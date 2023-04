В Нью-Йорке на 97 году жизни скончался легендарный певец, кинозвезда и филантроп Гарри Белафонте

Обама: Гарри Белафонте был легендой, преодолевавшей препятствия. Он использовал своё положение, чтобы поднять других.

Harry Belafonte was a barrier-breaking legend who used his platform to lift others up. He lived a good life – transforming the arts while also standing up for civil rights. And he did it all with his signature smile and style. Michelle and I send our love to his wife, kids, and… pic.twitter.com/g77XCr9U5b