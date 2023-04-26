В Нью-Йорке на 97 году жизни скончался легендарный певец, кинозвезда и филантроп Гарри Белафонте

Всемирно известный певец, киноактер и правозащитник Гарри Белафонте умер 25 апреля в Нью-Йорке в возрасте 96 лет. Известность к нему пришла еще в 50-х годах, но его хиты, такие как Island in the Sun или Day-O и сегодня остаются на слуху. Белафонте стал первым афроамериканцем-звездой Голливуда. Свой успех, в частности и финансовый, артист использовал для борьбы за гражданские права, против расовой сегрегации.

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Решающей для Гарри Белафонте стала встреча в 1953 году с Мартином Лютером Кингом. В интервью RFI биограф актера Майкл Шнейерсон напомнил, что Гарри Белафонте и Мартин Лютер Кинг встретились в первый раз в подвале церкви в Гарлеме. И в первый же день проговорили три часа.

Гарри Белафонте и Мартин Лютер Кинг, 21 августа 1964 года в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. AFP - -

«И это изменило жизнь Белафонте, — объяснил Майкл Шнейерсон, — В одночасье он поклялся служить делу Мартина Лютера Кинга… А для [Лютера Кинга] это означало получение финансовой поддержки, возможность останавливаться в Нью-Йорке… Когда Лютер Кинг приезжал в Нью-Йорк, он ночевал у Гарри Белафонте. Белафонте давал деньги активистам, боровшимся за права человека. Помните гигантский марш на Вашингтон [Движения за гражданские права] в 1963 году? Он был тем, кто все организовал. И это продолжалось всю его жизнь. Если взять, например, выборы Обамы: первый темнокожий президент… Конечно, Гарри был счастлив. Но не прошло и двух лет, как Гарри начал его критиковать. Потому что тот недостаточно делал для дела афроамериканцев… Обама не оказался страстным активистом, как думал Гарри, когда за него голосовал. И очень жалел, что Обама не воспользовался имевшейся у него исторической возможностью».

DISPARITION ⚫ Le chanteur Harry Belafonte est décédé à l'âge de 96 ans.

En 1979, il interprétait son titre "Judy Drowned" sur le plateau de TF1. pic.twitter.com/tm7G9yjQ30 — INA.fr (@Inafr_officiel) April 25, 2023

Жизнь – борьба

Друг и советник пастора Мартина Лютера Кинга, Гарри Белафонте всю свою жизнь выступал против ультраправых в Америке. Он выступал также против апартеида в Южной Африке, в поддержку Нельсона Манделы. Благодаря ему началась в Америке карьера южноафриканской певицы и активистки движения против апартеида Мириам Макеба. Гарри Белафонте активно участвовал в борьбе с голодом в Африке, СПИДом, а также за социальную справедливость и право на образование для всех.

Обама: Гарри Белафонте был легендой, преодолевавшей препятствия. Он использовал своё положение, чтобы поднять других. Harry Belafonte was a barrier-breaking legend who used his platform to lift others up. He lived a good life – transforming the arts while also standing up for civil rights. And he did it all with his signature smile and style. Michelle and I send our love to his wife, kids, and… pic.twitter.com/g77XCr9U5b — Barack Obama (@BarackObama) April 25, 2023

В Соединенных Штатах дань этой исключительной личности отдают деятели культуры, экономики, спорта и политики… Президент США Джо Байден, который только что выдвинул свою кандидатуру на переизбрание в 2024 году, почтил память «американца-революционера, который использовал свой талант, свою известность и свой голос, чтобы искупить душу нации».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что «помимо того, что он тронул миллионы людей благодаря неподражаемому обаянию и харизме в музыке, кино и театре, г-н Белафонте посвятил свою жизнь борьбе за права человека и против несправедливости во всех её формах».

Директор ЮНИСЕФ Кэтрин Мэри Рассел воздала должное «одному из величайших актеров, певцов, продюсеров и борцов за права человека, особенно прав детей». Напомним, Гарри Белафонте был послом доброй воли при ЮНИСЕФ от США с 1987 года.

Реакциями полны социальные сети всего мира.

Вечер 2016 года USA for Africa. Лайонел Ричи, Пол Саймон, Синди Лаупер, Тина Тернер, Брюс Спрингстин, Майкл Джексон ... поют в честь Гарри Белафонте DAY-O (THE BANANA BOAT SONG) Les choses simples : quand l'ensemble USA for Africa (Lionel Richie, Paul Simon, Cindy Lauper, Tina Turner, Bruce Springsteen, Michael Jackson...) faisait honneur à Harry Belafonte en chantant DAY-O (THE BANANA BOAT SONG) en sa présence. ❤️ pic.twitter.com/ECgOP6WAAN — SensCritique (@SensCritique) April 25, 2023

Семья эмигрантов с Ямайки и Мартиники

Гарри Белафонте родился в семье эмигрантов с островов Ямайки и Мартиники в Гарлеме в 1927 году. В начале прошлого века, когда сегрегация была нормой в американском обществе, Гарлем был негритянским кварталом Нью-Йорка. Музыкант использовал эти многообразные культурные влияния и вошёл в историю, смешав ритмы Западной Африки, Карибского бассейна и негритянского Нью-Йорка. В 1956 году его альбом «Calypso» стал первым в истории, разошедшимся тиражом более миллиона экземпляров. Его концерты шли в переполненных залах, а записи прищемил ему всемирную славу. Белафонте стал обладателем шести золотых пластинок и нескольких премий Грэмми.

Одновременно разворачивалась его карьера в кино. Белафонте снимался у режиссера Отто Премингера «Кармен Джонс» (1954), Роберта Уайза «Лестница» (1959), Роберта Альтмана «Канзас-Сити» (1996), в фильме Сидни Пуатье «Бак и его сообщник» (1972) и картине-драмережиссера Эмилио Эстевеса «Бобби» (2006) об убийстве в 1968 году брата президента Джона Кеннеди, Роберта.

В 2014 году Гарри Белафонте получил почетного «Оскара», потому что «с самого начала своей карьеры выбирал проекты, освещающие расизм и неравенство».

Белафонте и Франция

Творчество и деятельность Гарри Белафонте вдохновили многих и во Франции. Его влияние сказалось на стиле музыкантов «Новой волны», таких как Анри Сальвадор, Серж Генсбур, Бернар Лавилье и многих других. Его музыка также повлияла на социальные и политические движения того времени.

В декабре 2021 года ему было присвоено звание кавалера ордена Почетного легиона. Знак отличия он получил из рук посла Франции в США.

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