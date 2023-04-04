Французский язык методом погружения — новый обучающий сериал RFI «Les voisins du 12 bis»

Говорим по-французски

Оригинальная методика изучения французского языка — на сайте RFI. Международное французское радио предлагает новый аудиосериал для получения базовых языковых знаний в ситуациях повседневной жизни. Радиопостановка в 13 сериях «Les voisins du 12 bis» — увлекательная история соседей по дому №12-бис на парижской Рю де Паради. Новый обучающий сериал RFI теперь доступен в версии на русском языке. Слушайте двуязычный подкаст, делайте онлайн-упражнения, а также знакомьтесь с новым сайтом RFI для изучающих французский язык — «Le français facile».

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Прекрасным дополнением к строгим академическим методикам изучения французского языка могут стать фирменные аудиосериалы, которые создает для радиоэфира, сайта и подкаст-платформ служба обучающих программ RFI. Эти двуязычные радиопостановки погружают слушателя в повседневную жизнь Франции и ее языковую среду, помогая закрепить базовые знания и получить навыки разговорного общения.

Новинка RFI — аудиосериал «Les voisins du 12 bis» — с марта этого года доступен в версии на французском и русском языках.

Главная героиня сериала — иностранная студентка Билли, только что приехавшая учиться в Париж. В многоквартирном доме номер 12-бис на улице с названием Rue de Paradis, в Х округе столицы, освоиться в новой реальности ей помогают дружные соседи: таксист Зирек, многодетная семья Дианы и Пьером, флорист Амир и Роза, соотечественница главной героини, живущая в Париже более сорока лет.

В 13 сериях радиопостановки вместе с Билли вы окажетесь в разных бытовых ситуациях, получив необходимые навыки повседневного общения и ценные сведения практического характера о жизни во Франции.

►Новый портал для изучающих французский язык «Le français facile avec RFI» (с русским интефейсом)

Сериал «Les voisins du 12 bis» доступен в версии на французском и русском языках для прослушивания и скачивания по следующим ссылкам:

►ЗДЕСЬ можно прослушать каждую серию целиком, а затем выполнить онлайн-упражнения для самопроверки. На новом сайте RFI для изучающих французский язык.можно прослушать каждую серию целиком, а затем выполнить онлайн-упражнения для самопроверки.

►ЗДЕСЬ помимо аудиоверсии можно найти текстовую расшифровку каждого эпизода в PDF-формате. В разделе подкастов сайта RFI на русском.помимо аудиоверсии можно найти текстовую расшифровку каждого эпизода в PDF-формате.

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Но и это еще не всё ! Историю Билли и ее соседей по парижскому дому №12-бис — в оригинальном формате аудиокомиксов — смотрите, читайте и слушайте в Instagram. ►ЗДЕСЬ

Сериал «Les voisins du 12 bis» — для преподавателей

Для преподавателей французского языка, которые хотели бы использовать сериал «Les voisins du 12 bis» на своих уроках, на сайте RFI есть отдельная страница.

►ЗДЕСЬ размещены как методические рекомендации, так и подборка дидактических материалов для изучения французского на уроках по аудиосериалу RFI. Все необходимое для проведения уроков — на нашем сайте. Скачивайте аудиофайлы и распечатки заданий — ваш урок готов !

Parlez-vous Paris: как научиться говорить по-парижски

После знакомства с приключениями героев сериала «Les voisins du 12 bis» изучение французского языка можно продолжить по более ранней радиопостановке RFI.

►ЗДЕСЬ вас ждет более 50 (!) уроков игрового аудиокурса французского языка «Parlez-vousParis». Совершенствуйте свой французский, знакомясь с сегодняшней жизнью, культурой и историей Парижа вместе с героями сериала — студентами из разных стран мира.

Каждая серия радиопостановки «Parlez-vousParis» сопровождается подробной текстовой информацией по теме, а также PDF-файлом с лексикой и основными фразами урока для закрепления навыков разговорного общения.

Новый сайт RFI для изучающих французский язык

В конце прошлого года Международное французское радио RFI запустило новую интернет-платформу «LefrançaisfacileavecRFI» для изучения французского языка.

«Выпуск новостей на простом французском» — «Journalenfrançaisfacile» — занимает центральное место на этом портале. Фирменная программа RFI выходит в эфир уже более 20 лет четыре раза в неделю. Мировые новости на простом и доступном французском предназначены для изучающих язык.

Главное новшество — возможность не только слушать, но и одновременно читать «Выпуск новостей на простом французском». В новом плейере на сайте аудиоверсия программы сопровождается ее текстовой расшифровкой. Эта функция работает по принципу субтитров к звуковой версии.

«Journalenfrançaisfacile» — слушайте и читайте одновременно на новом портале «LefrançaisfacileavecRFI».

Портал также содержит многочисленные онлайн-упражнения, которые позволят вам улучшить понимание французской речи на слух. Тренировочные задания распределены по уровням владения языком: от А1 (для начинающих) — до С1/С2 (свободное владение языком).

С помощью тестов на сайте можно проверить свой уровень владения французским языком.

В особом разделе — упражнения для подготовки к экзаменам на знание французского языка, дипломам DELF, TCF и DFP.

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