Американец Уэс Андерсон, британец Кен Лоуч, француженка Катрин Брейя… в объявленной 13 апреля конкурсной программе 76-го Каннского фестиваля этого года 19 фильмов. Шесть из них реализованы женщинами. Российских картин в программе этого года нет.

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На Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля этого года претендуют 19 картин. Впервые в истории международного киноконкурса почти треть из них — работы кинорежиссеров-женщин — Джессики Хауснер, Элис Рорвахер, Катрин Брейя, Жюстин Трие и Каутер Бен Ханья. Для Канн это — рекорд.

В остальном, в программе фестиваля много «завсегдатаев». Это британец Кен Лоуч (две золотые пальмы) с фильмом «Старый дуб» об отношениях старого владельца паба и сирийского беженца, итальянец Нанни Моретти с картиной о кино и цирке 50-х годов «Свет будущего», финн Аки Каурисмяки с рассказом о трагикомической встрече двух людей в Хельсинки в «Опавших листьях» , американец Уэс Андерсон с романтической трагикомедией «Город астероидов» и Тодд Хейнс с драмой «Май, декабрь» — фильмом о паре со значительной разницей в возрасте.

С особенным интересом ждут новый фильм «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе во внеконкурсной программе, с Робертом-Де Ниро и Леонардо ДиКаприо.

Председателем жюри основного конкурса выступит шведский режиссер Рубен Эстлунд, дважды удостоенный Золотой пальмовой ветви за фильмы «Квадрат» и «Треугольник печали».

А ведущей церемонии 76-го Каннского фестиваля организаторы назвали актрису Кьяру Мастроянни, отводя таким образом, итальянскому кино в этом году почетное место (в конкурсе три фильма из Италии: «Свет будущего» Нанни Моретти, «Похищение» Марко Беллоккио и «Химера» Элис Рорвахер).

Кьяра Мастрояни выражает сильное волнение, но и готовность воспользоваться редкой возможностью увидеть отобранные для конкурса лучшие фильмы мира 📽 #Cannes2023 | C'est l'actrice française Chiara Mastroianni qui sera la Maîtresse des Cérémonies de la 76ème édition du @Festival_Cannes !



Elle présentera la Cérémonie d'ouverture mardi 16 mai et la Cérémonie de Palmarès le samedi 27 mai, en direct sur @France2tv pic.twitter.com/wbZyKM4eSC — France Télévisions (@Francetele) April 14, 2023

Агентство France-Presse уточняет, что дочь француженки Катрин Денев и итальянца Марчелло Мастроянни представит церемонию открытия 16 мая, а также церемонию закрытия 27 мая. Она приняла эстафету у франко-бельгийки Виржини Эфира.

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