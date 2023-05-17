Джонни Депп сыграл главную роль в фильме-открытии Каннского кинофестиваля «Жанна Дюбари» — в образе Людовика XV он вернулся в большое кино после скандала с семейным насилием и длительных судебных процессов. Историческая драма, которая тщательно обходит любые острые политические углы, рассказывает историю фаворитки короля, попавшей в Версальский дворец из «народа». Фильм о простой человеческой любви короля к куртизанке — в обзоре RFI.

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Джонни Депп — главная звезда открытия Каннского кинофестиваля — прошелся по красной дорожке так, словно никогда и не пропадал с экранов. Выйдя из машины, он подошел к фанатам, сделал несколько фотографий и оставил фирменные размашистые автографы.

На французском фестивале Деппа ждали. Ведь организаторы Канн стремятся не только вновь подтвердить статус главного мирового кинособытия, и тогда куда же без звезд Голливуда, но и помириться со стриминговыми платформами (при этом не уступая главному правилу — приоритет прокату в кинотеатрах, а не на мобильных экранах) . Снимали «Жанну Дюбарри» при поддержке Netflix.

Про скандал с Джонни Деппом говорили много и до, и во время фестиваля: на пресс-конференции актеру снова пришлось оправдываться.

«Есть люди, которые хотят верить в то, во что хотят верить, но правда есть правда. Мы живем в странное время, когда все хотят быть собой, но никто не может, потому что приходится подстраиваться под других. Я решил быть на другой стороне», — сказал Джонни Депп.

Чтобы перезапустить свою карьеру, Джонни Деппу нужно было «по-королевски» вернуться на большой экран. И хотя в зале актера ждали долгие семиминутные овации, французская пресса клеймит звезду «Туриста» и «Ромового дневника» — выбор фильма явно оказался неподходящим.

Открывшая Каннский фестиваль лента рассказывает историю фаворитки Людовика XV — вышедшей из народа куртизанки, сумевшей заслужить не только милость, но и любовь короля. В роли Жанны Дюбари — Майвенн, по совместительству — режиссер биопика. Ее сын Диего Ле Фюр, кстати, исполняет небольшую, но заметную роль Дофина (будущего казненного короля Людовика XVI).

Майвенн, которая уже представляла не один фильм в Каннах, в интервью рассказывала, что идея картины пришла ей еще в 2006 году. Тогда на экраны вышла «Мария-Антуанетта» Софии Копполы — и Майвенн почувствовала, как «притягивает» ее образ Жанны Дюбарри.

«Мне хотелось, чтобы камера Софии Копполы всегда была направлена на Жанну Дюбарри», — признавала Майвенн. В 2023 году эту мечту ей исполнить почти удалось: на фоне исполненной ей же Дюбарри на экране затерялся даже Джонни Депп.

Сцена из фильма Жанна Дюбарри stephanie branchu

Главный фокус «Жанны Дюбарри» — кажущаяся искренней, а порой и бескорыстной любовь фаворитки к Людовику XV. В полном странными ритуалами, пошлостью и шиком Версале куртизанка, без устали повторяющая, что она — «дочь поварихи» — госпожа Дюбарри кажется зрителю отдушиной, глотком свежего воздуха. Одевается она с подчеркнуто хорошим вкусом, взятым, судя по фильму, из книг, в отличие от дочерей короля. Сплетен, интриг куртизанка избегает, а с первого взгляда может соблазнить любого.

«Жанна Дюбарри» в деталях показывает скуку придворной жизни. Как подчеркивает Hollywood Reporter, скуку чувствуют и в зале — ведь стоит сюжету подойти к жизни фаворитки в королевских апартаментах, лента превращается в дотошное изучение ритуалов королевского быта. Разбавляют его монотонный закадровый голос, рассказывающий те эпизоды жизни Бовари, что на экране проскочили, и эмоциональные всплески самой Дюбарри.

Действие «Жанны Дюбарри» происходит в Версальском дворце — в том числе в знаменитой Зеркальной галерее. Съемки фильма с бюджетом в 20 миллионов евро там длились 11 недель, а особое внимание, как видно на экране, уделяли атмосфере королевского двора XVIII-го века. Костюмы проработаны в мельчайших деталях, а прически — кажется, могли бы стать отдельными героями этой ленты, так подробно они показаны на экране. Фрагменты интерьера, не давая зрителю права на отдых, постоянно подчеркивают страсть к люксу Людовика XV-го (именно его любимой фразой в последние годы жизни была знаменитая «После нас хоть потоп»).

Джонни Депп в фильме вышел по-королевски монотонным. Его фразы медленны (говорит он хоть на идеальном, но не родном французском) и благородны, эмоции показываются или в редкие моменты гнева, или перед смертью. Впрочем, и в них он немногословен — и этим и выделяется.

«Жанна Дюбарри» снят явно для любителей классических любовных историй. От чувств главной героини и Людовика XV здесь ничего не отвлекает, разве что короткая сатира над жизнью королевского двора.

Франции вне Версаля, которая в это время жила в глубоком финансовом кризисе и оправлялась от Семилетней войны, здесь не существует. Как и революции, жертвой которой станет сама Дюбарри. Ее казнят на гильотине спустя почти 20 лет после смерти Людовика XV.

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