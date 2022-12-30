«Le français facile avec RFI»: следите за новостями и учите французский язык на нашем новом сайте

Французский язык

16 ноября Международное французское радио RFI запустило новую интернет-платформу «Le français facile avec RFI» для изучения французского языка по мировым новостям. Этот сайт с удобной мобильной версией дает возможность изучающим французский язык совершенствовать свои знания, знакомясь с передачами RFI. Здесь вы услышите ежедневный специальный «Выпуск новостей на простом французском». Аудиоверсия этой фирменной программы RFI дополнена синхронизированной текстовой расшифровкой. На новом веб-портале вы найдете также интерактивные упражнения, обучающие двуязычные аудиосериалы и специальные программы RFI, посвященные словам и устойчивым выражениям французского языка.

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«Il est 16 h temps universel, 17 h à Paris, l’heure du journal en français facile». (Всемирное время — 16 часов, в Париже — 17. Вы слушаете выпуск новостей на простом французском). Этими словами уже который год начинается специальная передача Radio France internationale, предназначенная для тех, кто изучает французский язык. По словам постоянного ведущего этого спецвыпуска новостей на «простом французском» Адриана Дельгранжа, у программы две основные задачи — «помочь тем, кто хочет улучшить свое знание французского языка», а также «за 10 минут познакомить слушателей с основными мировыми новостями».

Уже более двадцати лет «Выпуск новостей на простом французском» — «Journal en français facile» — пользуется неизменным успехом у изучающих французский язык слушателей как в радиоэфире, так и в онлайн-версии. Передача стала одним из самых популярных подкастов RFI на сайте нашего радио и на сторонних платформах.

Формула успеха — слова о легком, простом и доступном французском — теперь стала названием новой платформы RFI для всех изучающих французский язык — Le français facile avec RFI.

Ранее материалы для изучения французского языка были размещены на общеобразовательном портале RFI Savoirs, который также объединял передачи и публикации Международного французского радио, посвященные истории, геополитике, экономике, науке и культуре. Два типа контента, предназначенного для разных целевых аудиторий, было решено разделить.

Так появилась новая интернет-платформа RFIConnaissances, позволяющая франкоговорящей публике расширить свои знания и кругозор в различных областях благодаря новым, а также архивным публикациям и радиопрограммам RFI.

Для тех же, кто изучает французский язык как иностранный, теперь создан отдельный сайт — «Le français facile avec RFI» .

«Выпуск новостей на простом французском»

Новый сайт RFI для изучающих французский язык имеет удобный интерфейс, приспособленный для просмотра с мобильных телефонов и устройств. Главными обучающими материалами остаются специальные радиопрограммы RFI. И прежде всего — «Выпуски новостей на простом французском». «Journal en français facile», который выходит в эфир с понедельника по пятницу, занимает центральное место на главной странице нового сайта.

Но если раньше фирменную новостную программу RFI вы могли только прослушать, то теперь — в новом плейере на нашем сайте — аудиоверсия выпуска сопровождается его текстовой расшифровкой. Новая функция, которая работает по принципу субтитров, позволяет слушать программу с опорой на ее текстовую версию.

И это еще не всё! Новый плейер позволяет замедлять или ускорять проигрывание аудио, а также имеет функцию быстрой перемотки — с переходом вперед или назад на 5 секунд. Звуковая и текстовая версии полностью синхронизированы.

Помимо выпуска новостей на простом и доступном французском «Journal en français facile», на главной странице нового сайта — последний выпуск авторской колонки Ивана Амара «Les mots de l'actualité». В своей специальной рубрике в эфире RFI он рассказывает о словах, которые выходят на первый план в СМИ в связи с текущими событиями. Происхождение и история слов французского языка, их значения, особенности употребления, а также устойчивые выражения — в рубрике Ивана Амара на новом сайте нашей радиостанции.

Портал «Le français facile avec RFI» содержит также многочисленные упражнения, которые позволят вам улучшить понимание французской речи на слух. Тренировочные задания распределены по уровням владения языком: от А1 (для начинающих) — до С1/С2 (свободное владение языком).

Каждое упражнение содержит отрывок из передачи RFI на определенную тему, а также интерактивные вопросы и задания к нему, которые необходимо выполнить онлайн на сайте. В заданиях имеется возможность самопроверки по правильным ответам, а после прохождения каждого теста вы получите детальную оценку знаний по данной теме.

Для преподавателей французского языка как иностранного на сайте есть специальный раздел с учебными материалами и заданиями для работы в классе с тематическими фрагментами радиопередач RFI.

Обучающие подкасты

На портале «Le français facile avec RFI» вы также найдете наши фирменные аудиосериалы, которые создает для радиоэфира и сайта служба обучающих языковых программ RFI.

Эти увлекательные вымышленные истории в нескольких сериях идеально подходят для тех, кто (почти) не говорит по-французски и хочет выучить язык. Двуязычные аудиосериалы позволяют, с опорой на родной или хорошо знакомый слушателю иностранный язык, получить базовые навыки понимания и общения на французском в повседневной жизни. Эти сериалы RFI уже давно и широко используются на уроках французского языка как иностранного во всем мире.

Последний по времени аудиосериал «Les voisins du 12 bis» (Соседи по дому номер 12-бис) был подготовлен RFI совместно с французским агентством по вопросам международного образования France Education International при поддержке министерства культуры Франции. Он рассказывает историю молодой иностранки, которая только что приехала во Францию и открывает для себя парижскую жизнь, знакомясь со своими соседями по дому.

Наконец, в разделе подкастов на портале «Le français facile avec RFI» вы найдете авторскую радиопрограмму Люси Бутелу «La puce à l'oreille», посвященную фразеологизмам французского языка, их значению и употреблению, месту в истории и литературе.

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