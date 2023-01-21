Paris Fashion Week: дизайнеры мужской одежды заглянули в женский гардероб

Paris Fashion Week

В воскресенье 22 января в Париже завершится Неделя мужской моды. После сложных трех лет пандемии COVID и несмотря трудности в энергетике и экономике, Париж снова принял эстафету и стал, вплоть до марта, одним из центров мировой моды. В программе январской Paris Fashion Week: 47 модных показов и 33 презентации коллекций для мужчин на осень-зиму 2023–2024. Отслеживая доминанты предложении дизайнеров, расскажем о трёх — элегантности, объёме и трансгрессии.

Реклама Читать далее

В отличие от женской моды, которая в Париже существует в двух формах — концепции Высокой моды и готового платья, показы мужской одежды существуют в едином выражении. И, естественно, в коллекциях Saint Laurent, Louis Vuitton, Dior и не говоря уже о молодых дизайнерских домах, внимание привлекает, прежде всего различие интерпретации грации сильного пола… Если же говорить совсем абстрактно, то элегантный мужской силуэт на будущую зиму формирует прямолинейность линий одежды свободного кроя и предпочтение к многослойности.

Кто-то увидит в этом влияние 1990-х годов, кто-то вспомнит о 2000-х годах. Но если посмотреть повнимательнее в начало 20 века, то станет очевидно, что увеличенные плечи, широкая грудь, развивающиеся широкие штанины и полы длинного пальто нас неуклонно отсылают к моде Голливуда 30-х годов, чтобы воплотиться в новый streetwear. Что касается непреходящих ценностей мужского элегантного гардероба, французская пресса единодушно цитирует работу американца Мэттью Уильямса для Givenchy — он сделал ставку на безупречный костюм с водолазкой. Элегантные костюмы с вариацией на тему стоячих воротников отмечены во многих работах.

Отсылка к 30-м годам, эпохе всеобщего интереса к авиации и автомобилю, нашла выражение в цитатах атрибутов лётчиков. Модели на подиумах вышагивали в летных кожаных шлемах, похожих на лётные очках, шарфах, перчатках. Ну, а там где авиационные шлемы, там и подшлемники-балаклавы, заменившие шапки с шарфами. Где авиация, там одежда «карго»с невообразимым количеством карманов и военная маскировочная одежда. Только в контексте травмирующего конфликта в Украине, тема войны как будто стала составляющей нашей жизни. Но дизайнеры принимают тему, но переосмысливают её. И тогда, как у Louis Vuitton, маскировочный рисунок не столько маскирует, сколько обращает внимание на обладателя розово-фиолетовой пятнистой парки, либо черно-серо-голубые маскировочные пятна складываются на куртке в мужской портрет во всю грудь.

Объемные куртки (всех типов и длинны), с капюшоном и без, с рукавами и без, остаются в моде. Как и пуховики. Стремление к равноправию, видимо, позволило признать за мужчинами право не мёрзнуть ни на одном «этаже». Поэтому на подиуме можно было увидеть сочетание стеганых курток под длинными жилетами-пуховиками и стеганые же штаны. Трикотаж из шерсти благородных цветов и материй, конечно же, дополняет мужской осенне-зимний гардероб и открывает широкие перспективы сочетаний для многослойности (из-под пятницы суббота).

Без границ

Что касается «трансгрессии», интерес к стиранию границ в кодах одежды мужчин и женщин существует давно. До сих пор практиковался женщинами. Ведь как закрепощение, так и освобождение женщин всегда происходило через требования к костюму. Сегодня эту моду классифицируют как «микс». Поиск дизайнеров идет сегодня дальше и отражает в концепции коллекций интерес в обществе к практике реального равноправия мужчин и женщин.

Возможно, поэтому, не стоит слишком удивляться некоторым эстетическим предложениям. Их цель не столько в том, чтобы эпатировать публику, вручив мужчинам женский аксессуар, сколько подчеркнуть возможность переосмысления привычных атрибутов моды.

Такого рода предложений в коллекциях осень-зима 2023–2024 было множество. Не исключено, что этот сезон войдет в историю моды как поворотный, либо как исключительный экстремальный.

Так, Энтони Вакарелло в коллекции Saint Laurent показал блузки с великолепным декоративным бантом на шее в стиле лавальер, чёрные прозрачные майки и мужские макси свитера-платья с блёстками.

Louis Vuitton создал для мужчин аксессуары, которым более подходит название «дамская сумочка».

Бельгийский кутюрье Дрис Ван Нотен поэкспериментировал в применении к мужской морфологии глубокое декольте.

Ботинки челси на тракторной подошве попали некогда из мужского гардероба в женский. А вот мужчинам теперь предлагается попробовать платформу и каблуки. Сапоги-ботфорты на огромной платформе были в коллекции американца Рика Оуэнса. Не забудем, что банальные сегодня ботфорты — наследие мушкетеров.

Во множестве дефиле, несмотря на зимнюю тематику, мужчины носили бермуды и, своего рода, юбки-шорты чуть ниже колена.

AFP сообщило, что министр культуры Франции Рима Абдул-Малак в день открытия Недели моды 17 января приветствовала свободу поиска дизайнеров. Она встретилась с молодыми дизайнерами Fashion week. Министр сказала, что ходе дефиле каждый дизайнер отвечает на вопрос «что такое мужской стиль», и предлагает одежду, которую может носить каждый —мужчины, женщины и те, кто не захочет как-либо подчеркивать в одежде свою принадлежность к тем или другим.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться