Французский багет внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

Решение было принято 30 ноября на 17 сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая проходит в Марокко.

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От Франции на попадание в список нематериального культурного наследия вместе с багетом претендовали праздник виноделия в бургундской коммуне Арбуа и парижские крыши.

За то, чтобы багет вошел в список нематериального культурного наследния, Французская конфедерация булочников и кондитеров (CNBPF) боролась с 2018 года. Глава организации Доминик Анракт представил президенту Франции Эмманюэлю Макрону соответствующую заявку в январе 2018-го и попросил поддержать досье на международном уровне. Анракт, хозяин парижской булочной La Pompadour, заявлял, что включение багета в списки мирового нематериального наследия поможет сохранить ремесленные традиции французского хлебопечения, способствовать развитию профессионального образования и обеспечить профессиональную деятельность 33 000 французских булочников. 7 декабря 2017 года в списки ЮНЕСКО была включена итальянская пицца. Этот прецедент и подвигнул французских булочников на создание досье по багету.

Багет, который обычно называют «французским», имеет несколько традиционных имен: «парижский багет» или просто «хлеб багет», все они происходят от удлиненной формы, которую придают хлебу. Стандартный багет должен быть шириной примерно 5-6 см, высотой 3-4 см и длиной 65 см. Вес багета — 250 г. Белая мякоть должна прятаться в хрустящей золотистой корочке. Отличительный признак хорошего багета: сжатая пальцами мякоть немедленно возвращается к первоначальной форме, стоит убрать руку. Согласно французскому закону от 1993 года, традиционный французский багет может включать только следующие ингредиенты: пшеничная мука, вода, дрожжи или закваска и соль. Разрешаются также три добавки: до 0,5% бобовой муки, до 0,5% соевой муки и до 0,3% муки из пшеничного солода.

Откуда появилась форма багета, неизвестно, но письменные источники указывают на то, что во Франции багет впервые появился именно в Париже, это, скорее всего, столичное изобретение. О существовании багета упоминают путешественники, посещавшие Париж в XIX веке. До этого хлебу чаще всего придавали круглую форму — она позволяла мякоти сохранять свежесть более длительное время. Полагают, что форма «палки» (так переводится слово «багет») была, возможно, изобретена во время наполеоновских войн, чтобы солдаты по время походов могли привязывать хлеб к бедру, как саблю или ружье. Но наиболее вероятно, что тонкий и длинный хлеб появился после указа, запрещавшего булочникам начинать работу и тревожить сон парижан ранее 4 часов утра. Это не оставляло времени на приготовление обычного круглого хлеба, который поднимается медленнее

Архивы парижского метро рассказывают о том, что его главный инженер Фульжанс Бьенвеню вынужден был принять меры, чтобы прекратить драки между рабочими из Бретани и Оверни, которые, как принято в этих провинциях, носили с собой ножи для разрезания хлеба. Ношение ножей было запрещено, а строителям метро предоставили хлеб, который легко было ломать руками. С тех пор иногда считают, что свежий багет нужно не резать, а именно ломать.

С 1994 года в Париже проходит конкурс на лучший багет, победитель которого получает право целый год поставлять хлеб в Елисейский дворец.

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