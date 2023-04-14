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Коронация Карла III: королевское ложе и его тайны (2/6)

01:08 Королевская кровать из Вестминстерского дворца. © AFP

RFI

6 мая в Великобритании состоится коронация Карла III. По этому случаю мы подготовили серию видео, в которых рассказываем о традициях и интересных фактах, связанных с предстоящей церемонией. Второй эпизод – история королевской кровати из Вестминстерского дворца. С 1066 по 1821 год в ней спали британские монархи накануне коронации. В годы Второй мировой войны кровать демонтировали, так как сочли ее слишком роскошной, а в 1960-е годы ее и вовсе продали с аукциона за 100 фунтов стерлингов. Сегодня кровать отреставрировали и возвратили в Вестминстерский дворец. Пока неизвестно, восстановит ли Карл III давнюю традицию, проведя в ней ночь перед коронацией.