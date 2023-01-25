В Париж привезли украинскую Мадонну

Культура

Киевская галерея The Naked Room открыла во французской столице сразу две выставки: «Страницы из “Абракадабры”» Павла Макова и «В живых осталась только ахиллесова пята» Люси Ивановой, Кати Бучацкой, Кати Либкинд, Ольги Сабко и Катерины Лисовенко. Работы украинских художников и художниц, созданные как до российского вторжения в Украину, так и во время него можно увидеть в залах галереи L’Atlas до 4 марта.

Реклама Читать далее

Катерина Лисовенко «Без названия». Акрил, бумага. 22 февраля, 2022. © The Naked Room gallery

Работа 33-летней Катерины Лисовенко, написанная ровно за два дня до российского вторжения — 22 февраля, стала одним из символов украинского противостояния агрессии РФ. Написанную акрилом на бумаге в полный рост женщину и ребенка у нее на руках объединяет общий красноречивый жест, словно отправляющий российскую армию в том же направлении, куда потом поплывет «русский военный корабль», а также затонувший крейсер «Москва». Композиция, которая напоминает одновременно и Мадонну с младенцем, и «Свободу на баррикадах» Делакруа, широко разошлась в интернете в первые дни российских ракетных атак.

Отчасти популярность картины можно объяснить ее монументальностью, ведь первым художественным образованием Лисовенко был именно факультет монументальной живописи в Одесском художественном колледже им. Грекова, отчасти — выбором героев и их послания: самые беззащитные, женщины и дети, сдаваться не собираются. На выставке представлено еще 5 ее работ, выполненных в той же технике — акрил на бумаге — «Женщина и смерть», «Делирий диктатора» и «В живых осталась только ахиллесова пята», давшая название групповой выставке. Лисовенко — редкий пример художницы, которая не только не перестала работать после 24 февраля, а, наоборот, почти каждый день создавала новые вещи, даже находясь в бомбоубежище. В результате получился своего рода военный дневник. Художнице довольно быстро удалось эвакуироваться из родного Киева вместе с детьми сначала в Польшу, затем в австрийский Грац, где она до сих пор живет и работает.

Люся Иванова «Облако, напоминающее рыбу». Холст, масло, 2022. © The Naked Room gallery

Большая абстрактная работа «Облако, напоминающее рыбу» принадлежит Люсе Ивановой родом из Днепра. Это первая вещь, которую после долгого перерыва ей удалось сделать летом прошлого года, когда она эвакуировалась в Австрию по приглашению Венской академии искусств. Война в ее случае вызвала перемену стиля: от привычной фигуративности Иванова обратилась к абстракции. Импульсом стали сделанные с помощью приборов ночного видения фотографии с фронта, которые ей присылали друзья. Два расплывчатых серых круга запечатлели то, что видят украинские солдаты на передовой в окуляры этих специальных устройств.

Катя Либкинд, эскиз из серии «Наброски из порнографическиских фильмов с участием людей с синдромом Дауна» Бумага, карандаш, 2019. © The Naked Room gallery

The Naked Room второй раз за время своего существования представила публике графическую серию Кати Либкинд, посвященную проблеме производства порнографических фильмов с участием людей с синдромом Дауна. Будучи основательницей социального проекта «ательенормально» и изучая тему насилия, Либкинд с ужасом обнаружила, что интернет наводнен эротическими фильмами с участием людей с синдромом Дауна. Четыре года назад художница решила сделать на эту тему серию графических работ, размышляя над проблемой эксплуатации.

Кроме того, на выставке представлена видеоработа Либкинд, ставшая результатом ее труда в одной из арт-резиденций над будущим мюзиклом. Мы видим балкон дома, на котором стоит группа художников, тоже оказавшихся в изгнании. Их пение сливается в звук сирены, периодически разносящийся по залам всей галереи. Тем, кто слышал настоящую воздушную тревогу в Украине, кажется, что это запись настоящего сигнала.

Либкинд по первому образованию — театральный сценограф. В 2017-2018 годах она поставила в Национальной опере Украины в Киеве три современные оперы «Лимб» Стефано Джервазони, «Хлеб. Соль. Песок» Кармине Челлы и «Мой предательский свет» Сальваторе Шаррино, спродюсированные украинским агентством «Ухо».

