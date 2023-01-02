Дмитрий Крымов с супругой госпитализированы после пожара в нью-йоркской квартире

Британский таблоид Daily Star пишет, что режиссер Дмитрий Крымов получил ожоги 50% тела и чуть не погиб после пожара в новогоднюю ночь, который начался в нью-йоркской квартире. Его супругу Инну Крымову уже выписали из больницы. Крымовы открыто выступали против войны в Украине

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Первым информацию о пожаре в квартире театрального режиссера опубликовала провластная российская газета «Московский комсомолец». Сегодня новость появилась на сайте британского таблоида Daily Star. Дмитрий и Инна Крымовы были госпитализированы. Режиссер получил ожоги 50% тела и чуть не погиб, его супругу получившую меньшие ожоги, уже выписали из больницы. Причины возгорания неизвестны. Помимо информации в этих двух изданиях, никаких официальных подтверждений о произошедшем пока нет.

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину Крымов находился в Филадельфии, где репетировал «Вишнёвый сад» в местном театре Wilma. Режиссер заявил, что не считает возможным свое возвращение в Россию. В течение последних месяцев Крымов неоднократно высказывался против действий российских властей в Украине и выступал против войны. Когда в апреле 2022 года Крымову в пятый раз присудили ведущую театральную премию «Золотая маска», режиссер на церемонии отсутствовал и попросил передать награду главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Позже сентябре по приказу Департамента культуры города Москвы все спектакли Крымова были сняты из репертуаров московских театров в связи с его высказываниями о войне. В это время Крымов вместе со своей новой театральной лабораторией Krymov Lab NYC выпускал премьеру спектакля «Евгений Онегин своими словами» в Нью-Йорке. В конце года Крымов готовил премьеру нового спектакля в экспериментальном театральном клубе La MaMa, одной из независимых площадок на Бродвее. Вечером после первого премьерного показа в квартире, где проживал режиссер и его супруга Инна, начался пожар.

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