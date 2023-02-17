Берлинале

Владимир Зеленский: «Кино может быть вне политики, но не тогда, когда это политика тотальной войны»

02:40 Выступление Владимира Зеленского на открытии международного кинофестиваля Берлинале. 16 февраля 2023. REUTERS - FABRIZIO BENSCH

RFI

«Культура и кино могут быть вне политики, но не тогда, когда это политика агрессии, массовых преступлений, убийств и террора… А это политика сегодняшней России», – с такими словами Владимир Зеленский выступил на открытии Берлинале в четверг, 16 февраля. Президент Украины поблагодарил организаторов кинофестиваля за поддержку, отметив, что недопуск к участию в этом году «организаций и лиц, поддерживающих Кремль, а также фильмов, снятых при поддержке РФ» – «это не формальность, это справедливость».