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Коронация Карла III: история королевского кресла (4/6)

01:25 Стул для коронации британских монархов REUTERS - POOL

RFI

Кресло, в котором Карл III будет сидеть во время коронации, является старейшим предметом английской мебели, до сих пор используемым по назначению. Его изготовили по заказу Эдуарда Первого ещё в 1296 году. Кресло серьезно пострадало в 18 веке от рук охотников за сувенирами, а также хористов Вестминстерского аббатства, которые вырезали на нем свои инициалы. Четвертый эпизод из серии о предстоящей коронации Карла III, которая пройдет в Вестминстерском аббатстве 6 мая.