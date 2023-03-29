Украинский фотограф Евгений Малолетка стал одним из лауреатов премии World Press Photo
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Евгений Малолетка попал в число победителей в категории Европа. Вместе с ним лауреатами стали еще четыре фотографа, два из них — с фотографиями с войны в Украине. Премию престижного международного конкурса получила серия снимков Малолетки из осажденного российскими войсками Мариуполя.
На фотографиях Малолетки, который был единственным представителем СМИ вместе с коллегой Мстиславом Черновым в осажденном Мариуполе, зафиксированы последствия российского авиаудара по мариупольскому роддому 9 марта 2022 года, массовые захоронения, моменты попадания российских снарядов и их жертвы.
Также в этой категории отмечен фотограф Алкис Константинидис за работу «Яна и Виктор», снятую после российского обстрела Харькова.
Жюри отметило серию «Раны войны» фотографа Эмилио Моренатти, на которых изображены люди, подвергшиеся ампутациям в результате российского вторжения в Украину.
24 победителя World Press Photo были отобраны из более 60 тысяч работ от 3 752 фотографов из 127 стран мира.
В декабре 2022 года Евгений Малолетка стал фотографом года по версии The Guardian.
В октябре работы Чернова и Малолетки из Мариуполя получили главную премию на французском конкурсе Visa pour l’Image.
Подробное интервью RFI с Евгением Малолеткой и Мстиславом Черновым можно прочитать здесь.
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