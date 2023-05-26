«Шпион на миллиард долларов» — история самого успешного американского агента в СССР вышла во Франции

ИСТОРИЯ

Во Франции вышел перевод книги лауреата пулитцеровской премии Дэвида Хоффмана «Шпион на миллиард долларов». Она рассказывает об истории Адольфа Толкачева, сотрудника советского НИИ «Фазотрон» (в настоящее время под санкциями США и Евросоюза), который добровольно передавал сведения ЦРУ.

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RFI: Русский перевод вашей книги вышел в 2016 году. А сейчас книга об американском шпионе в СССР выходит и во Франции éd. des Syrtes). Это захватывающая история о человеке, который долгие годы передавал США тайны советских военных исследований. Это также портрет московского отделения ЦРУ. Мы живем в эпоху, когда взаимное недоверие между Западом, особенно США, и Россией снова достигло апогея. Что общего между шпионажем нашей эпохи и советской? И в чем разница?

Дэвид Хоффман: Прежде всего, спасибо, что пригласили меня в студию. Мне интересно поговорить об этом прежде всего потому, что об этой главе истории холодной войны люди знают не очень много. Шпионаж всегда был тайной. Во времена холодной войны, конечно, существовали некоторые шпионские технологии —камеры, возможно, какая-то очень примитивная электроника и, конечно, спутники. Но сейчас шпионаж стал чрезвычайно высокотехнологичным. Даже iPhone, который вы носите в кармане, — более сложный аппарат, чем все, что существовало во времена холодной войны. Это означает, что сегодня шпионаж отличается еще большей интенсивностью. Кроме того, теперь частью новой холодной войны стал и Китай, и он очень успешен в этой области. У КНР есть технологии распознавания лиц и голосов, специальные программы могут проследить вас, когда вы просто идете по улице.

Вы написали «Шпион на миллиард долларов» задолго до сегодняшних трагических событий, и публика прочла ее и в США, и в России, и в Украине еще до войны. Французский перевод выходит в самый разгар настоящей, а не холодной войны. Изменилось ли отношение к тому, что тогда происходило? Воспринимаются ли события того времени как прошлое или как настоящее?

За все четыре с половиной десятилетия холодной войны, со всеми ее страхами, ядерным террором, она так и не стала «горячей» войной. И одна из причин тому — существование шпионажа. Мы имели возможность очень внимательно следить друг за другом. Сейчас мы живем в ситуации, когда война стала реальностью в Украине, а Россия стала открытым военным агрессором. Так что это совершенно другая и угрожающая ситуация. Меня это очень беспокоит. Мы слышим из Кремля ядерные угрозы. Мы видим ужасную агрессию в отношении гражданского населения. Я думаю, что многие люди, которые занимались шпионажем во время холодной войны, подтвердили бы, что он действительно помог не допустить накала обстановки. Теперь война разразилась, и мы должны спросить себя, почему так произошло и кто виноват. Я думаю, что ответ — Россия. Она стала агрессором, которому нет никакого оправдания. А шпионаж не смог остановить эту войну. Шпионских сведений о военных намерениях России было достаточно. Вы, конечно, помните, как директор ЦРУ объявил, что Россия собирается сделать этот шаг. Шпионских донесений было много.

Мы видим, что американская и британская разведки, а может быть, и другие западные разведывательные службы очень хорошо информированы. Значит ли это, что у них тоже есть свои Адольфы Толкачевы? И защищает ли их ЦРУ лучше, чем в случае с Толкачевым, которого выдал Эдварда Ли Ховарда и другой сотрудник ЦРУ, работавший на советскую разведку?

Толкачев был очень необычным человеком. Он работал в крайне секретной области и самостоятельно, по собственной воле решил нанести ущерб советской системе, в которую больше не верил. У него была собственная мотивация, ЦРУ не толкало его к этому. Я думаю, что сегодня, наверняка, есть такие же люди. Возможно, мы узнаем о них позже, потому шпионаж всегда покрыт глубокой тайной. В книге я пытаюсь донести мысль о том, что нельзя полагаться только на спутники. Спутники не могут заглянуть в сознание людей. Они даже не могут заглянуть в хранилище или в закрытую комнату. Поэтому нам очень нужны шпионы-люди. И я надеюсь, что их будет больше.

Я прочитала вашу книгу на одном дыхании. Каждая шпионская история достойна книги или фильма, это всегда захватывающие истории. Почему вы выбрали именно Толкачева? Чем он отличался от других ? Может быть, тем, что урон, нанесенный им советской военной авиации, оценивался, как говорит название вашей книги, в миллиард долларов?

Адольф Толкачев был возмущен тем, что советская история сделала с его семьей и семьей его жены. Родители его жены Наташи были репрессированы во время сталинского большого террора. Ее мать была расстреляна, отец отправлился в ГУЛАГ. Так что, разница здесь была отчасти в том, что двигало Толкачевым. В нем были очень глубокая ярость и гнев по поводу того, что история сделала с семьей жены.

