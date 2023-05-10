В канун Каннского фестиваля известная актриса Адель Энель объявила о разрыве с кинематографом

За неделю до открытия международного Каннского фестиваля французская актриса Адель Энель, обладательница сразу двух премий «Сезар», публично сообщила о полном прекращении работы в кино. В открытом письме, опубликованном 9 мая на веб-сайте культурного еженедельника Telerama, она протестует против «терпимости [среди профессионалов кино] в отношении к сексуальным агрессорам» и обвиняет «седьмое искусство» в «сотрудничестве» с царящим мировым укладом, «уничтожающим экосистему» планеты. Активистка многочисленных правозащитных движений «пропала» в последние годы с киноэкранов.

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Публичный отказ актрисы от кинокарьеры получил широкий отклик в СМИ Франции. 34-летняя Адель Этель (Adèle Heanel) появилась на французских экранах еще подростком, в фильме Кристофа Ружжиа «Дьяволы» 2002 года. С тех пор она неоднократно номинировалась на получение премий «Сезар», затем получила две призовых статуэтки «лучшей исполнительнице второй роли» (2014, «Сюзанна») и за лучшую женскую роль (2015, «Истребители»). Широкая известность к ней пришла с фильмом 2019 года «Портрет девушки в огне» (Portrait de la jeune fille en feu, режиссер Селин Сьямма). В том же году, в интервью Mеdiapart, актриса обвинила режиссера Ружжиа в сексуальных домогательствах. В 2020 году актриса взорвала медиапространство, покинув в Каннах церемонию вручения награды за лучшую режиссуру Роману Полански за фильм «Офицер и шпион» (J’accuse). Против этого режиссера неоднократно выдвигались обвинения в изнасиловании.

« J’ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma »



Alors que nous enquêtions sur la trajectoire d'Adèle Haenel, l'actrice a, pour la première fois depuis les César 2020, accepté de prendre la parole.



Elle a répondu à nos sollicitations par un courrier. Nous publions cette lettre… pic.twitter.com/ZGxJ3K4XhL — Télérama (@Telerama) May 9, 2023

Голоса «маргиналов»

Журнал Telerama обратил внимание на «исчезновение» в последние три года актрисы из медиапространства, а также с киноэкранов. Редакция провела расследование и обратилась за комментарием к самой Адель Энель. В письменном ответе она, прежде всего, осудила современный кинобизнес, его поверхностность перед лицом «уничтожения биоразнообразия, стремительной милитаризации Европы», распространения в мире «голода и нищеты». Адель Энель убеждена, что медиапространство намеренно заполняют разговорами «ни о чем», чтобы в буржуазном мире ничто не менялось, чтобы никто не слышал голоса «маргиналов», которые говорят о проблемах неравенства и экологической угрозе будущему планеты.

Актриса вернулась в открытом письме к интервью в Mediapart о Кристофе Ружжиа, чтобы снова осудить насилие в отношении женщин и отказ в мире кино от решительных действий в отношении насилия. Она считает, что в этой бизнес-среде срабатывает принцип «общей поруки, чтобы спасти престиж Жерара Депардье, Романа Полански, Доминика Бутонна». «Им не нравится, что жертвы поднимают слишком много шума. Им бы хотелось, чтобы мы продолжали исчезать и умирать молча», — пишет актриса.

Cette fois, c’est du cinéma français qu’elle «se lève et qu’elle se casse». Ce mardi, Adèle Haenel a officialisé et politisé dans une lettre à «Télérama» son arrêt du cinéma

➡️ https://t.co/ZHBtCrP5Fu pic.twitter.com/wZeeknYMIW — Le Parisien (@le_Parisien) May 9, 2023

Вытеснение из медиапространства

Адель Энель была в последние годы активной участницей феминистских и экологических манифестаций. Время, когда у актрисы, несмотря на признание таланта и профессионализма, после 2019 года не было более интересных профессиональных предложений.

Все эти причины и соображения заставили Адель Энель объявить 9 мая о своем окончательном отказе от кино. «Столкнувшись с монополией буржуазии на слова и финансы, я не имею другого оружия, кроме моего тела и моего самоуважения», — пишет актриса. — «Я исключаю вас (киноиндустрию — прим.ред.) из моего мира, я ухожу, я бастую, я присоединяюсь к моим товарищам, для которых поиск смысла и достоинства важнее поиска денег и власти».

Не первый год Адель Энель продолжает творческий поиск. В 2021 году газета Le Monde отзывалась с энтузиазмом о её работе в пьесе «Озеро», поставленной по произведению швейцарского писателя-модерниста Роберта Вальзера французским режиссером Жизель Вьенн.

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