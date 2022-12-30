Британский модельер Вивьен Вествуд ушла из жизни в возрасте 81 года

Не стало британского дизайнера Вивьен Вествуд. Сообщение об этом появилось в соцсетях ее модного дома. В нем говорится, что гранд-дама эксцентричной моды и изобретательница панк-эстетики 1970-х годов умерла в четверг, 29 декабря, в возрасте 81 года. Дизайнер «мирно ушла из жизни в окружении своей семьи».

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Будущая «королева панка» Вивьен Суайр родилась 8 апреля 1941 года в маленькой деревушке в графстве Дербишир, в центральной Англии. Она была старшим из трех детей в семье. В возрасте 17 лет она отправилась в Лондон, чтобы изучать моду. В 1962 году она вышла замуж за Дерека Вествуда, с которым прожила в браке четыре года. После развода Вивьен оставила себе фамилию мужа.

Люди возлагают цветы к бутику Вивьен Вествуд в Лондоне. REUTERS - HENRY NICHOLLS

В середине 1960-х будущий модельер познакомилась с модельером и музыкантом Малькольмом Маклареном, будущим менеджером группы Sex Pistols. Они начали шить одежду и в 1970 году открыли магазин на Кингс-роуд. Пара продавала порванные футболки, цепи, замки, булавки и другие аксессуары. Смелые наряды, туфли на высоких каблуках и яркие колготки стали визитной карточкой модельера.

Участники группы Sex Pistols неоднократно появлялись на публике в одежде авторства Вествуд. Именно Вествуд создала знаменитую футболку с лицом королевы Елизаветы II.

В 1981 году Вествуд организовала свой первый показ в Лондоне под названием «Пираты».

Вивьен Вествуд на экологической акции REUTERS - Neil Hall

После расставания с Малкольмом Маклареном в 1980-е годы Вивьен Вествуд создала свой собственный стиль, и ее бренд стал очень успешным в следующем десятилетии. В 1993 году она вышла замуж за Андреаса Кронталера, который преподавал моду в Вене и стал ее творческим партнером.

«То, чем я занимаюсь сегодня, — это все еще панк. Речь по-прежнему идет о том, чтобы громко заявлять о несправедливости и заставлять людей думать, даже если это некомфортно. В этом смысле я всегда буду панком», - говорила дизайнер.

Акция вествуд против экстрадиции Джулиана Ассанжа. © Matt Dunham / AP

Вивьен Вествуд была ультраполитизированным модельером, использовавшим подиум, чтобы высказываться и отстаивать свои убеждения. Еще в 2008 году она призвала индустрию моды учитывать изменения климата, а потребителей — покупать одежду реже. Дизайнер активно выступала в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который был арестован в 2019 году после того, как более семи лет провел в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2020 году Вествуд закрылась в гигантской клетке возле здания лондонского суда в знак протеста против экстрадиции Ассанжа.

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