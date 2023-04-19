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Коронация Карла III: как изготавливают королевские сувениры (3/6)

01:29 Сувенирная тарелка, выпущенная в Великобритании к коронации Карла III. © Reuters

RFI

6 мая в Великобритании пройдет коронация Карла III. О традициях и интересных фактах, связанных с предстоящей церемонией, рассказываем в серии наших видео. Третий эпизод – о гончарных мастерских в британском городе Сток-он-Трент, в которых изготавливают сувениры к торжествам королевского двора. Тарелки, кружки, чайники, подставки для тортов и даже короны… К 6 мая мастерам предстоит вручную изготовить более 100 тысяч сувениров.