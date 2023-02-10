Лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса получил шпагу Французской академии

В четверг, 9 февраля, писатель Марио Варгас Льоса, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года, вошел в состав Французской академии. 86-летнему писателю перуанского происхождения был вручен парадный атрибут академика, церемониальная шпага. Варгас Льоса выступил с традиционной багодарственной речью на церемонии, на которой присутствовали почетный король Испании Хуан Карлос I и его дочь инфанта Кристина.

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Варгас Льоса был избран во Французскую академию в 2021 году, он занял кресло, ставшее вакантным после смерти философа Мишеля Серра. В составе знаменитого научного учреждения, которое изучает развитие французского языка, фиксирует и регулирует языковую и литературную норму, составляя академический словарь, не было Нобелевских лауреатов со времен Франсуа Мориака, которые стал академиком в 1933 году.

Марио Варгас Льоса в облачении академика и почетный король Испании Хуан Карлос. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Избрание Варгас Льосы в качестве нового академика само по себе событие исключительное, так как писатель на десять лет старше возрастного ценза, установленного для подачи заявки для вступления в академию. Кроме того, хоть автор и говорит по-французски, он никогда не писал на французском языке. Однако Нобелевский лауреат известен своей любовью к французской культуре. В 1960-е годы он приехал в Париж, где познакомился с Альбером Камю. Гюстава Флобера Варгас Льоса считает одним из своих учителей в плане литературного мастерства.

В 2016 году именно Марио Варгас Льоса стал первым иностранным автором из ныне живущих, чьи произведения были включены в знаменитую французскую литературную коллекцию Pléiade.

Варгас Льоса (слева) с другими академиками - Паскалем Ори и Даниэлем Рондо. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Как предусматривает традиция, в своей речи Марио Варгас Льоса похвалил своего предшественника Мишеля Серра, подчеркнул свою любовь к французской культуре и приверженность демократии.

Во времена моего детства французская культура была властительницей дум во всей Латинской Америке и Перу. Властительницей дум в том смысле, что художники и интеллектуалы считали ее самой оригинальной и последовательной, а более легкомысленные люди обожали ее, видя в ней воплощение своих мечтаний, эдакую поездку в Париж, который, с художественной, литературной и чувственной точки зрения, был столицей мира. И ни один другой город не мог претендовать на эту корону. - из речи Марио Варгас Льосы.

На сегодняшний день членами Французской академии также являются такие авторы, родившиеся за пределами Франции, как Амин Маалуф (родился в Ливане), Дани Лаферрье (Гаити) и Андрей Макин (Россия).

Французская литература заставила весь мир мечтать о лучшем мире, во всяком случае, о другом мире, и таким образом обновила демократию, поддерживая эту мечту, особенно в голодных и маргинальных сообществах: и, как это часто бывает, среди них и Латинская Америка. - из речи Марио Варгас Льосы.

Нобелевскую премию Марио Варгас Льоса получил в 2010 году «за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения».

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