«Я позабыл, который час, который год»: премьера клипа Наума Блика «Во сне»

Премьера

Живущий в Париже поэт и музыкант Наум Блик выпустил клип на песню «Во сне» — это трек с альбома «После России», посвященного 100-летию первой волны российcкой эмиграции и поэтам «назамеченного поколения».

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В январе 2023 года продюсер Рома Либеров выпустил альбом «После России», приуроченный к столетию русской эмиграции. Названный так в честь одноименного поэтического сборника Марины Цветаевой проект собрал современных российских артистов, исполнивших композиции на стихи поэтов «незамеченного поколения». Это — авторы-эмигранты, многие из которых так и остались неизвестны широкому кругу читателей.

Наум Блик, поэт и рэпер из Екатеринбурга, переехавший после начала войны в Париж, написал для этого проекта трек «Во сне» на стихи Юрия Мандельштама и Вадима Андреева. 23 марта Наум Блик выпустил клип на эту композицию.

Наум Блик: «История повторяется не только глобально, но и индивидуально. Песня и клип "Во сне" отразили и мой личный опыт, хотя оба куплета были написаны почти 100 лет назад Юрием Мандельштамом и Вадимом Андреевым. Это видео я хочу посвятить всем, кого разделила война».

Режиссером клипа стал Степан Любимов. Он рассказал, что придумал его, когда ехал в ночном парижском автобусе. По словам режиссера, ему хотелось показать одновременно дистанцию и связь «между Санкт-Петербургом и Парижем, Россией и Европой, мужчиной и женщиной, отчаянием и надеждой, времени до и безвременья сейчас».

О своей новой жизни в Париже, участии в альбоме «После России» и о судьбе поэтов Юрия Мандельштама и Вадима Андреева Наум Блик подробно рассказывал в подкасте RFI «Точка невозврата».

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