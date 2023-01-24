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На Неделе высокой моды в Париже показали новую коллекцию Dior, вдохновленную стилем Жозефины Бейкер

01:44 Дефиле Dior на Неделе высокой моды в Париже. 23 января 2023. REUTERS - GONZALO FUENTES

RFI

На парижской Неделе высокой моды представили коллекцию Dior весна-лето 2023. При ее создании креативный директор модного дома Мария Грация Кьюри вдохновлялась Жозефиной Бейкер, французской певицей и танцовщицей, участницей движения Сопротивления и борцом с расизмом. «В этой коллекции много костюмов, потому что Бейкер их любила, а также есть отсылка к униформе, потому что она была участницей Сопротивления во Франции во время Второй мировой. Мне было интересно представить ее гардероб для разных случаев жизни. Поэтому при создании коллекции я вдохновлялась жизнью Бейкер, нежели ее артистическим талантом», – рассказала Мария Грация Кьюри в интервью агентству Reuters.