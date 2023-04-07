Авиньон 2023: начало новой эры под руководством португальца Тьягу Родригеша

Авиньон 2023

Официальная афиша 77-го Авиньонского фестиваля, который пройдет с 5 по 25 июля 2023 года.

В ходе пресс-конференции 5 апреля в Авиньоне новый директор Международного театрального фестиваля Тьягу Родригеш обнародовал программу на 5 — 25 июля. Португальский режиссер отобрал для 77-го выпуска 44 спектакля. Из них 33, по его словам, находятся еще в работе, так как создаются специально для авиньонского зрителя. Откроет фестиваль спектакль Welfare в постановке Жюли Делике, руководительницы знакового во Франции театра Жерара Филиппа в Сен-Дени. Если 75% спектаклей фестиваля предложены молодыми постановщиками, следует отметить возвращение в Авиньон всемирно известного польского режиссера и сценографа Кристиана Люпы.

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В ходе пресс-конференции 5 апреля в Авиньоне новый директор Международного театрального фестиваля Тьягу Родригеш обнародовал программу на 5 — 25 июля 2023 года. Португальский режиссер отобрал для 77-го выпуска 44 спектакля. Из них 33, по его словам, находятся еще в работе, так как создаются специально для авиньонского зрителя. Откроет фестиваль спектакль Welfare в постановке Жюли Делике, руководительницы знакового во Франции театра Жерара Филиппа в Сен-Дени.

Арт-директор Авиньонского фестиваля Тьягу Родригеш на пресс-конференции в Авиньоне 5 апреля 2023 года. Festival d'Avignon

«Авиньон принадлежит миру»

Многое в фестивале этого года представляется исключительным. Прежде всего, это решение совета администраторов фестиваля, впервые с 1917 года, доверить руководство фестивалем зарубежному режиссеру. Назначение португальца Тьягу Родригеша арт-директором, по окончании мандата Оливье Пи, стало подтверждением давно уже утвердившегося за фестивалем статуса «международного».

«Авиньон принадлежит миру» - напомнил на пресс-конференции Тьягу Родригеш. Он особенно подчеркнул поворотный момент в истории фестиваля — 1967 год — когда его основатель Жан Вилар открыл театральный форум для зарубежных театров:

Сцена Папского дворца, где стены были свидетелями значительной части истории становления живого театра и искусства 20-го и 21-го веков...В этих камнях, конечно, записана история папского периода, но здесь были показаны работы Ариан Мнушкин, Ромео Кастеллуччи, Пины Бауш. Это место содержит надежду, это «трамплин в будущее», о котором Жан Вилар говорил в 1967 году, когда решил открыть [фестиваль] для зарубежных театров и разнообразию его эстетики. [В продолжение] этой утопии популярного театра, которую он основал в 1945 г.

Арт-директор Авиньонского фестиваля Тьягу Родригеш, Папский дворец 2023 год. Christophe Raynaud de Lage

Фестиваль откроют спектакли режиссеров-женщин

Впервые за 40 лет фестиваль откроется спектаклем режиссера-женщины. Тьягу Родригеш отдал престижную сцену Папского дворца француженке Жюли Делике под постановку пьесы Welfare (Благосостояние) по мотивам немало нашумевшего в 70-х годах одноименного фильма американского режиссера-документалиста Фредерика Уайзмана о драматической беспомощности бедных (безработных, бездомных) в безвыходном взаимодействии с государственной машиной социальной защиты.

Для Жюли Делике это не первый опыт переложения кинопроизведений для театра. В феврале 2019 она поставила с коллективом «Комедии Франсез» четырежды «оскаризированную»картину «Фанни и Александр» именитейшего шведского режиссёра Ингмара Бергмана, а в 2020 году адаптировала для сцены театра «Одеон» другую семейную драму —«Рождественскую сказку» Арно Деплешена. В 2021 году режиссер адаптировала для сцены Театра Жерара Филипа неореалистическую мыльную оперу Райнера Вернера Фассбиндера «Восемь часов еще не день». Театром Жерара Филипа (Национальный драматический центр Сен-Дени) Жюли Делике руководит с 2020 года.

