2023 год пройдет под знаком Гюстава Эйфеля

Имя Гюстава Эйфеля связано с более чем 500 зданиями и строительными объектами в тридцати странах мира. В XIX веке развитие автомобильных и железных дорог в Европе и других частях света привело к процветанию промышленных компаний, занимавшихся строительством мостов и других объектов, способствуя расцвету европейской цивилизации. RFI возвращается к местам этих технических и архитектурных шедевров с серией репортажей, которые в течение 2023 года будут отмечать столетие Гюстава Эйфеля.

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Историк и архитектор Бертран Лемуан рассказывает в интервью RFI о наследии Эйфеля. Молодой выпускник École Centrale Гюстав Эйфель, чье имя носит созданная им самая знаменитая башня в мире, постепенно завоевал значительную долю мирового рынка металлоконструкций, а его талант в области строительства и деловая хватка принесли ему известность не только во Франции, но и во всем мире.

Творения Гюстава Эйфеля можно найти в Португалии, США, Франции, Венгрии, Панаме, Вьетнаме, Бразилии, Китае и других странах.

Редакции RFI на разных языках возвращаются к местам этих технических и архитектурных шедевров с серией репортажей, которые в течение 2023 года будут отмечать столетие инженера.

Ассоциация потомков Гюстава Эйфеля, одним из научных консультантов которой является Бертран Лемуан, станет одним из организаторов многих мероприятий, посвященных столетию со дня смерти Эйфеля. Выставка, которая пройдет под эгидой ЮНЕСКО в Париже, будет затем показана в нескольких странах.

Авторы: Патрис Мартен, Флориан Рива.

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