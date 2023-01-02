Парижские выставки января: Мунк. Кокошка. Михайлов. Фрида

выставки

Семнадцать парижских выставок, которые стоит не пропустить в январе: фотографии Бориса Михайлова, портреты Элис Нил, ретроспективы Мунка, Фюсли, Сикерта и Кокошки, творческие диалоги между Моне и Митчелл, Дали и Джакометти, аудиовизуальная инсталляция Патти Смит и арт-группы Soundwalk, а также взгляд на антиколониальное движение 1930-х, историю натюрморта и искусство Узбекистана.

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до 15 января, Европейский дом фотографии

Масштабная ретроспектива Бориса Михайлова раскинулась на трех этажах Европейского дома фотографии. В экспозицию, тщательно разработанную при личном участии художника, вошли 800 работ. Посетители смогут увидеть 20 серий Михайлова, охватывающих более пятидесяти лет его творчества.

Михайлов, пожалуй, самый узнаваемый в мире фотохудожник из постсоветских стран в целом и Украины в частности, что особенно значимо в контексте продолжающейся войны. Начав исследовать документальную фотографию и ее технические и художественные рамки, Михайлов быстро вышел за ее пределы и стал работать на стыке концептуального искусства, графики, перформанса и фотографии.

Exposée actuellement à la MEP, la série « Red » de #BorisMikhailov rassemble 84 photos prises à Kharkiv entre 1968 et 1975, toutes portent une touche de couleur rouge qui signale l’emprise de l’idéologie communiste sur la société ukrainienne.

→ https://t.co/2kVkMxb3qe pic.twitter.com/utwvfoFxgh — MEP (@mep_paris) October 26, 2022

до 16 января, Центр Помпиду

Элис Нил, «Пегги», 1949. Коллекция Джеймса Кеньона, Лос-Анджелес, Калифорния, США. © The Estate of Alice Neel

Ретроспектива американской портретистки Элис Нил охватывает почти весь ХХ век — с 1920-х до середины 1980-х. Окруженная десятками авангардных течений, Нил осталась преданной фигуративной живописи. В поле ее зрения попадали все слои современного ей американского общества — от Энди Уорхолла до случайных прохожих. На 75 живописных портретах и графических листах, выставленных в Центре Помпиду, можно увидеть энциклопедию жизни, общественной борьбы — от классовой до гендерной, личных трагедий и надежд.

до 22 января, музей Орсэ, Париж

На фундаментальной выставке Эдварда Мунка в музее Орсэ, созданной совместно с Музеем Мунка в Осло, представлены около 100 живописных и графических работ, а также гравюр. Создатели экспозиции считают, что многое из творчества великого норвежского художника все еще остается неизведанным. Выставка, представляющая работы разных периодов его творчества, позволит в полной мере оценить его новаторство и проследить за развитием его «изобретательного живописного мышления». В связи с высокой посещаемостью билеты рекомендуется бронировать заранее.

до 22 января, Музей декоративного искусства

Rouguy in RTW and Haute Couture FW22 by #DanielRoseberry inside the #Schiaparelli exhibition for @FAZQuarterly



Photography Pascale Arnaud

Style Ann-Kathrin Obermeyer.



"Shocking! The Surreal World of Elsa Schiaparelli" is on view at @madparisfr until January 22nd, 2023. pic.twitter.com/XBzNaCrZIy — Schiaparelli (@Schiaparelli) November 16, 2022

Музей декоративного искусства показывает наследие Эльзы Скиапарелли, чей модный дом Schiaparelli в Париже вошел в историю. Итальянскую аристократку, потомка семьи Медичи, Скиапарелли называют авангардисткой и провокатором. Вдохновляясь сюрреализмом, дадаизмом и другими течениями, она сотрудничала с Дали и Джакометти и сама задавала тон в мире моды. Скиапарелли прославилась своим необычным подходом в использовании тканей, многочисленными экспериментами с материалами и принтами.

Shocking — название парфюма Schiaparelli в форме женского торса 1936 года (именно эту форму для флакона духов позже позаимствует Жан-Поль Готье) и заголовок ее автобиографии, и наконец, изобретенный Спиапарелли яростный оттенок фуксии, который потом взяли на вооружение американские протестные движения.

до 23 января, Лувр

Создатели выставки решили «реабилитировать» жанр натюрморта, который долгое время считался вторичным. То, как художники в разные эпохи изображали предметы, позволяет увидеть развитие человеческих взглядов на мир, страхов, верований и мечтаний. В экспозиции представлено около 170 работ, разделенных на 15 хронологических разделов. Выставка охватывает период с каменного века до наших дней.