А во-вторых, когда они поженились, в 1950-х годах, жене Толкачева было 22 года, а ему самому около тридцати. Какое-то время они были оптимистами. Это была так называемая «оттепель, при Хрущеве стало казаться, что в стране больше открытости, настроение было оптимистичным. СССР запустил спутник, и казалось, что страна тянется к небесам. У Толкачевых родился мальчик, и у них был повод для оптимизма. Но все рухнуло в конце 1960-х годов, а точнее в 1968 году, когда Пражская весна была уничтожена войсками Варшавского договора. Толкачев был зол не только на историю, но и на то, что происходило с его собственной мечтой о Советском Союзе. И снова этот толчок изнутри направил его в ЦРУ, он хотел добровольно передать им секретные документы. Многие люди в Советском Союзе вызвались добровольцами, и многие из них были ловушкой КГБ, который пытался таким образом заманить сотрудников ЦРУ. Поэтому Толкачеву было трудно привлечь внимание ЦРУ. Но он не был ловушкой. Он не был, как это называли в КГБ, «болваном». Он был искренне заинтересован в том, чтобы стать шпионом. Но ЦРУ потребовалось почти два года, чтобы поверить ему.

Арест Толкачева. Фото из книги "Шпион на миллиард долларов". Ed des Syrtes. © DR

Для меня интересным было также другое: я хотел понять, как работает шпионаж ? Об этом написано много романов. Есть фильмы о Джеймсе Бонде. Но реальность не всегда такая, как в кино. Я хотел понять, как это работает на самом деле. И оказалось, что этот вид шпионажа очень, очень сложен. Это был четко расчерченный «балет», требовавший напряженного планирования и пристального внимания к мельчайшим деталям. Я хотел, чтобы у читателя возникло ощущение, что он сам сидит в ЦРУ и наблюдает за происходящим, а не просто смотрит фильм. И это создание картины, какой она была на самом деле, — это трудный репортаж. Было очень нелегко собрать эту картину воедино, в первую очередь, потому что большая часть этой информации остается секретной.

Это был мой следующий вопрос: как вы документировали текст, встречались ли вы с женой Толкачева, с его сыном или с другими шпионами? Удалось ли вам получить какие-то документы с советской (российской) стороны?

Жена Толкачева умерла в 1990-е годы. Я не встречался с ней. Зато я встретился с его сыном. Но сначала я запросил у ЦРУ документы по этому делу. Это заняло три года, потому что сначала они должны были их рассекретить. Но и когда они мне их предоставили, документы оказались неполными. Некоторая информация была изъята, та что мне пришлось расспрашивать сотрудников, которые встречались с Толкачевым.

Кроме того, я много лет провел в Москве в качестве корреспондента газеты Washington Post и попытался найти места, где встречались Толкачев и фигуранты дела. Например, в парке Московского зоопарка. Они ходили по кругу по этому парку. И я тоже прошел по тому же кругу. Тогда же я понял, что Толкачев жил совсем рядом, в высотном здании на площади Восстания. До этого я не понимал, насколько близко проходили встречи, но когда я все это сложил, то выяснил, что у Толкачева была 21 встреча с ЦРУ в Москве, и почти все они проходили в трех милях от входной двери КГБ. Так что это действительно был шпионаж на виду у всех, в центре Москвы, иногда в машине, иногда в парке, иногда во время долгих бесед, а в других случаях — очень быстрые передачи. Я поехал туда, чтобы увидеть все своими глазами, чтобы прочувствовать все это, чтобы самому пройти по его следам.

С советской стороны, конечно, тоже есть дело Толкачева, 17 файлов. Но оно все еще засекречено. Правда, я смог использовать некоторую информацию, которая была проходила в новостях, в прессе и так далее, но большая часть моей информации пришла не из России.

Расскажите о вашей работе для Washington Post в Москве

Я был корреспондентом Washington Post в Белом доме и освещал деятельность президента Рейгана. Поэтому я был хорошо осведомлен о холодной войне, встречался с советскими официальными лицами. Я освещал саммиты в Женеве, Рейкьявике и так далее. После этого меня отправили работать в Иерусалим. Пройдя курсы русского языка, в 1995 году я отправился в Москву в качестве шефа бюро Washington Post. Это были ельцинские годы, страна быстро менялась. Я написал свою первую книгу об олигархах ельцинского времени, «Олигархи. Богатство и власть в новой России», и вторую, «Мертвая рука», — о ядерном, химическом и биологическом оружии, которая также основана на моих репортажах. Так что прежде чем написать «Шпион на миллиард долларов», я написал две книги о России и провел много времени, пытаясь понять, куда движется новая Россия.

Последний раз я был в России в 2017 году, мы делали фильм «Месть Путина» для канала PBS Frontline. Сейчас меня очень беспокоит то, что происходит. Появилась новая причина для шпионажа, и последствия происходящего непредсказуемы.

Дэвид Хоффман. Шпион на миллиард долларов. История самого успешного америкаснкого агента в СССР. © Ed des Syrtes

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