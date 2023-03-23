Генетики попытались выяснить причину смерти Бетховена, но узнали другой секрет композитора

Группа исследователей из Кембриджского университета расшифровала ДНК немецкого Людвига ван Бетховена с помощью нескольких прядей волос композитора, которые хранились в государственных и частных коллекциях. Ученые пытались выяснить причину смерти Бетховена, споры вокруг которой не прекращались почти два столетия.

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Группа исследователей во главе с Тристаном Беггом проанализировала восемь прядей волос, пять из которых были признаны аутентичными. Работа генетиков началась в 2014 году.

Музыканта всю жизнь преследовали проблемы со здоровьем. В 1802 году в письме к братьям, написанном в момент отчаяния, Бетховен выразил желание, чтобы после смерти его болезнь была описана и обнародована. «Мы стремились выполнить его волю», — заявил на пресс-конференции в среду Тристан Бегг. Его слова приводит AFP.

До сих пор исследования, касающиеся здоровья композитора, основывались на его переписке, дневнике, записях врачей и отчете о вскрытии. Исследование, опубликованное 22 марта в научном издании Current Biology, выявило сильную генетическую предрасположенность к заболеванию печени, а также инфицирование вирусом гепатита В в конце жизни композитора — два фактора, которые, вероятно, способствовали смерти Бетховена. Ученые предполагают, что, скорее всего, он скончался от цирроза, усугубленного употреблением алкоголя.

Генетики так и не смогли сделать окончательных выводов о прогрессирующей глухоте композитора: к 30 годам Бетховен начал терять слух, а в возрасте 48 лет почти полностью его лишился. Есть вероятность, что глухота могла быть вызвана отосклерозом или болезнью Пэджета, хроническим заболеванием, приводящим к деформации костей.

Ученые также изучили генеалогическое древо композитора и его родственников и нашли пятерых человек, отцовские линии которых, как и у самого Бетховена, восходят к Аэрту ван Бетховену, жившему в XVI веке. К своему удивлению они обнаружили, что Y-хромосома этих мужчин не совпадает с хромосомой музыканта.

По мнению исследователей, единственным возможным объяснением здесь может быть внебрачная связь, случившаяся где-то между семью поколениями, разделяющими этого общего предка и рождение Бетховена в Бонне в 1770 году. «Нельзя исключать, что сам Бетховен был незаконнорожденным», — отметил в ходе пресс-конференции Тристан Бегг.

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