда под руководством Рокко Ранте, который стал и научным куратором выставки в Лувре. Среди целей исследования – изучение этапов заселения оазиса человеком, материальной культуры и ее эволюции. Результаты раскопок позволили изучить важнейшие подробности, касающиеся миграции народов, экономических и дипломатических отношений, в том числе в период расцвета Великого Шелкового пути.‎ В 2014 году на этом месте были проведены стратиграфические, то есть послойные, раскопки, выявившие всю хронологию города, от его основания до заброшенности, включая доисламский период. В результате работ удалось обнаружить сотни предметов искусства, повседневной жизни и торговли.

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Выставка «Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей» в Лувре стала для Узбекистана возможностью начать масштабный многолетний проект по возрождению своих национальных сокровищ. Около 100 работ были восстановлены международной командой, состоявшей из более 40 французских и узбекских реставраторов. Многие предметы, которые можно увидеть сегодня в Париже, относятся к национальному наследию страны и никогда не покидали Узбекистан. Их экспонирование стало результатом в том числе дипломатической и юридической работы.

Выставка в Лувре, работа над которой продлилась четыре года, расположилась в двух пространствах музея: в галерее Ришелье выставлены 150 работ, а фреска «Послы» из Музея истории Самарканда «Афрасиаб» VII века н.э. и еще 12 объектов представлены в залах отдела исламского искусства.‎

Как отметила главный куратор проекта Янник Линц, впервые в истории Лувра на входе в галерею Ришелье посетителей приветствует «Будда с монахами» III в. н.э.‎, знаменуя пересечение цивилизаций в Центральной Азии, находящейся между Ближним Востоком, Средиземноморьем, Китаем и Индией. Авторы проекта стремились охватить восемнадцать веков истории региона, начиная с III века до н.э. до исламского периода. Янник Линц, специалисту по искусству ислама, на этой выставке особенно интересно было показать, что исламский мир не ограничивается арабской культурой, но его можно обнаружить и в Средней Азии между Китаем и Ираном. Научный куратор Рокко Ранте подсчитал важным проследить через экспонаты историю миграции, культурного взаимовлияния народов и религиозного многообразия. На выставке представлены буддийские статуи II-III н.э., выполненные из сырой земли, манусткрипты с зороастрийскими молитвами, и Катталангарский Коран VIII века н.э, специально отреставрированный к открытию.

Помимо уникальных статуй будд и фрески «Послы» среди важнейших экспонатов – двери мавзолея Тамерлана XIV века из Национального музея Самарканда, «Книга чудес света» Марко Поло о его путешествиях по Азии в конце XIII века, представленная Национальной французской библиотекой (BNF), обгоревшая дверь с рельефом будды VI в н.э., прошедшая масштабную реставрацию.

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Выставка «Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана» в Институте арабского мира показывает богатство материальной культуры Узбекистана. Парадные шелковые и бархатные чапаны (халаты), тюбетейки и попоны, вышитые золотой нитью соседствуют с коллекцией ковров и покрывал, выполненных в технике вышивки гладью «сузани».‎ В нижнем зале выставочного пространства размещены украшения из Бухары, Ташкента, Каракалпакстана и Хорезма, по которым можно понять социальный, экономический и семейный статус владельца или владелицы. Некоторые подвески представляют собой генеалогическое древо, каждый элемент которого символизирует колено родословной. Диадемы, браслеты и подвески относятся ко времени до завоевания Российской империей, после которых техника и стиль ювелирных украшений сильно изменились.

Самой яркой частью выставки стала инсталляция из халатов, выполненных в древнейшей текстильной технике ручного окрашивания «икат»‎. Каждый регион Узбекистана известен своей особенной расцветкой с цветочными, растительными, геометрическими или зооморфными мотивами и условно разделяется на три школы: из Бухары и Самарканда, Ферганы и Ташкента, Андижана и Хорезма. По словам кураторов Яффы Ассулин, Элоди Буффар, Филиппа Кастро и Имана Муанзадеха, главный герой этого зала – Игорь Савицкий (1915-1984), основатель знаменитого музея в Нукусе (Каракалпакского государственного музея искусств), благодаря которому все эти предметы удалось сохранить.

