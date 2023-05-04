Театральную режиссерку Женю Беркович задержали по обвинению в «оправдании терроризма»

Театр

Женя Беркович, театральная режиссерка, переводчица, либретистка и драматург была задержана сегодня в Москве. Обыски прошли в ее квартире, а также у ее мамы и бабушки. Уголовное дело против нее формально возбуждено в связи со спектаклем по пьесе «Финист Ясный Сокол» о девушках, уезжающих в Сирию. В аэропорту Внуково задержана автор пьесы Светлана Петрийчук. 4 мая, 2023.

Женя Беркович, театральная режиссерка, переводчица и драматург была задержана сегодня в Москве. Обыски прошли в ее квартире, а также у ее мамы и бабушки. Уголовное дело против нее формально возбуждено в связи со спектаклем по пьесе «Финист Ясный Сокол» о девушках, уезжающих в Сирию. В аэропорту Внуково задержана автор пьесы Светлана Петрийчук. После многочасового допроса СК задержал Беркович в качестве подозреваемой по статье об «оправдании терроризма».

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В четверг в связи с новым уголовным делом об «оправдании терроризма» прошли обыски в квартире режиссерки Жени Беркович в Москве, в квартире ее матери — правозащитницы Елены Эфрос, а также у 88-летней бабушки — писательницы и правозащитницы Нины Катерли в Санкт-Петербурге. В ходе обыска в петербургской квартире, где Беркович прописана, изъяли три ноутбука.

Вечером в четверг адвокат Беркович, Юлия Трегубова, сообщила, что после многочасового допроса Женя Беркович была задержана в качестве подозреваемой по уголовной статье военной цензуры об «оправдании терроризма».

Поводом для уголовного дела по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» стал документальный спектакль Беркович «Финист Ясный Сокол» — постановка по одноименной пьесе Светланы Петрийчук, основанной на реальных историях россиянок, искавших через Интернет мужей среди мужчин, исповедующих радикальный ислам, и уезжавших к ним в Сирию. В основу спектакля в том числе легла история Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в террористическую организацию «Исламское государство».

Несмотря на острую тему, спектакль, поставленный три года назад, шел в России совершенно открыто, более того, в течение 2021 года стал одной из самых обсуждаемых театральных постановок. «Финист Ясный Сокол» — победитель премии «Сделано в России» проекта «Сноб», он удостоен диплома Ассоциации театральных критиков, является четырехкратным номинантом и двукратным призером Национальной театральной премии «Золотая маска» за работу художника и драматурга. Спектакль был включен в ежегодную программу Russian Case фестиваля «Золотая маска», которая демострирует лучшие российские спектакли для международных театральных критиков. Информация о нем до сих пор размещена на сайте премии.

Страница спектакля «Финист Ясный Сокол» на сайте национальной театральной премии «Золотая Маска». Скриншот от 4 мая 2023. © Золотая маска

После обысков стало известно о задержании автора пьесы «Финист Ясный Сокол» Светланы Петрийчук в московском аэропорту «Внуково». По данным «ОВД-инфо», ее доставили на допрос в следственное управление СК по центральному округу Москвы. Беркович тоже была задержана и отправлена на допрос по тому же адресу. От комментариев обе задержанные отказались. Ранее «ОВД-инфо» писало, что «дело возбудили по факту «преступления», а не против конкретных лиц. Женя Беркович находится в статусе свидетеля», что противоречит сообщению ТАСС о том, что уголовное дело возбуждено «в отношении режиссера Евгении Беркович».

После окончания допроса адвокат Юлия Трегубова рассказала ТАСС, что Женя Беркович привлечена сотрудниками СК РФ в качестве свидетеля по делу об оправдании терроризма.

Беркович окончила курс Кирилла Серебренникова по специальности «режиссура» в Школе-студии МХАТ, состояла в «Седьмой студии», образованной на основе этого курса. При запуске театрального проекта «Платформа» и открытии «Гоголь-центра», в которых участвовала «Седьмая студия», ставила там спектакли. Среди них — опера Сергея Невского «Autland», «Русская красавица» и «Марина».

Постановки Беркович шли на сцене МТЮЗа, МХТ им. Чехова, Александринского театра, ТЮЗа «СамАрт» и Боярских палат. Беркович постоянно сотрудничает с ведущими российскими государственными и негосударственными театрами и театральными компаниями в качестве либреттистки, переводчицы и драматурга.

В 2018 Беркович создала независимый театральный проект «Дочери Сосо». Спектакль «Финист Ясный Сокол» был выпущен именно в рамках этого проекта. Среди постановок «Дочерей Сосо» — «Наше Сокровище», «Рисовая собака» на стихи Федора Сваровского, эскиз спектакля «Метео-чёртик» по графическому роману заключенной ГУЛАГа Ольги Раницкой и материалам журналистского расследования Зои Ерошок, спектакль «Считалка» по повести грузинской писательницы Тамты Мелашвили.

Показы «Считалки» были прекращены в марте 2022 года в связи с тем, что автор повести Тамта Мелашвили отказалась продолжать сотрудничество из-за российского вторжения в Украину.

Женя Беркович открыто выражала несогласие с вторжением в Украину, в первый же день, утром 24 февраля 2022 года она вышла на одиночный пикет. Ее задержали на 11 суток. В мае 2022 года Беркович опубликовала стихотворение «Я был бы рад, если бы ты не носил меня на парад», которое рассказывает о том, как ветеран ВОВ просит своего внука не ходить с его портретом на «Бессмертный полк». Стихотворение получило огромный резонанс, в социальных сетях были тысячи перепостов.

Не мог бы ты, дорогой мой, любимый внук, Никогда, ничего не писать обо мне в фейсбук? Ни в каком контексте, ни с буквой зэт, ни без буквы зэт, Просто возьми и не делай этого, просит дед Никаких побед моим именем, Вообще никаких побед. Так же, он продолжает, я был бы рад, Если бы ты не носил меня на парад. Я прошу тебя очень (и делает так рукой), Мне не нужен полк, Ни бессмертный, ни смертный, Сереженька, никакой. Отпусти меня на покой, Серёжа, Я заслужил покой. Женя Беркович

У Жени Беркович есть две приемные дочери Анна и Кира. Ее муж — Николай Матвеев работает главным администратором проекта «Дочери Сосо».

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