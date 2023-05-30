Парижский Музей Армии рассказал о Варфоломеевской ночи, массовых убийствах и первой медийной войне в истории

Французские религиозные войны мы знаем по «Королеве Марго» Александра Дюма. Еще от этого периода французской истории остались крылатое выражение «Париж стоит мессы», произнесенное Генрихом IV после перехода в католичество. И народное «я тебе покажу вахрамееву (она же Варфоломеевская) ночь». О растянувшихся на тридцать лет восьми гражданских войнах рассказывает выставка в парижском Музее армии «Вражда кланов. Религиозные войны, 1559–1610»

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Не читая «Королеву Марго», можно вспомнить из учебника гороздо более сухое повествование о том, как в 1521 году 95 тезисов Мартина Лютера нашли отклик во Франции, где печатались и распространялись памфлеты немецкого монаха. Там же было написано, что Варфоломеевская ночь началась со свадьбы королевской сестры Маргариты Валуа с королем Наварры Генрихом, будущим Генрихом IV. До этого религиозные войны уже шли, и протестанты тоже резали католиков. Но присутствие всей аристократической протестантской верхушки в Лувре, да еще на роскошных празднествах, католический Париж использовал для начала массового убийства. «Ночь», на самом деле, длилась несколько дней, и не только в Париже. По некоторым оценкам, католики за это время убили до 30 000 гугенотов.

Анонимный художник. Танец павана при дворе Генриха III, 1581-1583. © Photo RMN-Stephane Marechall

Удивительно, но во французской памяти от одного из самых кровавых событий истории осталось не намного больше, чем в нашей. Может быть, поэтому на лекциях кураторов выставки «Вражда кланов. Религиозные войны» в парижском Музее Армии больше нет мест. Но на саму выставку попасть можно. Педагогический элемент в ней силен — все, что осталось недосказанным у Дюма, здесь проиллюстрировано, объяснено и задокументировано: от биографий персонажей до хроники событий. Королевские доспехи блистают серебром и золотом. Нантский эдикт, даровавший гугенотам право на исповедание, лежит рядом со шпагой Генриха IV. Его первая статья — удивительный документ, чистосердечно рассказывающий о том, как стирается историческая память. Тридцать лет междоусобных войн, жестоких убийств и погромов длились так долго, что получили название «великий век». И все же:

«…воспоминание обо всём, что произошло с той и с другой стороны с начала марта 1585 года до нашего коронования и в течение других предшествующих смут, будет изглажено, как будто ничего не происходило. Ни нашим генеральным прокурорам, ни иным лицам, государственным и частным, не будет дозволено никогда и ни по какому поводу упоминать об этом…»

Анонимный художник. Разграбление Лиона кальвинистами в 1562 г. Ок. 1565 © ©Xavier Schwebel_Musée d’histoire de Lyon

Между войнами XVI века, возникшими в далекой Франции на религиозной почве, и современной войной, идущей в Украине по российским имперским притязаниям, нет почти ничего общего. Имперскостью Религиозные войны точно не отличались. Скорее наоборот, весь ход противостояний говорит о том, что дворянство было свободно от центральной власти и образовывало собственные феодальные союзы. Де Гизы, Конде, Монморанси, — название выставки «Вражда кланов» возникло не случайно.

Стакан с изображением алебардщиков. XVI век. © RMN - Grand Palais - Mathieu Rabeau

И все же, все войны похожи друг на друга, все несут гибель людей и разрушения. Везде ингредиентами кровавой смеси становятся рост цен, неуверенность в завтрашнем, а то и сегодняшнем дне, голод, эпидемии, потеря доверия ко всем и всякому, попытки защититься церковными ритуалами, политические интриги и бессмысленные законы. Варфоломеевская ночь за прошедшие века стала символом фанатизма и массовых убийств. Вспомнить о ней стоит, ведь они снова вернулись в нашу реальность.

Анонимный художник. Портрет Гаспара де Колиньи адмирала Франции. XVI век. © Общество истории французского протестантизма, Париж.

Есть и еще одно удивительное сходство — Религиозные войны были первым конфликтом в истории, который разгорался не только на поле боя, но и в средствах массовой информации, если назвать так памфлеты, плакаты и пропагандистские буклеты. Печатный станок работал во всю силу, разжигая споры в разных слоях населения. Эта красочная продукция обильно представлена на выставке — и французский лубок, и дневники очевидцев, и афиши. С портретов смотрят на это медийное богатство Генрих Наваррский, Маргарита Валуа, Екатерина Медичи, адмирал Колиньи и кардинал лотарингский Шарль де Гиз, удостоившийся кисти Эль Греко. Участники восьми гражданских войн — персонажи «Королевы Марго», которая в детстве читалась как захватывающая сказка, а в наше время — как донесение с места событий.

«Вражда кланов. Религиозные войны». Выставка в Музее Инвалидов. Париж. 2023.

Нантский эдикт, 30 апреля 1598. © Archives nationales

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