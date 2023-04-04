ИСТОРИЯ

В Парижском монетном дворе (La Monnaie) открылась выставка «Деньги в искусстве». «Деньгами можно оплатить произведение, но и сами деньги регулярно становились предметом искусства. А современные художники могут использовать деньги как материал для своих произведений», — рассказывает Русской службе RFI куратор выставки Жан-Мишель Бур.

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RFI: Мы находимся в старинном здании Парижского монетного двора. Деньги — древнее изобретение человечества. Какой период охватывает выставка?

Жан-Мишель Бур: Парижский монетный двор, в здании которого находится музей, — старейшее финансовое учреждение Франции. Выставка «Деньги в искусстве» прослеживает около двадцати пяти веков. Эта хронологическая нить ведет от того, что представляли собой деньги в Античности, к тому, чем они являются сегодня, в начале XXI века. Мы собрали около двухсот работ, которые помогают проследить ход экономической истории и развития таких понятий, как «стоимость» и «товар». Произведения искусства полностью вовлечены в этот экономический курс, потому что предметы искусства тоже являются товарами.

Кроме того, мы наблюдаем переход от монеты, которая сначала была из золота, потом из серебра, потому что не хватало золота, и из сплавов, к бумажным деньгам, к фидуциарным деньгам, затем к банкнотам, ассигнациям, чекам и, наконец, к банковским картам.

В каждом зале можно видеть произведения разных эпох, от золотой монеты царя Креза до фоторабот современных художников. Они объединены не временем, а темами и концепциями. Какими?

Совершенно верно. Хронология касается эволюции экономики, а не искусства. Например, мы видим, как трактуется тема античного мифа о золотом дожде и Данае, будь то в XVI веке, в живописи барокко или в творчестве современной художницы-феминистки, полностью переосмыслившей вопрос о деньгах и об отношении к женскому телу.

Я получила все, что нужно. Трейси Эймин. 2000. © Tracey Emin. All rights reserved / Adagp, Paris, 2023

Так что же такое деньги? Материальный объект или абстрактное понятие?

Создание денег — центральный момент в самой структуре существования человечества. Вопрос о деньгах — это, в конечном счете, вопрос договора. То есть когда-то люди занимались натуральным обменом, а потом решили обмениваться чем-то, что некая группа признает как имеющее определенную ценность. Это приводит к такому критерию, как доверие. Денежный обмен основан на доверии.

Вы также говорите, что деньги приносят мир в общество. И это удивительное утверждение. Чаще всего деньги связываются с насилием и войнами.

Это сказал не я, а Ницше. В конце концов, это часть процесса эволюции народов. Деньги позволяют избежать споров, поскольку это конвенция, которую все признают. При этом Аристотель предвидел существующую вокруг денег опасность, которая заключается не в самих деньгах, а в бесконечном накоплении их значительных количеств. Что, на самом деле, является реальной проблемой, с которой мы сталкиваемся сегодня.

Что по поводу денег говорят религии?

Само происхождение денег связано с религией, с верованиями, с религиозными обрядами. Еще в Древней Греции храмы служили также банковскими учреждениями. Католическое духовенство будет затем монетизировать спасение души, продавая индульгенции. По сути, за небольшие деньги можно было выкупить душу, искупить все земные грехи и получить дорогу в рай.

Есть еще и моральный аспект, который возник одновременно с монотеизмом. Появились запреты, связанные с деньгами. В частности, осуждались определенные профессии, связанные с деньгами. Например, профессию менялы, которая осуждалась в библейских текстах, доверяли представителям других религий, в частности, иудеям, которых в этом же и обвиняли. Этот запрет на профессию в христианстве будет длиться до момента появления протестантизма.

В протестантских странах, таких, как Голландия, которые были великими торговыми государствами, наоборот, появляются изображение торгового мира и его представителей.

Выставка рассказывает о деньгах, но она также говорит об искусстве и произведениях искусства как товарах. Витрина с монетами, созданными художником, стоит больше, чем настоящие монеты. Что это говорит об искусстве и о деньгах?

Искусство всегда существовало недалеко от экономических механизмов. Например, механизмов фондового рынка, которые появляются в XIX веке и описаны Эмилем Золя в романе «Деньги», Бальзаком и другими авторами. Вопрос о финансовых механизмах, в конце концов, будет поднят и самими художниками. Марсель Дюшан расплачивался с дантистом нарисованным чеком, который стоил больше настоящего. Эти механизмы, связанные с вопросом художественного жеста и его рыночной цены будут осмыслены в XX веке большим количеством художников.

Золотая монета статер царя Креза. Лидийское царство (современная Турция). Ок. 561 / 541 до н.э. © Monnaie de Paris

Художники уже сейчас начинают изображать не монеты, а чипы кредитных карт.

Вы имеете в виду витраж Франка Скурти, изображающий чип. Помимо этого, произведения искусства также становится все более и более дематериализованными. Виртуальное произведение не имеет материальной реальности, а с коммерческой точки зрения может быть оплачено виртуальной криптовалютой.

Мы живем в довольно своеобразное время дематериализации денег. Впервые, начиная с той же монеты Креза или даже еще раньше, с ракушек и камешков, служивших оплатой, деньги превратились в полностью виртуальный концепт, без материального воплощения. Это конец денег?

Как и у любого современного человека, у меня в кармане есть монеты. Но я также констатирую, что в магазине люди расплачиваются своим телефоном. Будущие поколения явно будут еще меньше привязаны к монете.

Выставка проходит до 24 сентября 2023.

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