Несмотря на то, что натюрморт стал самостоятельным живописным жанром только в XVII веке, сама история репрезентации вещей уходит в доисторическое время. В Египте или Месопотамии предметы, изображенные на барельефах или жертвенных столах, сопровождали умерших, чтобы те не испытывали недостатка ни в чем в загробной жизни. Вопреки распространенному мнению, в Средние века вещи постоянно присутствовали в религиозном искусстве в качестве символических объектов. Современная часть экспозиции показывает, как вещи присутствуют в разных художественных направлениях, не только в живописи и скульптуре, но и в инсталляции, видеоарте, кино и фотографии.

Кураторы собрали вместе фрески Геркуланума, древнеегипетские стеллы, знаменитые портреты Арчимбольдо, голландский натюрморт, предметы на работах Жоржа де Ла Тура, Ван дер Вейдена, Жана Шардена, де Кирико, Ван Гога, сюрреалистичные инсталляции Мерет Оппенгейм, гиперреалистичные объекты Роберта Гобера и Рона Муека, чтобы по-новому рассказать историю натюрморта.

до 23 января, Музей Жакмар-Андре, Париж

Иоганн Генрих Фюсли, «Ночная ведьма в гостях у ведьм Лапландии», 1796. Холст, масло, Музей Метрополитен, Нью-Йорк. © The Metropolitan Museum of Art, Dist. RMN-Grand Palais

Музей Жакмар-Андре показывает ретроспективу работ британского романтика Иоганна Генриха Фюсли. Монографической выставки ключевого представителя раннего романтизма в Париже не было уже почти пятьдесят лет. В экспозицию включено около 60 работ из государственных музеев и частных собраний.

Фюсли интересовался широким кругом тем: от трагедий Шекспира до библейских притч, от воображаемых миров до сюжетов различных мифов. Полотно «Кошмар», которое Фюсли повторял в нескольких версиях, сделало художника знаменитым. Именно его интерес к миру снов и фантазий и оригинальная манера письма резко выделяли его среди художников его эпохи. Предвосхитивший Гойю и оказавший влияние на Блейка, Фюсли долгое время был забыт, однако в начале ХХ века интерес к его наследию возобновился.

до 29 января, Малый выставочный дворец (Petit Palais)

Малый выставочный дворец вместе с британской галереей Тейт показывает другого британского художника Уолтера Сикерта. Первая во Франции ретроспетива покажет работы живописца, довольно слабо представленного во французских собраниях. Сикерт провел довольно продолжительное время в Париже и нормандском Дьепе и находился под сильным влияниям французской школы, был близок с Писсаро, Боннаром, Бланшем и Дега.

Постимпрессионист Сикерт — важная фигура переходного периода от импрессионизма к модернизму. Его занимали сцены городской жизни, особенно театров и мюзик-холлов. Отдельным сюжетом, который очень занимал Сикерта, были преступления Джека Потрошителя. Художник был уверен, что именно Потрошитель раньше проживал в комнате, которую он снимал. Современники считали, что Сикерт был просто одержим этой темой, а некоторые называли его самого Джеком Потрошителем.

до 12 февраля, Музей современного искусства города Парижа

Оскар Кокошка, «Автопортрет», 1917. Музей династии фон дер Хейдт, Вупперталь, Германия. © Фонд Оскара Кокошки

Ретроспектива австрийского экспрессиониста Оскара Кокошки в Музее современного искусства города Парижа уже привлекла беспрецедентное количество посетителей. В экспозиции представлены 150 ключевых работ художника из музеев и частных европейских и американских коллекций.

Ученик Климта и Чешки, младший приятель Адольфа Лооса, Оскар Кокошка вошел в экспрессионисткую группу «Штурм», прошел Первую мировую войну и был ранен на Галицийском фронте. За его резкое неприятие идеологии национал-социализма работы Кокошки были включены в пропагандистскую выставку «Дегенеративное искусство».

С тех пор Кокошка посвятил себя борьбе с фашизмом и нацизмом. Его интересовали примеры социальных столковений в человеческой истории. После нескольких лет жизни в Великобритании Кокошка обосновался в Швейцарии. Парижская выставка — крупнейшая ретроспектива Кокошки за последние десятилетия.

до 19 февраля, Музей Монмартра

Проект Музея Монмартра при поддержке Национального музея Пикассо является частью серии из пятидесяти выставок к 50-летию со дня смерти Пабло Пикассо. Экспозиция построена вокруг фигуры Фернанды Оливье, профессиональной натурщицы, работавшей с Фернаном Кормоном, Маноло, Канальсом и Суньером. Известность к ней пришла после того, как она стала подругой молодого Пикассо, с которым она познакомилась в общежитии для художников «Бато-Лавуар» (с фр. «плавучая прачечная») на Монмартре.

На выставке можно увидеть семейные архивы Фернанды, ее письма и ее произведения. Оливье осталась в истории не только как натурщица, но и писательница и художница.

до 27 февраля, центр Помпиду

Авторы выставки «Колониальный декаданс» предлагают вернуться в 1931 год, когда в ответ на открытии Международной колониальной выставки в парижском пригороде Венсене сюрреалисты осудили импералистическую политику Франции. На фотографиях из коллекции Кабинета фотографии и документах из Библиотеки Кандинского, являющихся частью собрания Центра Помпиду, можно увидеть, как менялся взгляд на этнографию и восприятие французской нации.

В экспозиции представлены ранее никогда не выставлявшиеся работы фотографов периода между двумя мировыми войнами, запечатлевшие пейзажи и портреты населения французских колоний. Тексты деколониальных движений 1930-х годов озвучили два французских рэпера Кейси (Casey) и Росе (Rocé).

до 27 февраля, фонд Луи Виттон, Париж

На выставке в фонде Луи Виттона работы Клода Моне предстают в диалоге с полотнами американской абстрактной экспрессионистки Джоан Митчелл. В экспозицию включены 60 работ двух, на первый взгляд, далеких друг от друга художников. Здесь можно наглядно увидеть, почему многие исследователи считают «Кувшинки» Моне предтечей абстрактного экспрессионизма. Такой кураторский ход, сравнивающий авторов из разных поколений и континентов, используется в последнее время довольно часто. В марте прошлого года в Музее импрессионизма в Живерни проходила выставка, сопоставляющая работы Моне с абстракциями Марка Ротко, а музей Оранжери сравнивал наследие Хаима Сутина и Уильяма Де Кунинга.

Впрочем, Митчелл провела значительную часть жизни во Франции вплоть до своей смерти. Более того, она настолько интересовалась наследием Моне, что даже купила поместье поблизости от дома Моне в Живерни. Позже в 1982-м она стала первой американской художницей, показавшей персональную выставку в Музее современного искусства города Парижа. Как два автора передают собственные ощущения от природы, работают с восприятием, памятью, цветом и пространством, можно увидеть в Париже до конца февраля.

до 6 марта, Центр Помпиду

«Свидетельство». Soundwalk Collective и Патти Смит © Stephan Crasneanscki

«Свидетельство» — аудиовизуальная инсталляция легенды панк-рока Патти Смит и экспериментальной арт-группы Soundwalk Collective Стефана Краснянского и Симоны Мерли на тексты французских писателей и поэтов Артюра Рембо, Антонена Арто и Рене Домаля. Мультидисциплинарная инсталляция-исследование вобрала в себя фильмы, архивные документы, фотографии, различные предметы, арт-объекты и звуковые ландшафты из личной коллекции Патти Смит, коллекций нью-йоркского MoMA и Центра Помпиду. Такое интенсивное сочетание жанров неслучайно — и Soundwalk Collective, и Патти Смит давно работают на стыке разных художественных направлений.

Soundwalk Collective проводит настоящие полевые исследования, соединяя антропологию, этнографию, нелинейное повествование, психогеографию, наблюдение за природой и исследования в области звукозаписи. Патти Смит — не только музыкант, но и художница, фотограф и писательнца. Двенадцать лет назад ее биографическая книга «Просто дети» стала бестселлером. С тех пор она постоянно публикует сборники художественных текстов, в которых в том числе прослеживается ее сильное увлечение французской поэзией.

до 5 марта, Музей Гальера, Париж

Парижский музей моды Гальера в сотрудничестве с мексиканским Музеем Фриды Кало показывает работы великой художницы в окружении более 200 личных предметов из Casa Azul — дома, где родилась и выросла Фрида: ее одежды, писем, аксессуаров, косметики, лекарств и даже медицинских протезов. Все эти вещи были скрыты от публики ее мужем Диего Риверой, и вновь увидели свет лишь в 2004 году спустя пятьдесят лет.