Катя Бучацкая. «Цвет 2020 года». Отборный левкас, экструдированный пенопласт, камедь, пигмент. 2020. Выставка «В живых осталась только ахиллесова пята» Люси Ивановой, Кати Бучацкой, Кати Либкинд, Ольги Сабко и Катерины Лисовенко. Галерея The Naked Room (Киев) в помещении парижской галереи L’Atlas. Январь 2022. © The Naked Room gallery

Киевской художнице Кате Бучацкой подвластны разные медиумы. Она попробовала себя и в монументальной живописи, и даже в иконописи. Не взаимодействуя с политическими темами напрямую, объекты и графика Бучацкой тем не менее вполне отчетливо передают дух времени и предчувствие. «Цвет 2020 года», который мог бы напоминать фрагмент античной статуи в музее, сейчас вызывает совсем иные ассоциации с фотографиями освобожденных от российской армии украинских городов.

Как и для Катерины Лисовенко, для Бучацкой крайне важна тема переосмысления академизма в искусстве и его доминирования в художественном пространстве. Она свободно переходит от восковой скульптуры к художественной печати, от объектов из бетона, металла и пенопласта к маслу на левкасе, ясно демонстрируя — техника не может определять и тем более ограничивать художественный замысел.

Выставка «В живых осталась только ахиллесова пята» Люси Ивановой, Кати Бучацкой, Кати Либкинд, Ольги Сабко и Катерины Лисовенко. Галерея The Naked Room (Киев) в помещении парижской галереи L’Atlas. Январь 2022. © The Naked Room gallery

Ольга Сабко начинала как художник-график и даже недолгое время была студенткой Павла Макова. Позже она стала заниматься керамикой, выполненной в разных цветах, включая белый. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину все ее работы стали почти одного цвета — черного. Ее задумчивые «Сирены» в центре экспозиции — словно островки чего-то вечного. Эти абстрактные скульптуры входят в серию Сабко «Формы неопределенности». Ведь именно изматывающая неопределенность приводит к той хрупкости и неожиданному результату, которые стремится передать художница.

Павел Маков «Абракадабра. Лист 1». Акрил, картон, губокая печать, 2019. © The Naked Room gallery

Первый этаж галереи полностью занимают графические работы Павла Макова из его продолжающейся серии «Абракадабра». Еще в 90-х годах его интересовал взгляд на города с высоты птичьего полета. Тогда спутниковых карт в смартфонах еще в помине не было. Он забирался на крыши самых высоких зданий Харькова, чтобы посмотреть на город с высоты. Такой ракурс для Макова — возможность увидеть то, что происходит на Земле, понять целостную картину происходящего: не только того, что находится вокруг себя, но вокруг всех остальных. Конечно, сейчас Маков с удовольствием использует Google Maps, но только в режиме спутниковых снимков: так он воспринимает и ориентируется в пространстве.

«Карта вообще очень интересная вещь, ведь это своего рода план нашей жизни. Как идти, куда идти». Его всегда завораживали карты и чертежи Леонардо да Винчи и эскизы Джорджо Моранди. «Если Леонардо использовал насыщенный визуальный язык, то Моранди дает понять, как можно создать целый мир, не выходя из собственной мастерской, изображая лишь предметы на столе и один и тот же вид из окна».

Выставка «Страницы из “Абракадабры”» Павла Макова. Галерея The Naked Room (Киев) в помещении парижской галереи L’Atlas. Январь 2022. © The Naked Room gallery

На гравюрах Макова вырастают безлюдные городские кварталы, среди которых иногда вырастают гигантские растения. Если раньше такие заброшенные урбанистические пейзажи могли у кого-то ассоциироваться с Припятью, то теперь невозможно не вспомнить о спутниковых снимках разрушенного Мариуполя или Бахмута.

Накануне российского вторжения газета «Украинская правда» опубликовала спутниковый снимок сконцентрированных у украинской границы российских войск. Когда соосновательница галереи Мария Ланько увидела эту фотографию, то сперва подумала, что это одна из работ Макова, настолько его графика напоминала спутниковый кадр. Они, действительно, поразительно схожи, не только по углу зрения, но и по своей палитре — почти черно-белой. Мария даже отправила художнику скриншот: «Посмотри, твои работы публикуют».

Выставка «Страницы из “Абракадабры”» Павла Макова. Галерея The Naked Room (Киев) в помещении парижской галереи L’Atlas. Январь 2022. © The Naked Room gallery

После 24 февраля на гравюрах Макова среди причудливых домов, изображенных с высоты, начали появляться черные круги. Большие бездонные участки напоминают кратеры от взрывов. На одной из работ из такого кратера вырастает гигантский цветной конус, заполняющий половину пространства.

