«Театр сопротивления»: как российские театральные деятели осмысляют войну, находясь в эмиграции

театр

Свидетельские истории о войне, размышления о памяти и ностальгии, сосуществование разных культур, и главное травма происходящей на наших глазах войны в Украине стали центром новой цифровой платформы «Театр сопротивления», организованной российскими театральными деятелями.

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Новая цифровая платформа «Театр сопротивления» запустилась в начале ноября текущего года в экспериментальном формате. По сути это театральный он-лайн фестиваль с набором заявок, отбором, последующей организацией и производством, но без строгих календарных рамок. Показы спектаклей и перформансов в основном проходят он-лайн формате столько, сколько это будет необходимо создателям и зрителям.

Команда платформы — продюсеры, кураторы и специалисты по коммуникациям, ранее создававшие международные театральные проекты в РФ, существование которых прекратилось после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. Кто-то из команды проекта уволился сам в знак несогласия с войной и действиями российских властей, кого-то уволили. Площадки и фестивали, на которых работали создатели фестиваля, перестали же существовать в прежнем виде в разных формах: так Петербургский сайт-специфический фестиваль «Точка доступа» выпустил отдельное заявление с объяснением, почему фестиваль после 7 лет существования больше не будет проводиться, фестиваль «Новый европейский театр» NET просто перестал проводиться, а в подведомственном департаменту культуры Москвы ЦИМе полностью сменилось руководство и команда.

«Театр сопротивления» видит своей задачей находить, помогать в реализации и показывать работы русскоязычных художников и художниц, работающих с темами «травмы, российского колониализма, исторической памяти, вынужденного переселения, изоляционизма, национальной идентичности». При этом некоторые проекты не касаются этих тем буквально, но фиксируют чувства, мысли и действия, возникшие в ответ на начатую Россией войну в Украине в контексте которой находятся все участники и зрители фестиваля. «Театр сопротивления», появившийся в разгар этой войны стремится осмыслить и описать происходящее вместе со зрителями. Именно поэтому в программе уделено значительное внимание партиципаторным проектам, предполагающим непосредственное участие аудитории в перформансе или спектакле.

Организаторы получили заявки с более чем 40 проектами. Из них в публичную программу вошло пять, а некоторые еще находятся в стадии разработки и создания. После первой экспериментальной волны и показов на небольшое количество зрителей, «Театр сопротивления» готовит новые проекты и повторит некоторые из уже показанных. Большое внимание уделяется вопросам безопасности: команда фестиваля пока не раскрывает своих имен, а участникам аудиоспектакля «Один длинный день» предлагалось заполнить анкету при регистрации. Так устроители снижают риски возможных провокаций.

Спектакль Евгения Гомана и Каролине Уна Моен «Moja på tvoja» {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

20 декабря и 4 января состоятся он-лайн показы партиципаторного спектакля Евгения Гомана и Каролине Уна Моен «Moja på tvoja». Норвежско-российская коллаборация посвящена руссенорску — смешанному языку, существующему полтора столетия на границе Норвегии и России. В спектакле нет зрителей: каждый (30 носителей норвежского и 30 носителей русского языка) становится участником импровизированного урока руссеннорска и сможет порефлексировать на тему современных войн.

Закрытая лаборатория «Неизвестно откуда с любовью» в течение декабря будет изучать практики присвоения пространства и ностальгии. Серия встреч поможет «почувствовать связи с местами, с которыми участники лаборатории простились, и людьми, которые сейчас далеко. Участники и кураторы практикуют автоматическое письмо, рисуют карты, ищут звуковые, визуальные и движенческие рифмы».

Спектакль Александра Кудряшова «Пап, пока!» {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

В программе «Театра сопротивления» есть и офлайн спектакль, гастроли которого прошли в Алматы, Ереване, Тбилиси и Бишкеке. «Пап, пока» режиссера и артиста Александра Кудряшова о жизни своего отца, участника двух преступных войн, абхазской и Второй чеченской. Автор приглашает зрителей поразмышлять о том, почему человек идет на войну, и как опыт прошлого можно приложить к сегодняшнему дню. Еще до премьеры спектакль вызвал широкий резонанс: в Кыргызстане создателей обвинили в русофобии, а показ в Тбилиси наоборот призывали отменить за «оправдание убийцы», российского солдата. Для режиссерки Заремы Заутдиновой сам выбор российского военнослужащего, участвовавшего в войне в Чечне, кажется неприемлемым: «Пока Россия убивает чеченцев — везде — хорошие русские ставят спектакли о папке-военном преступнике “ветеране чеченских войн” и не видят вообще в этом никакой проблемы».

Фестиваль отреагировал на критические высказывания следующим заявлением: «На наш взгляд, Чеченская война в русскоязычном медиаполе замалчивается и остается неотрефлексированной на многих уровнях. Александр Кудряшов подходит к этой теме через личный опыт, и нам кажется это важной точкой, чтобы начать говорить об этой войне. Мы понимаем суть критики в наш адрес: трагедия жителей Чечни остается невидимой в культуре и в обществе. однако Кудряшов работает с тем историческим опытом, который доступен ему. А мы надеемся, что разобрав его, мы сможем услышать голоса других». Театральный критик Антон Хитров убежден, что спектакль «Пап, пока» несет в себе гуманистический посыл: «Искусство — это не СМИ. Оно не занимается распространением фактов, оно занимается распространением ценностей. Менять отношение к войнам в Чечне — не работа художника. Работа художника — продвигать ценности, несовместимые с войной в Чечне, войной в Украине, авторитаризмом, насилием и прочим дерьмом. Ценности спектакля «Пап, пока» — рефлексия, эмпатия, доверие. Свою работу он выполняет».

Спектакль Ирис Либерти «Ноготочки» {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

Вторым спектаклем, который прошел в Young Adult Center в Тель-Авиве, стал проект «Ноготочки» Ирис Либерти. В ходе действия мастерица из Украины делает маникюр с антивоенной символикой и разговаривает с клиентками на тему свободы. В ответ клиентки делятся своими переживаниями о влиянии войны на повседневную жизнь женщин. Частью перформанса стали интервью с мастерами и мастерицами бьюти-сферы, которые остаются и продолжают работать в Украине по сей день.

Аудиоспектакль анонимной команды художников «Один длинный день». © «Театр сопротивления»

«Один длинный день» — аудиоспектакль анонимной команды художников и художниц в формате site-specific основан на свидетельских историях о войне в Украине, как трагедии, меняющей повседневность. Часть материала, вошедшего в спектакль, взята из открытых источников, часть — из специально взятых интервью. Единственные написанные командой спектакля отрывки — это переходы между частями, которые помогают слушателям ориентироваться в нарративе.

Несмотря на небольшой бюджет «Театр сопротивления» уже реализовал больше проектов, чем планировалось изначально. Часть программы была поддержана частными пожертвованиями. Сейчас команда фестиваля работает над некоторыми спектаклями, которые требуют более масштабной подготовки. В 2023 году «Театр сопротивления» планирует открыть новый набор заявок и планирует международные ко-продукции. Важной частью работы станет перевод спектакли на разные языки, чтобы российские художники и их позиция стали видимы во всем мире.

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