Украинский фотограф Евгений Малолетка стал одним из лауреатов премии World Press Photo

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Новорожденные в роддоме Мариуполя. 15 марта 2022.
Новорожденные в роддоме Мариуполя. 15 марта 2022. AP - Evgeniy Maloletka
Гелия Певзнер
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Евгений Малолетка попал в число победителей в категории Европа. Вместе с ним лауреатами стали еще четыре фотографа, два из них — с фотографиями с войны в Украине. Премию престижного международного конкурса получила серия снимков Малолетки из осажденного российскими войсками Мариуполя.

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На фотографиях Малолетки, который был единственным представителем СМИ вместе с коллегой Мстиславом Черновым в осажденном Мариуполе, зафиксированы последствия российского авиаудара по мариупольскому роддому 9 марта 2022 года, массовые захоронения, моменты попадания российских снарядов и их жертвы.

Также в этой категории отмечен фотограф Алкис Константинидис за работу «Яна и Виктор», снятую после российского обстрела Харькова.

Жюри отметило серию «Раны войны» фотографа Эмилио Моренатти, на которых изображены люди, подвергшиеся ампутациям в результате российского вторжения в Украину.

24 победителя World Press Photo были отобраны из более 60 тысяч работ от 3 752 фотографов из 127 стран мира.

В декабре 2022 года Евгений Малолетка стал фотографом года по версии The Guardian.

В октябре работы Чернова и Малолетки из Мариуполя получили главную  премию на французском конкурсе Visa pour l’Image.

Подробное интервью RFI с Евгением Малолеткой и Мстиславом Черновым можно прочитать здесь.

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