Личный архив Павла Макова находится по-прежнему в его мастерской в Харькове, а часть — за городом на даче. Большинство работ из Харькова, от которого российские войска были отброшены в сентябре, удалось эвакуировать в Европу, а вот с загородной частью архива ситуация сложнее. Российские солдаты пытались взломать дачу художника, но не смогли.

Мы надеемся вместе с моей женой вернуться в Украину в апреле. Мою маму 92 лет удалось эвакуировать в Вену, о ней хорошо заботятся. Но я не знаю, чего ожидать. Дело в том, что в Харькове мин нет, а вот когда удастся попасть на дачу большой вопрос — там все может быть заминировано. Мне 64 года, и я думаю, что до конца моей жизни в Украине все еще будет происходить процесс разминирования. Ведь даже мины Второй мировой находят до сих пор. На освобожденных территориях каждый день кто-то подрывается на минах или неразорвавшихся снаряда. Павел Маков

Павел Маков убежден: жизнь украинцев изменилась навсегда:

В смысле социальной и личной жизни мы уже никогда не сможем вернуться к тому, что было раньше. Все навсегда изменилось за один день. И во многом наши связи с прошлым тоже разрушены. Психологически это большая проблема для многих людей. Я при этом более менее в безопасности, и моя мать тоже. Хотя моя дочь находится в Киеве, а сын во Львове. Многим людям, дома которых разрушены, просто некуда возвращаться. Мы должны начинать все с нуля, а когда тебе 64, это непросто сделать. Павел Маков

На вопрос относительно профессиональной поддержки со стороны европейских коллег Маков ответил, что основная поддержка по-прежнему исходит от соотечественников. Ведь он продолжает работать именно с киевской галереей The Naked Room, которая не прекращала свою деятельность и поддержку своих авторов. Макова и The Naked Room связывают давние дружеские отношения, основанные, по словам художника, «прежде всего не на коммерческом интересе, а на взаимопонимании». Сотрудничество с флорентийской галереей Cartavetra у художника тоже сложилось задолго до полномашстабного российского вторжения, а именно шесть лет назад. Недавняя выставка Макова в Cartavetra была запланирована до вторжения, а владелец галереи предоставил ему жилье в Италии в деревушке между Флоренцией и Болоньей. Хотя Маков признается, что лично он не подавал заявок на помощь: многим его коллегам она оказалась нужнее.

Маков и многие другие художники направляют средства, полученные от продаж своих работ, на закупки машин и предметов первой необходимости для фронта. Хотя вся прежняя система и связи почти полностью изменились. Ведь, по словам Макова, 95% коллекционеров его работ находились в Украине. Сейчас все заказы в связи с войной попросту отложены на неопределенный срок.

С другой стороны, «окно спонтанного интереса» со стороны мирового арт-рынка к Украине «скоро будет закрываться», — убежден Маков. В этом отдает себе отчет и соосновательница галереи The Naked Room Мария Ланько, которая признается, что, несмотря на резко возросший интерес и количество запросов от международных ярмарок искусства, очень важно сохранить изначальную концепцию и не позиционировать себя исключительно как пострадавших от войны. Тем более, что большинство работ, представленных на двух выставках, были сделаны до 24 февраля 2022 года.

The Naked Room вместе с арт-центром Мистецький Арсенал основали Фонд скорой арт-помощи (Ukrainian Emergency Art Fund). Фонд организует выставки и проводит аукционы, распределяя помощь между украинскими художниками и НКО, занимающимися восстановлением украинской инфраструктуры. За 11 месяцев войны украинское арт-сообщество организовало множество инициатив, среди которых независимый коллектив Spilka NYC и Международная коалиция работников культуры в знак солидарности с Украиной (International Antiwar Coalition Art).

до 4 марта 2023

Павел Маков

www.thenakedroom.com/en/show/Pages-from-Abracadabra

Люся Иванова, Катя Бучацкая, Катя Либкинд, Ольга Сабко и Катерина Лисовенко

www.thenakedroom.com/en/show/Pages-from-Abracadabra

Галерея The Naked Room (Киев) в помещении галереи L’Atlas,

4, cour de l'Île Louviers 75004, Париж (вход со стороны бульвара Morland).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться