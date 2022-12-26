Гастроли в эмиграции: где опальные российские музыканты выступят в 2023 году?

Концерты

Имена российских исполнителей не исчезают с афиш европейских концертных залов. Некоторые из музыкантов уже давно живут вне РФ, другие обосновались за границей недавно, многие проводят благотворительные туры. Каких концертов ждать в новом году?

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Подавляющее большинство российских музыкантов, покинувших Россию в 2022 году, открыто выступили против войны в Украине. Кто-то из них уже не первый год сталкивается с отменой концертов и туров, запретом на телевидении в связи со своей гражданской позицией, кто-то покинул страну, не дожидаясь включения в черные списки. Многие исполнители, особенно это касается классической музыки, достигнув мировой славы, перебрались в Европу уже давно, однако продолжают оставаться гражданами РФ. Тем важнее становится их голос в антивоенном движении.

Редкие исполнители и группы все еще умудряются давать концерты и в Европе, и в России. Причин тому много: технические (отсутствие прямых рейсов) и финансовые (резко возросшая стоимость гастролей), но в первую очередь политические — открыто выступая против российского вторжения в Украину, исполнители фактически закрывают себе возможность продолжать свою деятельность в России. Впрочем, почти у всех проблемы с российскими властями начались не вчера. Кого из них теперь можно будет услышать во Франции и других странах?

Андрей Макаревич

Признанный в сентябре «иностранным агентом» за интервью украинскому ведущему Дмитрию Гордону — Андрей Макаревич уже десятки лет сталкивается с атаками сначала советских, а теперь и российских властей. За подписание открытых писем в поддержку Ходорковского, Pussy Riot, осуждение аннексии Крыма, музыканта записывали в «пятую колонну» еще в 2014 году. В начале февраля он даст концерт в парижском Casino de Paris, а затем отправится в тур вместе с «Машиной времени» по США, Грузии и Германии.

Андрей Макаревич © Wikipedia. Вадим Кондратьев

Запланированные в России концерты его группы «Машина времени» оказались отменены в апреле 2022 года. «История отмен концертов "Машины времени" в родной стране — длинная. Вот краткое изложение. Первые запреты пошли в конце семидесятых — мы еще жили в СССР. Играли по студенческим общагам и домам культуры, были сами по себе, поэтому запретить нас, как и вообще поймать было не очень просто — мы нигде не состояли. В конце 1979 оказались в Росконцерте, и красивая жизнь длилась до 1982. "Рагу из синей птицы"*. На полгодика нас закрыли. Дальше всё было чудесно до 2014 — Крым, Донбасс», — прокомментировал тогда ситуацию Макаревич. Свой переезд в Израиль музыкант объяснил семейными причинами, так как его супруга — гражданка этой страны.

*статья в «Комсомольской правде», осуждавшая творчество «Машины времени»

Монеточка. Сольный концерт в клубе A2 в Санкт-Петербурге. 2019 год. © Wikipedia. Пользователь Okras

Монеточка | Европейский тур

17 февраля | Le Café de la Danse | Париж

После совместного благотворительного тура с Noize MC «Voices of Peace» певица Монеточка отправилась в европейский тур, который начала в декабре этого года. В новом 2023 году певица даст девять концертов, в том числе и в парижском Le Café de la Danse.

В начале декабря Монеточка выпустила новое анимационное видео на песню «Гори», поставленное грузинским режиссером Ладо Кватанией. Мультипликацию создал Сергей Колесов. Саму песню Монеточка выпустила еще 2019 году, посвятив лесным пожарам в России. Теперь визуальный ряд изменился: абстрактный россиянин в тельняшке смотрит телевизор, постепенно превращается в мебель, а потом оказывается на свалке. Персонаж возрождается прямо на свалке, превратившись в господина в черном костюме, которого увозит автомобильный кортеж. Предположительно Монеточка покинула Россию в марте, когда был объявлен тур «Voices of Peace», и сейчас живет с семьей в Литве.

*335 тысяч евро, собранных во время тура Монеточки и Noize MC в апреле и мае 2022 года и онлайн-трансляций концертов, были переведены для помощи гражданам Украины в польский фонд Siepomaga.

