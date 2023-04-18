Париж: спектакль знаменитого итальянца Тони Сервилло был прерван на сцене театра «Одеон»

Спектакль итальянца Тони Сервилло в парижском театре «Одеон» был прерван в понедельник 17 апреля. Актеру стало плохо прямо на сцене. Сейчас «он в порядке», — сообщили в театре агентству France-Presse.

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Запрограммированный на 17 апреля спектакль «Voci di Dante» (Голоса Данте) был прерван через 45 минут после начала. Дирекция театра сообщает, что у актера было лишь временное недомогание. Сейчас «он в порядке»,— сообщили в театре агентству France-Presse. Для Тони Сервилло это была единственная дата по Франции. Теперь спектакль по теме «Божественной комедии» Данте с текстами известного неаполитанского писателя Джузеппе Монтесано можно будет увидеть в мае в Японии.

«Великая красота» режиссера итальянца Паоло Соррентино (слева) с Тони Сервилло в главной роли (справа) получил в 2014 году «Оскара» как лучший иностранный фильм. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP

Уроженец Неаполя, 64-летний Тони Сервилло хорошо известен в Италии как актер театра и кино, а также как режиссер. Он получил международную известность благодаря актёрской работе с кинорежиссером Паоло Соррентино в картине «Великая красота» (фильм 2013 года получил «Оскар» за лучший иностранный фильм в 2014 году) и Марко Белоккио в фильме «Спящая красавица» (2012).

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