Узоры узбекских халатов хорошо знакомы любителям искусства по работам авангардистов, многие из которых дошли до наших дней исключительно благодаря Савицкому. Художник, реставратор, этнограф, искусствовед, Савицкий родился в Киеве, потом жил в Москве, а в 1950 году переехал в Каракалпакию, где и создал музей, являющийся вторым крупнейшим собранием русского авангарда* (*точность предиката «русский», игнорирующего происхождение многих художников этого течения,‎ сейчас является предметом обсуждения в научных кругах) с 7 тысячами живописных работ и 10 тысячами листов графики. Французские журналисты называют музей Нукуса «степным Лувром».‎ В 2017 году в Государственном музее им. Пушкина в Москве проходила масштабная выставка из собрания этого музея под названием «Сокровища Нукуса».

В нижнем зале Института арабского мира представлены работы Александра Волкова, Александра Николаева (Усто Мамаева), Павла Бенькова, оказавших сильное влияние на местную живописную традицию. В то же время, когда Анри Матисс открывал для себя цвета Марокко, художники Российской империи в «поисках цвета» открывали для себя Центральную Азию и территорию современного Узбекистана. На портретах местных жителей, натюрмортах и пейзажах Виктора Уфимцева, Надежды Кашиной, Урала Тансукбаева, Павла Бенькова, Елены Коровай, Льва Бурэ, Алексея Исупова, Зинаиды Ковалевской угадываются мотивы традиционного узбекского искусства.‎

Выставка в Институте Арабского мира полностью состоит из экспонатов, предоставленных музеями Узбекистана. Такой подход, по мнению куратора проекта Элоди Буффар, демонстрирует «переоценку собственного наследия» в Узбекистане, где сейчас стали уделять большое внимание собственной идентичности и, как следствие, реставрации и сохранению предметов национального искусства.‎

«Фонд развития культуры и искусства» при кабинете министров Республики Узбекистан, созданный в 2017 году по личному указу президента страны Шавката Мирзиёева занимается международным сотрудничеством и продвижением культуры Узбекистана. Исполнительный директор фонда – искусствовед, куратор и генеральный секретарь Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО Гаянэ Умерова, а вице-президентом фонда является заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике администрации президента и дочь главы государства Саида Мирзиёева.

«Фонд развития культуры и искусства» в партнерстве с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», основанным Алишером Усмановым, осуществляет ряд проектов по созданию культурных институций в Узбекистане, а именно: строительство нового здания Государственного музея искусств Узбекистана, под авторством всемирно известного японского архитектора лауреата Притцкеровской премии Тадао Андо, реконструкция бывшей резиденции князя Николая Романова, Центра современного искусства в Ташкенте и проект сохранения архитектуры модернизма «Модернизм 20/21».

В июле 2022 года The Wall Street Journal писал о том, что Усманов подал в суд Европейского союза иск с требованием отменить введенные против него санкции ЕС и опровержением тесных связей с Кремлем. В том же месяце о долгосрочном сотрудничестве с «Фондом развития культуры и искусства» заявила Государственная Третьяковская галерея в Москве. Партнерство будет прежде всего касаться коллекции Государственного музея искусств имени Савицкого в Нукусе.

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Накануне открытия президент Франции Эмманюэль Макрон с супругой посетил Лувр в сопровождении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Во время официального визита Мирзиёева во Францию, главы государств отметили 30-летие дипломатических отношений между двумя странами подписанием десятка соглашений сфере госслужбы, борьбы с коррупцией, образования, исследований, культурного наследия и гражданской авиации.

Стороны подтвердили свою приверженность «разрешению конфликтов путем диалога при полном соблюдении международного права и Устава ООН». Несмотря на то, что Елисейский дворец подчеркнул, что встреча проходила «в контексте глубокой дестабилизации, вызванной войной в Украине, требующей углубленного диалога между Францией и ее центральноазиатскими партнерами», в совместном заявлении двух стран по итогам встречи нет ни слова об Украине, при этом стабилизации безопасности в Афганистане посвящен отдельный абзац.

«Великолепие оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей»

Лувр, галерея Ришелье и залы Отдела исламского искусства | Louvre

23 ноября ‎— 6 марта 2023

«Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана»

Институт арабского мира | L'’Institut du monde arabe

23 ноября ‎— 4 июня 2023

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