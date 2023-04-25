В Париже вручили престижные театральные премии «Мольер» 2023 года

Театр

Париж – Вечером 24 апреля в столичном театре дю Пари прошла 34-я по счету торжественная церемония вручения престижных театральных премий «Мольер». Профессионалы театра, входящие в жюри, отдали сразу четыре премии Комеди-Франсез. Но больше всего — четырнадцать из девятнадцати премий — получили постановки несубсидируемых коллективов, то есть частный театр. Участники вечера встретили овацией поднявшегося на сцену девяностолетнего актера Пьера Ришара.

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Во Франции «Мольеры» — это театральный эквивалент премии кинопремии «Сезар». Жюри, состоящее из профессионалов театра (директоров театров, режиссеров, театральных критиков, драматургов, артистов, костюмеров и т. д.), отмечают премиями лучшие работы с 1987 года.

Церемония 2023 года стала прямо-таки триумфальной для «дома Мольера» — театра Комеди-Франсез. Точнее говоря, триумф был для постановщиков спектакля «Мещанин во дворянстве» — Кристиана Эка и Валери Лезор. Их спектакль был назван лучшим в категории субсидированных театров. Жюри присвоило им также «Мольера» за постановку, а также премию исполнителю главной роли в исполнении, самому Кристиану Эку. Для Валери Лезор это шестой «Мольер». «Мольера» получил и спектакль Комеди-Франсез для юного зрителя «Снежная королева, забытая история Кая и Герды». Профессионалы оценили качество этой новой адаптации к сцене сказки Андерсена, где режиссер Жоанн Буайе расставила феминистские и экологические акценты.

Церемония вручения театральной премии "Мольер" 2023 Комеди-Франсез . © AFP

Наибольшее число премий экспертный совет присудил спектаклям частного, несубсидированного театра. «Мольером» за лучший спектакль была отмечена работа сценического дуэта Мари-ЖюлиБоп и Тьерри Лопез. Актеры написали и поставили спектакль «Забудь меня» (Oublie-moi) о том, как болезнь Альцгеймера трансформирует отношения любящей пары. Актерская работа каждого также была отмечена «Мольером». Этот спектакль был создан и показан в прошлом году в рамках неофициальной программы Авиньонского театрального фестиваля (Avignon-Off).

Среди музыкальных спектаклей лучшей была признана новая постановка культовой рок-оперыМишеля Берже «Стармания». Спектакль в постановке режиссера Тома Жолли получил двух «Мольеров» — как лучшее музыкальное шоу, а также за визуальное и звуковое оформление спектакля. Тома Жолли, которому поручено режиссировать церемонию открытия Олимпийских игр в Париже в июле 2024 года, поднялся на сцену получить своего «Мольера» одновременно с квебекцем Люком Пламондоном, автором либретто к легендарному спектаклю 1979 года.

Standing ovation pour Pierre Richard venu annoncer le Molière du Seul en Scène ! 👏#Molieres2023 pic.twitter.com/fNkxrOmp8e — France 3 (@France3tv) April 24, 2023

Событием вечера стал выход на сцену «монумента» французского кино и театра знаменитого Пьера Ришара. Зал встретил девяностолетнего актера двухминутной овацией. Пьер Ришар вручил «Мольера» актрисе Сильви Тестю за моноспектакль «Об этом все знали» (Tout le monde savait) по книге Плоди Валлас о судьбе женщины, убившей мужа, который бил её в течение 20 лет.

В общей сложности, частный театр получил четырнадцать из девятнадцати премий «Мольер» этого года.

Отметим также, что в отличие от предыдущих лет, торжественный вечер вручения премий «Мольер»был проведен на месяц раньше, в интересах проката.

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