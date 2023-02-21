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Война, Медведев, Charlie Hebdo. Интервью Михаила Шаца

Михаил Шац. Париж, 15 февраля 2023. © RFI

Михаил Шац до 2011 года был одним из самых узнаваемых в России ведущих развлекательного телевидения, но поддержал оппозиционное движение и потерял свою работу на СТС. Сейчас среди его проектов — подкаст об отношении родителей и детей и стендап-концерты. После начала полномасштабной войны России против Украины Шац эмигрировал в Израиль — а в начале этого года решил отправиться в турне по Европе. В Париже он встретился с Русской службой RFI и поговорил о «красных линиях» в юморе, политике и творчестве.