Oxxxymiron © Oxxxymiron. Reebok

Oxxxymiron | Мировой тур

Oxxxymiron высказался против войны и уже 15 марта начал серию благотворительных концертов «Russians against war» («Россияне против войны», вся прибыль от которых пошла на помощь украинским беженцам).

29 августа прокуратура Москвы направила иск о признании песен рэпера экстремистскими, 7 октября его включили в список физлиц-«иноагентов». 6 декабря прокуратура Санкт-Петербурга, обнаружила в песне Oxxxymiron «Ойда» «публичные призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность РФ», дело закончилось штрафом за «дискредитацию вооруженных сил РФ».

Франция пока не входит в гастрольные планы многих российских артистов, запланировавших европейские гастроли. Среди них: рэпер Face — его концерт пройдет 29 декабря в Хельсинки (в ноябре артист делал благотворительный тур «Stand with Ukraine» вместе с группами Нервы и Порнофильмы, который собрал 160 тысяч евро).

Концерты Face начали отменять еще в сентябре 2021 года. Организаторы концертов начали получать угрозы, и тур рэпера был отменен. В январе 2022 года Face объявил об отъезде из России в связи с давлением из-за его гражданской позиции.

12 марта, через две недели после начала полномашстабного российского вторжения в Украину, Face выступил против войны, опубликовав на своей странице заявление:

Меня как российского артиста теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию, я больше не буду давать концерты в России.

8 апреля Минюст внес музыканта в список СМИ-«иностранных агентов.

Группа «Ногу свело!» выступила против действий России в первые же дни и успела выпустить семь антивоенных песен: «Нам не нужна война!», «Буква Зю», «Поколение Z», «Назад, Россия!», «Украина», «Гимн обречённых (Гойда, орки!)», «С Новым годом, сынок!».

Последний клип группы снял режиссер Михаил Сегал, выбрав на роли родителей главного героя Артура Смольянинова и Чулпан Хаматову. Гастроли «Ногу свело!» начали отменять еще весной 2021 года. Коллектив четко выражал свою гражданскую позицию и поддерживал протесты в Хабаровске, Беларуси, выступал в поддержку Алексея Навального. В 2023 году группа «Ногу свело!» собирается сыграть в Германии, Чехии, Канаде и пока не отменила летний концерт в Санкт-Петербурге.

Группа «Би-2» до Европы вообще доезжать не планирует и даст концерты в Израиле, Армении, Турции и два шоу в Таиланде. Музыканты остаются в России, но не поддерживают российское вторжение в Украину. 28 апреля «Би-2» отказались от выступления в Омске на стадионе СК «Красная звезда» из-за плаката «Zа президента», размещенного за сценой. Именно после этого инцидента начались отмены концертов группы. В итоге «Би-2» перенесли свой летний тур на 2023 год. Тем не менее в июле группа выступала на стадионе «Газпром Арена».

Группа «Каста» выступит на Бали и в Пхукете. Музыканты фигурировали в негласных списках запрещенных в России групп, которые в середине марта публиковало издание «Проект». В декабре лидер группы Влади выпустил альбом под названием «Длится февраль».

За несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину группа СБПЧ выпустила альбом под названием «Ничего больше нет». Позже участник группы Кирилл Иванов назовет эту пластинку сбывшимся предчувствием.

28 февраля группа опубликовала антивоенное заявление, а уже 5 марта отменила все ранее намеченные концерты. В августе СПБЧ возобновили концерты, но уже вне РФ, часть прибыли музыканты отправляют «на помощь пострадавшим от военных действий». В феврале 2023 года концерты группы намечены в Армении, Грузии и ОАЭ.

Группа Lumen сыграет 21 мая на фестивале в Германии. Летом 2022 года группа выпустила песню «Ад», которая начинается такими словами:

Никто не ждал удара А прилетел двойной – Нельзя топить за мир И называть войну войной.

«Яндекс.Музыка» и ряд других сервисов отказались публиковать песню.

Безусловно в грядущем году стоит ждать новых выступлений музыкантов, уже неоднократно приезжавших во Францию в этом году. Среди них: Борис Гребенщиков, Noize MC, Ice3Peak и другие.

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