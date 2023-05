«Королева рок-н-ролла» Тина Тернер ушла из жизни в 83 года

Многочисленны реакции во всем мире на известие об уходе из жизни «королевы рок-н-ролла» Тины Тернер. Она скончалась 24 мая в возрасте 83 лет в Швейцарии, где жила с 1995 года. О Тине Тернер пишет вся французская пресса. Libération помещает на первой полосе потрясающий черно-белый снимок Тины Тернер с лаконичным заголовком «Tina Turner The Best». Le Figaro подчеркивает, что певица «считается одной из величайших артисток всех времен». Le Parisien дает на своих страницах слово организатору турне певицы во Франции Джеки Ломбар. Продюсер рассказывает «какой была Тина».

Солист легендарной группы The Rolling Stones Мик Джаггер, находившийся во сильным творческим влиянием певицы, говорит о потере «замечательной подруги» и «талантливой артистки». Алиша Лиз, лауреатка двенадцати Grammy Awards, восхищается её карьерой: «Что за женщина, что за жизнь, что за воин». А легенда американского диско Глория Гейнор, приветствовала работу артистки, «которая проложила путь стольким женщинам в роке — и чернокожим, и белым».

Мик Джаггер и Тина Тернер в Нью-Йорке 18 января 1989 года. REUTERS - STRINGER

О Тине Тернер пишет вся французская пресса. Libération помещает на своей первой полосе потрясающий черно-белый снимок Тины Тернер, сделанный в 1969 году Джеком Робинсоном с лаконичным заголовком «Tina Turner The Best». Это одновременно признание и цитата хита, разошедшегося в 1988 году тиражом в 6 миллионов экземпляров. Газета пишет об «ошеломляющем голосе» женщины, бывшей жертвой домашнего насилия и «ставшей символом силы». Le Figaro подчеркивает, что певица «считается одной из величайших артисток всех времен». Les Echos отмечает, что талант певицы «сиял под безжалостным правлением Айка (музыканта, её открывателя и первого мужа), затем в сольной карьере». И продолжает: «Её голос с хрипотцой, ее энергия, ее ритм, ее невероятная чувственность возвели ее в ранг абсолютной иконы соула и ритм-н-блюза. Она считалась бессмертной. Она умерла в 83 года».

Le Parisien дает на своих страницах слово продюсеру Тины Тернер, Джеки Ломбар, «живущей между Парижем и Лос-Анджелесом». Организатор всех туров певицы во Франции, начиная с самого первого сольного в 1987 году, Джеки Ломбар назвала Тину Тернер «незаменимой». Продюсер описывает певицу как женщину с удивительной энергией, способную забывать на концерте о страшном люмбаго, бегать в 70 лет по сцене на головокружительным шпильках, но никогда не забывавшей своего талисмана — белых бус, которые ей дала жена Роджера Дэвиса. Именно продюсер Роджер Дэвис помог Тине Тернер построить новую карьеру соло и стать знаменитостью мирового масштаба. В рассказе о том, «какой была Тина», Джеки Ломбар вспомнила концерт-прощание в парижском Берси в 2009 году: «В 2000 году она выступила на стадионе „Стад де Франс“, который должен был стать последним концертом во Франции, но вернулась в 2009 году и была в потрясающей форме. Это было волшебно! Она по-прежнему бегала на шпильках по подиуму перед зрителями! Помню её и в 1990 году в Версальском дворце. Мы установили трибуны у Швейцарского пруда. Но начались сильные ливни, земля просела. VIP-персоны стояли ногами в грязи, а она все еще хотела петь под дождем перед опустевшей [во время дождя] пустой трибуной. Она была такой, Тина».

Тина Тернер умерла после продолжительной болезни в своей швейцарской резиденции в Кюснахте на берегу Цюрихского озера. Там, в течение почти сорока лет, она жила со вторым мужем, немцем Эрвином Бахом. Тина Тернер отказалась от своего американского гражданства в 2013 году. Гражданства страны, с которой, как она сама писала, у нее были сложные отношения. С США её связывала память о трудном детстве, отмеченном расовой сегрегацией, и трудном периоде начала карьеры певицы. Многие годы никому не известная Тина (настоящее имя Анна Булок) находилась в полной зависимости от неуравновешенного, жестокого и зацикленного на успехе музыканта Айка Тернера.

Но именно Айк Тернер дал ей сценическое имя. В 1960 году вышел их первый совместный альбом «A Fool In Love». Не спрашивая мнения певицы, муж поставил на обложке «Ike & Tina Turner». В 1967 году Тина Тернер стала первой чернокожей артисткой, попавшей на обложку журнала Rolling Stone.

Диски Тины Тернер разошлись в мире тиражом в 180 миллионов экземпляров. © REUTERS - STRINGER

Тина Тернер была обладательницей восьми премий Grammy Awards. Самую первую Grammy она получила вместе с Айком Тернером в 1971 году за «Proud Mary», а первую Grammy за сольную работу в 1985 году за «What’s Love Got To With It». Тина Тернер была удостоена двух премий MTV Music Awards, звезды в Аллее славы Голливуда, премии в номинации «Легенда» World Music Awards и множества других наград. За все эти годы певица продала 180 миллионов экземпляров по всему миру.

