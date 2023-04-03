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От кризиса до триумфа: в Париже проходит выставка работ Матисса 1930-х годов

02:22 Выставка работ Матисса в парижском Музее Оранжери © RFI

RFI

В 1930-е годы французский художник Анри Матисс, находившийся на пике славы, переживал глубокий творческий кризис: он начал сомневаться в себе и пытался переосмыслить свое творчество. Этому непростому периоду, который завершился триумфом мастера, посвящена выставка «Matisse. Cahiers d'art, le tournant des années 1930» (Матисс. Тетради по искусству, поворот 1930-х), которая проходит в парижском Музее Оранжери до 29 мая.