«Идущий против ветра»: 100 лет великому миму Марселю Марсо

Его называли «волшебником тишины». 22 марта 1923 года в Страсбурге в еврейской семье родился Марсель Манжель. Он станет Марселем Марсо, великим французским мимом и участником движения Сопротивления, спасшим от гибели десятки детей. Мать Марселя Марсо — уроженка села Яблунево Ивано-Франковской области, и белолицый клоун Бип приезжал в Украину до самой смерти, которая унесла его в 2007 году.

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Летом 1942 года небольшой детский отряд переправлялся через Альпийские горы из Франции в Швейцарию. Так под видом скаутов уводил еврейских детей в нейтральную страну их вожатый, будущий великий французский мим Марсель Марсо. Искусство пантомимы он продумывал и оттачивал тогда же, в этих походах, — рассказывал сам Марсо. Нужно было развлекать детей, но бесшумно, чтобы не выдать свое присутствие гитлеровским патрулям.

Любовь к пантомиме пришла к Марсо раньше — в кинозалах, куда его отец, Шарль Манжель, страстный любитель кино и оперы, водил мальчика смотреть фильмы с Чарли Чаплином. Двоюродный брат Марсо, также участник Сопротивления, рассказывал, что маленький Марсель пытался повторять движения Чаплина еще в детстве, развлекая родственников и друзей.

Псевдоним «Марсо» — тоже военный, затем ставший сценическим. Молодой Манжель позаимствовал его из стихотворения Виктора Гюго, одна из строк которого говорит: «Жубер на Адиже, Марсо на Рейне»(Joubert sur l’Adige, et Marceau sur le Rhin). «Я родился на Рейне и хотел выгнать немцев вон из Франции», — объяснял он.

В феврале 1944 года товарный поезд увез его отца Шарля Манжеля, хозяина кошерной мясной лавки, в Аушвиц, откуда тот не вернулся. Тогда же Марсель Марсо вступил в армию генерала де Латтра де Тассиньи и приял участие в германской кампании. Боль от незаживающей раны, потери отца, Марсель Марсо передал своему персонажу — белолицему клоуну Бипу в вечном полосатом свитере и в потрепанном цилиндре с цветком. «Я услышал его крик и сохранил его. Родившись в моем детском воображении, Бип, как и мы все, мечтает о лучшем мире», — рассказывал мим о рождении своего двойника.

С материнской стороны корни Марселя Марсо ведут в Украину. Его мать Ханна (Ганся) Верцберг родилась в селе Яблуневе неподалеку от Коломыи Ивано-Франковской области. Ездить в Совесткий Союз — и в Москву, и в Украину, — со спектаклями Бипа артист начал в 1961 году и стал для советского зрителя одним из символов оттепели и разрядки. «И сам Марсель Марсо ей что-то говорил», — пел Владимир Высоцкий.

С 1968 года поездки прекратились, а на постсоветскую землю Марсо вернулся уже в свободную Украину. В его юбилей поклонники Бипа вспоминают полные залы его выступлений и, конечно, гоголевскую «Шинель», великий моноспектакль, где немой крик маленького человека становится оглушительно громким.

О гении пантомимы в этот день вспоминают не только в Украине. «Сам Марсель Марсо» — мировая звезда. Это он научил Майкла Джексона знаменитой «лунной походке». Правда Марсо называл ее «походкой против ветра», в этом названии весь смысл его художественного высказывания.

Во Франции к юбилею Марселя Марсо на канале Arte вышел посвященный ему документальный фильм «Искусство тишины». Об артисте, отце, учителе в нем вспоминают брат, дети и ученики, создавшие с тех пор театры пантомимы в разных странах. Марсо преподавал до самого последнего дня, боясь, что искусство миманса уйдет вместе с ним. Мастер немого жанра и сам говорит в кадре много и охотно, мелькают его знаменитые руки, на наших глазах превращаясь в птицу, рыбу или дерево. Бип пытается выбраться из клетки, пройти сквозь прутья решетки и умирает на наших глазах.

На кладбище Пер-Лашез Марселя Марсо провожали под 21-й концерт Моцарта, под который он часто выступал. Гроб был покрыт французским флагом, на нем лежали орден Почетного легиона и другие военные награды Марсо. А рядом — помятая шляпа Бипа.

Марсель Марсо, 1956. George Henri / BnF, Arts du spectacle.

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