Однако, Жюли Делике не первая женщина-режиссер в истории сцены Папского дворца. Первой среди женщин-режиссеров была Ариан Мнушкин. Её «Театр дю Солей» открыл фестиваль 1982 года спектаклем «Ричард II».

Вечерний спектакль в Папском дворце всегда был официальной отправной точкой фестиваля. Но Тьягу Родригеш объявил, что 5 июля «открытие фестиваля начнётся на улице» шествием артистов-участников спектакля «G.R.O.O.v. E.». Работа хип-хоп-хореографа француженки Бинту Дембеле объединит, как и полагается в Авиньоне, " народный " и престижный театр. Пройдя по улице, артисты завершат свой «бродячий» спектакль на сцене Авиньонского оперного театра.

Как уточнил Тьягу Родригеш, среди приглашенных на фестиваль режиссеров женщин чуть больше половины — 55%.

Авиньон 2023 предложит зрителям выставку работ официального многолетнего фотографа фестиваля Кристофа Рено де Лажа. Christophe Raynaud de Lage / Han - Christophe Raynaud de Lage

Инглиш, не глобиш

Чтобы подчеркнуть международный статус Авиньонского театрального фестиваля и дать театру еще больше выразительных средств, Тьягу Родригеш объявил, что каждый новый выпуск будет проходить под доминантой определенного языка. Авиньон 2023 пройдет под знаком английского языка. Режиссер пошутил, что, безусловно, такой выбор сделан и чтобы «подразнить» французов с их особенным вниманием к защите своего языка, но, главное, для защиты культурного богатства английского. Этот язык, не имеющий ничего общего с практикуемым во всем мире примитивным globish, является носителем классической культуры (Шекспир), но также культуры, которая, по его словам, «развивается и обновляется ежедневно и ежегодно в различных англоязычных регионах планеты». Режиссер сказал о намерении знакомить Авиньон с культурой англоязычных стран «от Канады и США до Нигерии и Ирландии».

В программе 2023 года — британские драматурги Тим Крауч, Алистер Макдауэлл и Александр Зельдин, а также спектакль на английском языке немецкого режиссера Сюзанны Кеннеди и пьеса нью-йоркской компании Elevator Repair Service.

Война в Украине неизбежно запараллеливается с каждым драматическим сюжетом. Но слово украинские матери получают в спектакле польского режиссера Марты Груницкой «Матери. Песня для военного времени». Проект объединил свидетельства украинских, белорусских и польских женщин, бежавших от войны со своими детьми. Их надежда и любовь позволяют взять верх над человеческой глупостью. Марта Груницка - основательница проекта Political Voice Institute (PVI).

Украине в этом году посвящаются также театральные встречи, дебаты и чтения.

Там, где шла «Махабхарата»

Новой в этом году, или, точнее, снова доступной, станет знаменитая площадка Авиньона (в 15 км от города) — сцена под открытым небом каменного карьера Бульбон. Место историческое: первым в 1985 году там показывал свою восьмичасовую «Махабхарату» Питер Брук. Отказ от этой площадки в 2016 году объяснялся бюджетными соображениями. Сцена открывается вновь через год после ухода из жизни этого выдающегося английского режиссера и убежденного парижанина.

Если 75% режиссеров в этой программе — «новые имена», стоит отметить возвращение в Авиньон величайшего польского режиссера Кристиана Люпы со спектаклем «Эмигранты»по мотивам произведения немецкого прозаика В. Г. Зебальда, а также швейцарца Мило Рау со спектаклем «Антигона в Амазонии» о борьбе с завоевателями за своё выживание коренных племен бассейна реки Амазонки.

Чтобы привлечь в Авиньон как можно больше зрителей, организаторы объявили о начале продаж билетов уже начиная с 7 апреля, на два месяца раньше обычного.

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