Режиссер Юрий Бутусов: «То, что происходит, нарушает мое представление о предназначении человека в этом мире»

Вечером 9 января Национальный союз режиссеров Франции (SNMS) принимал одного из самых ярких и сложных мастеров российского театра — Юрия Бутусова. Режиссер живет во Франции уже несколько месяцев, и руководство союза сочло важным воспользоваться этой возможностью, чтобы лучше познакомить профессионалов с постановщиком, который, как сегодня пишут в прессе, «коллекционирует» театральные премии.

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В ярко освещенном зале на первом этаже старинного здания Общества драматических авторов и композиторов (SACD) в 9 округе Парижа Юрий Бутусов появился ровно в назначенное время и был встречен французскими коллегами-режиссерами как свой. Было в зале и немало русскоговорящих представителей театрального мира, в частности из России.

В ходе встречи были показаны отрывки некоторых заснятых в России постановок. В частности, «Чайка» и «Человека из рыбы» по Чехову. Юрий Бутусов поделился с коллегами из французского союза режиссеров некоторыми секретами российской театральной школы и своими методами работы с актерами и текстом.

Французы привыкли ставить спектакли в кратчайшие сроки для разных сцен и работать с труппой, набранной под конкретный спектакль. Поэтому предпочтения Бутусова должны были им показаться интересными. Режиссер из России говорил о радости долгой работы с актерами-единомышленниками, о необходимости создать «театр-дом», где царит особенная творческая атмосфера, и об опыте длительного освоения текста через этюды. Во Франции, где существует почасовая оплата труда артистов, вопрос длительности работы режиссера с актерами непременно ассоциируется с вопросом поиска средств на постановку спектакля.

Как напомнили организаторы вечера, Юрий Бутусов является обладателем шести «Золотых Масок»* и многих других театральных премий. Благодаря его способности объяснять простыми словами сложнейшие процессы режиссерской работы, встреча с членами французского союза режиссеров стала практически мастер-классом.

Сам Юрий Бутусов, для которого такой интенсивный обмен — это «осмысление своей работы и своей жизни», был, очевидно, рад общению. Он признался RFI, что этот вечер в Париже «вернул» его в «привычную среду» театра, которой он сегодня «лишен».

Понятно, что в контексте непрекращающихся боев в Украине и жестокого пресечения попыток российских граждан занять критическую позицию французские коллеги особенно интересовались свободой творчества и слова в нынешней России. Юрий Бутусов подтвердил, что «до 24 февраля особенных проблем» у него в работе «не было», а «после они начались у всех, у кого позиция либеральная, у всех, для кого человек является сутью всех вещей». В интервью RFI Юрий Бутусов сказал:

То, что происходит, нарушает мое представление о предназначении человека в этом мире.

Казалось, мастер с трудом скрывает, насколько глубоки его переживания, вызванные одиннацатимесячным кровопролитием в Украине и переменами в России.

На счету у Юрия Бутусова** более 50 спектаклей в театрах, в частности в Москве (Театр им. Вахтангова, Сатирикон, МХТ имени А. П. Чехова...) и Санкт-Петербурге. Его спектакли с успехом шли во многих странах Европы, а также в Бразилии и Китае.

С 1996 по 2020 год жюри фестиваля «Золотая Маска» шестикратно отмечало его инновационную работу на сцене. Организаторы вечера хотели бы включить оказавшегося во Франции российского режиссера в театральную жизнь страны. Для некоторых из них это не только желание в условиях войны в Украине поддержать представителей культуры России, но и продолжить работу с мастером, у которого они занимались режиссурой либо в московской студии, либо на мастер-классе в Париже в 2019 году.

Национального союза режиссеров Франции (SNMS) Сириль ле Гри (Cyril le Grix) © RFI / Nina Desesquelle

Президент Национального союза режиссеров Франции (SNMS)*** Сириль ле Гри (Cyril le Grix) сказал, что для него Юрий Бутусов «уникален» тем, что «полностью доверяет и полагается на процесс театрального творчества как таковой», а также тем, что для него «любой предмет становится поводом для создания театрального действия».

Свободно говорящий по-русски режиссер Брюно Нивер (Bruno Niver) обеспечивал двусторонний перевод в ходе всего вечера. Учась в Москве в ГИТИСе, он видел все спектакли Юрия Бутусова. Он надеется, что, несмотря на административные сложности, режиссер поставит свой новый спектакль в Париже. И французы тоже смогут познакомиться с миром режиссера-философа, чьи постановки неизменно резонируют с проблемами современности.

Член SNMS Изабель Старкие (Isabelle Starkier), режиссер и преподаватель в Университете Эври-Валь д’Эссон © RFI / Nina Desesquelle

Член SNMS Изабель Старкие (Isabelle Starkier), режиссер и преподаватель в Университете Эври-Валь д’Эссон намерена познакомить с Юрием Бутусовым своих студентов. В процессе изучения театрального искусства университет стремится понять, как в случае театра Бутусова подвести под практику теоретическую основу, чтобы можно было передать главное в мастерстве режиссера молодым.

Справка:

* Российская Национальная театральная Премия «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр.«Золотая Маска» — российский театральный Фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значительные спектакли из городов России.

** Юрий Бутусов ушел с должности главного режиссера Театра им. Вахтангова в ноябре 2022 года по собственному желанию.

*** Национальный союз режиссеров Франции (Syndicat National des metteurs en scène — SNMS), основан в 1944 году с целью добиться признания режиссёра автором, а режиссуру — созданием произведения. Жан Вила, основатель Авиньонского фестиваля, был членом SNMS.

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