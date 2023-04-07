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Коронация Карла III: история уникальной мозаики в Вестминстерском аббатстве (1/6)

01:24 Вестминстерское аббатство. 13 марта 2023 REUTERS - HANNAH MCKAY

RFI

6 мая состоится коронация короля Великобритании Карла III. По этому случаю мы подготовили серию видео, в которых рассказываем о традициях и интересных фактах, связанных с предстоящей церемонией. Первый эпизод посвящен уникальной мозаике в Вестминстерском аббатстве, датируемой 1268 годом, – именно на ней будет стоять коронационное кресло Карла III. К концу 19 века мозаика находилась в таком плачевном состоянии, что ее решили спрятать от публики, накрыв ковром. Работы по ее восстановлению завершились лишь к 2010 году. После коронации Карла III все желающие смогут не только увидеть мозаику, но и пройтись по ней – впервые за долгую историю аббатства.