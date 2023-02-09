Назначили нового гендиректора Третьяковской галереи: Зельфиру Трегулову cменит Елена Проничева

Министерство культуры не стало продлевать контракт с Зельфирой Трегуловой, возглавлявшей Третьяковскую галерею с 2015 года. На ее место назначена Елена Проничева, которая с 2020 года руководила Политехническим музеем.

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Зельфира Трегулова об увольнении узнала из сообщений в СМИ. «Хотите услышать, что я думаю о своем увольнении, о котором узнала из СМИ? Ничего! Все, спасибо»,— цитируют российские издания Трегулову.

Новым директором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей, а ранее была исполнительным директором Еврейского музея и центра толерантности. The Art Newspaper пишет, что Проничева окончила МГИМО по специальности «сравнительная политология», а до того, как начать работать в Еврейском музее и центре толерантности, работала в Государственной Думе РФ в комитете по бюджету и налогам, в «Газпроме» в департамент внешнеэкономической деятельности и в Газпромбанке. Также СМИ отмечают, что Проничева - дочь бывшего заместителя главы ФСБ, генерала Владимира Проничева, руководившего оперативным штабом по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке.

В министерстве культуры отметили, что Проничевой предстоит «сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов».

Зельфира Трегулова окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, а затем аспирантуру. До того, как возглавить Третьяковскую галерею, она работала заведующей отделом зарубежных связей и выставок в ГМИИ им А. С. Пушкина и заместителем генерального директора по выставочной работе и международным связям историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль».

В министерстве культуры РФ заявили, что Зельфира Трегулова оставляет должность «в связи с завершением срока трудового контракта». «Радио Свобода» пишет, что Трегулову неоднократно критиковали сторонники «спецоперации» в Украине.

Сообщалось, что в январе Третьяковская галерея получила от министерства культуры письмо с требованием отчитаться «по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок галереи в соответствие с духовно-нравственными ценностями» к 6 февраля. Поводом стала жалоба некоего Сергея Шадрина, пожаловавшегося на экспозицию картин второй половины XX века. В министерстве тогда объяснили, что письмо директору Третьяковской галереи было направлено «в ходе подготовки ответа на обращение гражданина, поступившего в ведомство».

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