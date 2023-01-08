На сцене театра El Duende уругвайская гитара звучит под ритмы российских цыган

Музыкальный спектакль «Le mur entre deux chaises» (Стена меж двух стульев) — путь от соседского конфликта ко взаимопониманию. Себастиан Сегарра Эстрада - гитарист из Уругвая, Алиса Дубровицкая живет театром российских цыган.

Музыкальный спектакль «Le mur entre deux chaises» (Стена меж двух стульев) — путь от соседского конфликта ко взаимопониманию. Себастиан Сегарра Эстрада — гитарист из Уругвая, Алиса Дубровицкая живет театром российских цыган. Дуэт в оригинальной постановке исследует резонансы этих разных музыкальных культур.

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Она — это ритм. Он —это звук. Действие спектакля — борьба между светом и негативом, эгоизмом человека и его постоянным стремлением к контакту. Это также страничка из жизни Парижа — города, где артисты-иностранцы всегда находят дружественное им художественное сообщество.

Афиша спектакля «Le mur entre deux chaises» (Стена меж двух стульев) — путь от соседского конфликта ко взаимопониманию. © RFI

Спектакль «Le mur entre deux chaises» идет в театре El Duende 8 января 2023 года.

Начало спектакля 18 часов.

Адрес театра El Duende: 23 Rue Hoche, 94200 Ivry-sur-Seine

Телефон: 01 46 71 52 29

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