Среди экспонатов— традиционные платья Техуана, ожерелья доколумбовой эпохи, которые собирала Фрида, образцы расписанных ей вручную корсетов и протезов, видеозаписи и фотографии жизни художницы. Внешний облик для Фриды Кало всегда был средством выражения ее идентичности, художественных и политических взглядов.

до 6 марта, Лувр, галерея Ришелье и залы Отдела исламского искусства

Выставка в Лувре, работа над которой продлилась четыре года, расположилась в двух пространствах музея: в галерее Ришелье выставлены 150 работ, а фреска «Послы» из Музея истории Самарканда «Афрасиаб» VII века н.э. и еще 12 объектов представлены в залах Отдела исламского искусства.‎ Экспозиция стала поводом для начала масштабного многолетнего проекта по возрождению национальных сокровищ Узбекистана. Около 100 работ были восстановлены международной командой, состоявшей из более 40 французских и узбекских реставраторов.

Помимо уникальных статуй будд и фрески «Послы» среди важнейших экспонатов – двери мавзолея Тамерлана XIV века из Национального музея Самарканда, «Книга чудес света» Марко Поло о его путешествиях по Азии в конце XIII века, представленная Национальной французской библиотекой (BNF), обгоревшая дверь с рельефом будды VI в н.э., прошедшая масштабную реставрацию.

►►► подробнее о выставке в репортаже RFI на русском

до 4 июня, Институт арабского мира

«Дорога в Самарканд, цвета и великолепие Узбекистана» в Институте арабского мира. © «Фонд развития культуры и искусства Узбекистана»

Выставка показывает богатство материальной культуры Узбекистана. Парадные шелковые и бархатные чапаны (халаты), тюбетейки и попоны, вышитые золотой нитью соседствуют с коллекцией ковров и покрывал, выполненных в технике вышивки гладью «сузани».‎ В нижнем зале выставочного пространства размещены украшения из Бухары, Ташкента, Каракалпакстана и Хорезма, по которым можно понять социальный, экономический и семейный статус владельца или владелицы. Некоторые подвески представляют собой генеалогическое древо, каждый элемент которого символизирует колено родословной.

Самой яркой частью выставки стала инсталляция из халатов, выполненных в древнейшей текстильной технике ручного окрашивания «икат»‎. Узоры узбекских халатов хорошо знакомы любителям искусства по работам авангардистов. В нижнем зале Института арабского мира представлены работы Александра Волкова, Александра Николаева (Усто Мамаева), Павла Бенькова, оказавших сильное влияние на местную живописную традицию.

►►► подробнее о выставке в репортаже RFI на русском

до 9 апреля, фонд Джакометти

«Альберто Джакометти / Сальвадор Дали. Сады сновидений» в Фонде Джакометти © Fondation Giacometti

Выставка фонда Джакометти, совместно организованная со швейцарским Домом искусств Джакометти, рассказывает о дружбе двух художников, их совместных проектах и общих творческих интересах. И Дали, и Джакометти интересовала тема воображаемых пространств и пейзажей. В начале 1930-х годов они вместе спроектировали сад для супругов Ноайль.

На экспозиции впервые представлена реконструкция «Проекта площади» — масштабной инсталляции Джакометти 1931 года, являвшейся частью сада для меценатов Ноайль. Дали и Джакометти представляли сад как пространство человеческих иллюзий и фантазий. Оба художника продолжали тесно общаться и после своего выхода из объединения сюрреалистов, и оба сотрудничали с декоратором Жан-Мишелем Франк и модельером Эльзой Скиапарелли, выставка которой сейчас идет в парижском Музее декоративного искусства.

до 16 июля, Музей Люксембурга

Выставка, посвященная брату Клода Моне — Леону, объединила около 100 живописных работ и графики Моне, Сислея, Писсарро и Ренуара, книг, образцов тканей, японских гравюр и архивных документов и фотографий. Леон Моне — химик-колорист, коллекционер и промышленник из Руана, сыграл решаюшую роль в карьере своего знаменитого младшего брата. Именно Леон начал активно поддерживать Клода и его соратников-импрессионистов.

Создатели выставки показывают как развивался интерес к цвету у братьев Моне. Будучи не только ценителем искусства, но и профессиональным химиком, Леон занимался разработкой и производством красителей. Он стал одним из основателей Промышленного общества Руана и осуществлял переоборудование старой бумажной фабрики под завод по производству красителей.

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