Марина Давыдова назначена программным директором Зальцбургского фестиваля.

Театр

Театральный критик, режиссер и главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова станет программным директором драматического направления Зальцбургского фестиваля.

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Художественный руководитель Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер, подтвердивший назначение Марины Давыдовой, уверен, что под ее руководством драматическая программа увеличит международную аудиторию фестиваля, включающую зрителей из 76 стран. Фокус программы, однако, сохранится на немецкоязычном репертуаре.

По мнению Хинтерхойзера, Давыдова «завоевала блестящую репутацию» среди коллег: она соосновала важнейший российский фестиваль «NET — Новый европейский театр», которым руководила на протяжении 23 лет. NET показывал в Москве и Петербурге работы лучших режиссеров новой волны европейского театра, включая читки современной драматургии, спектакли физического и свидетельского театра, проводил мастер-классы и обсуждения спектаклей. Зимой 2021 года состоялся 22-й фестиваль NET, после чего он более не проводился.

Уже 12 лет Марина Давыдова является главным редактором журнала «Театр», официальным издателем которого является Союз театральных деятелей РФ. После антивоенных высказываний Давыдовой, СТД отправил на ее имя письмо, уведомляющее, что с 22 марта 2022 производство и выпуск журнала «приостанавливаются». Причины такого решения указаны не были, а само письмо было подписано не руководителем СТД народным артистом Александром Калягиным, а его заместитетелем Геннадием Смирновым. Однако, социальные сети журнала продолжают функционировать, а на сайте «‎Театра» каждый день публикуется еженедельная хроника «Театр во время боевых действий».

Среди европейских проектов Давыдовой — программное руководство важнейшим театральным фестивалем Wiener Festwochen в Австрии (2016), постановка спектакля-инсталляции «Eternal Russia» в берлинском театре Hebbel am Ufer (2017), спектакля «Чекпойнт Вудсток» в гамбургском театре Thalia (2019), «Транс» (часть международного проекта «Новые смертные грехи», 2020) в Баденском государственном театре в Карлсруэ, «Умаление мира» в казанском MOÑ 5 (2020).

Марина Давыдова © Festival NET (New European Theatre)

На русском языке издано два сборника статей Давыдовой «Конец театральной эпохи (новейшая история русского театра)» (2005) и «Культура Zero. Очерки русской жизни и европейской сцены» (2018). Под ее редакцией и соавторством вышла книга «История западноевропейского театра с эпохи Возрождения до конца XIX века».

Давыдова — лауреат премий Станиславского и Союза журналистов России, кавалер французского ордена «За заслуги в искусстве и литературе» (2019) за вклад в укрепление сотрудничества между Россией и Францией.

Художественный руководитель Зальцбургского фестиваля Маркус Хинтерхойзер отметил: «Я убежден, что благодаря ее выдающемуся опыту и человеческим качествам драматическая секция фестиваля получит новые импульсы к развитию». Давыдова вступит в должность с 1 октября 2023 года на три года.

В первый же день полномасштабного вторжения России в Украину Марина Давыдова открыто выступила против войны. После того, как ей стали поступать угрозы, в подъезде ее дома была установлена слежка, а на двери ее квартиры нарисовали букву Z, Давыдова была вынуждена покинуть Россию и сейчас живет в Берлине. Ее комментарий приводит журнал «‎Театр»:

Любой известный человек, в том числе и принадлежащий миру искусства, формирует своими высказываниями общественное мнение. В моменты политических катаклизмов его голос особенно важен. И я лично сочла, что мой голос должен быть услышан. Но само искусство не должно становиться ни жертвой цензуры, ни заложником сиюминутных политических обстоятельств или меняющегося общественного мнения. Цель и смысл искусства во все времена остаются, на мой взгляд, одними и теми же — исследовать человека и постигать жизнь в её онтологическом, экзистенциальном и социальном аспектах. И меня как куратора одного из самых значимых европейских фестивалей в первую очередь будет интересовать глубина и убедительность театральных исследований. Марина Давыдова

В настоящее время Давыдова работает над пьесой «Земля невозвращения» для мюнхенского театра Residenztheater и проектом «Музей неучтенных голосов» совместного производства берлинского HAU и фестиваля Wiener Festwochen.

Зальцбургский фестиваль — один из самых престижных в мире музыкальных фестивалей и главное ежегодное событие театральной Европы. Программу составляют три направления: концертное, оперное и драматическое. Последним как раз и будет руководить Давыдова в течение ближайших трех лет.

Впервые фестиваль состоялся в 1920 году при участии и поддержке писателя Гуго фон Гофмансталь, композитора Рихарда Штрауса, музыковеда и пианиста Рудольфа Рети, режиссера Макса Рейнхардта, художника Альфреда Роллера, директора Венской оперы Франц Шальк и других. В разное время в фестивале принимали участие крупнейшие дирижеры XX века, в том числе Артуро Тосканини, Бруно Вальтер, Вильгельм Фуртвенглер, Герберт фон Караян, а также режиссеры мирового масштаба: Кристоф Марталер, Кшиштоф Варликовский, Питер Селларс, Ромео Кастеллуччи и другие.

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